Splashtop、Shieldの提供開始でリモートアクセスの専門知識を詐欺対策に活用
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新しいコンシューマー向けセキュリティ製品が、詐欺師のリモートアクセスツール、マルウェア、フィッシングリンクをブロック — 米国民のオンライン詐欺による損失額が過去最高の210億ドルに達する中で提供開始
カリフォルニア州クパチーノ、8月3日 — セキュアリモートアクセスのグローバルリーダーでありパイオニアであるSplashtop® Inc.は本日、個人や家族向けに設計され、今日のデバイス乗っ取り詐欺の背後にある攻撃チェーンを断ち切るセキュリティソリューションSplashtop Shieldを発表しました。マルウェア保護、フィッシング対策、リモート乗っ取り防止を組み合わせたShieldは、犯罪者がデバイスを制御する前に攻撃を阻止します。
現代の詐欺は、単一の手口だけに頼ることはほとんどありません。フィッシングSMSをきっかけに偽のサポートサイトへ誘導され、もっともらしい電話を受け、最終的にはリモートアクセスセッションを通じて犯罪者に被害者のコンピュータの制御権を渡してしまいます。人工知能によって、こうした詐欺のあらゆる段階がさらに巧妙で説得力のあるものになっています。FBIのInternet Crime Reportによると、アメリカでは昨年、サイバー犯罪による被害額が約210億ドルにのぼりました。特に大きな被害を受けたのは60歳以上の成人で、報告された損失額は77億ドルに達し、わずか1年で37%増加しました。
Splashtopは10年以上にわたり、何百万ものユーザーと何千もの企業に正当なリモートアクセスを安全に提供し、信頼できる同意ベースのリモートセッションのあり方を形作る一助となってきました。Shieldはその専門知識を攻撃者対策に生かし、不正なアクセスの試みを検知してブロックします。
「サイバー犯罪者は冷酷で、私たちの身近にいる最も弱い立場の人々を狙います」と、SplashtopのCEO兼共同創業者であるMark Leeは述べています。「今日の詐欺は、だまし、マルウェア、不正なリモートアクセスを連鎖的に組み合わせています。Shieldは、犯罪者が制御を奪う前にその連鎖を断ち切るために開発されました。正当なリモートアクセスと乗っ取りの違いを私たちほど理解している企業はありません。」
2026年4月にWest Coast Labsが実施した独立した第三者テストで、Shieldはテスト対象の脅威に対して100%の防御率を達成しました [Source Report]。
Shieldは、攻撃の全段階にわたって保護します。
リモート乗っ取り防止: テックサポート詐欺で使われる不正なリモートアクセスツール（デバイス乗っ取り攻撃の最後の段階であり、最も被害が大きい部分）を検知して��ブロックすると同時に、家族による信頼できる同意ベースの接続は認識して許可します。
デジタル詐欺対策: フィッシングサイトや、メールやメッセージ内の悪意あるリンクが読み込まれる前にブロックするため、誤ってクリックしても被害につながりません。
脅威保護（アンチウイルス）: AI支援の検出機能と振る舞い分析に加え、従来のアンチウイルスエンジンを使用して、マルウェア、ランサムウェア、その他の悪意のあるソフトウェアを検出してブロックし、既知および新たな脅威の両方から防御します。
信頼できるリモートヘルプ: 同意に基づくセッションを通じて、指定された家族がどこからでも大切な人を安全にサポートし、技術的な問題の解決や不審な活動の調査を行えます。
「すでに何百万人もの人が、親や祖父母のコンピュータを手伝うためにSplashtopを利用しています」とLeeは続けました。「Shieldは、問題が起こる前にそうした家族を守ります。そして、詐欺師がAIを使って詐欺を見抜きにくくしている今、Shieldの保護もそこに対応できるよう拡張しています。つまり、最終段階だけでなく、AI主導の攻撃の入口の段階で食い止めるのです。」Splashtop Shieldは本日より、7日間の無料トライアルで利用できるほか、Windows PCおよびMac向けに、単体製品またはSplashtopのリモートアクセス製品とあわせて、Individual、Family Lite、Familyの各エディションを購入できます。詳細情報の確認や無料トライアルの開始は、www.splashtop.com/shieldをご�覧ください。
ニュース概要
Splashtop Shieldは、テックサポート詐欺の背後にある不正なリモートアクセスツールをブロックしながら、信頼できる家族との接続は維持します。詐欺対策、リモート乗っ取り防止、アンチウイルス、そして同意ベースのRemote Helpを、個人や家族向けの1つのセキュリティソリューションにまとめています。
Splashtop Shieldは、Windows PCとMac向けに、軽量アプリとしてIndividual版とFamily版をご利用いただけます。
Splashtop Shieldは、West Coast Labsによる独立した第三者テストで、テスト対象の脅威に対して100%の防御率を達成しました。
Splashtop Shieldは、世界中で3,000万人以上のユーザーに信頼されているリモートアクセスソフトウェアを提供するSplashtopによって開発されました。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップ評価のプロバイダーとして、どこからでも働ける現代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現しています。顧客の成功を最優先に据え、Splashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューションとして、Splashtopは、非常に柔軟なプランを通じて、ユーザーが自分たちの条件に合わせて成長し、拡張できるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー であり、今日のIT環境における進化する課題への対応を顧客に支援するMicrosoftの取り組みに足並みをそろえています。詳細はwww.splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでSplashtopをフォローしてください。