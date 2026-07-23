Splashtop、2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Remote Desktop Softwareで評価される
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
同社は、推奨意向 98% と対象レビュー70件を獲得し、レポート内の対象ベンダーの中でも最多クラスのレビュー件数となりました。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年7月23日 — Splashtop は本日、2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for リモートデスクトップソフトウェア において、Aspiring vendor として選出されたことを発表しました。認証済みエンドユーザーからのレビューに基づき、Splashtop は2026年4月時点で、対象となる顧客レビュー70件から推奨意向 98% のスコアを獲得しており、レポートに掲載されたベンダーの中でも対象レビュー件数は最多クラスとなっています。"エンジニアによって築かれた創業者主導の企業として、私たちは製品進化のあらゆる段階に関わっていると考えています"と、Splashtop の CEO 兼共同創業者である Mark Lee は述べています。「当社のロードマップに最も大きな影響を与えているものの1つは、お客様から寄せられる声です。多くの意味で、それはパートナーシップです。私たちはお客様とともに約20年にわたって成長してきました。そして、私たちの��取り組みが、サービスを提供する IT チームにとって今もなお意味のある違いを生み出し続けていると伺えることを、非常にうれしく思います。"お客様は、Splashtop のシンプルさ、セキュリティ、安定性、そしてシームレスなユーザー体験を高く評価しています。
"強力なセキュリティ機能により、顧客環境へアクセスする際にも安心感が得られ、要件への対応と顧客からの信頼の両方を支えます。"– ITサービス業界のカスタマーサービスおよびサポート担当ディレクター
"使い始めて以来、10年以上にわたって Splashtop はこの分野で際立った存在です。"– 銀行業界のIT担当バイスプレジデント
"優れたパフォーマンスで、信頼性が高く安定したリモート接続。無人アクセスでセットアップも簡単、継続的に使いやすいです。"– 金融業界のオペレーション担当者
"リモートシステムで複数のモニターを使用しているときのリモートデスクトップ体験がとてもシームレスなのが気に入っています。"– 医療・バイオテクノロジー業界のソフトウェア開発者
"Splashtopは、優れたパフォーマンス、安定した接続性、簡単な設定を備えた信頼性の高いリモートアクセスプラットフォームです。リモートでのトラブルシューティング、エンドポイント管理、日々のITサポート業務で効果的に活用できています。"– ヘルスケア・バイオテック業界のIT運用マネージャー
“Splashtop On-Prem はこの分野で非常に優れており、完璧に動作します。万が一問題があっても、サポートは素晴らしいです。”– 政府機関業界のIT担当者
"信頼性は抜群です。使いやすいです。全体として、この製品は当社で使用している他のリモートアクセスプログラムよりもユーザーフレンドリーに感じられます。"– 保険業界（健康保険を除く）の営業マネージャー
Splashtopは、企業が従業員やITチームを必要なシステムにどこからでもセキュアに接続できるよう支援します。高パフォーマンスのリモートアクセスとエンタープライズグレードのセキュリティにより、組織はハイブリッドワークを自信を持って拡大できます。応答性が高く高品質なリモートセッションにより、従業員の生産性を維持し、ITは負荷の高い業務全体でより迅速に問題を解決できます。Gartner Peer Insights™ Voice of the Customerは、確認済みの顧客レビューを分析し、テクノロジーの購入担当者がソフトウェアやサービスを評価する際に役立つインサイトを提供します。これらのレビューは、本番環境で製品を使用している組織の一次的な視点を提供することで、Gartnerの専門家による調査を補完します。顧客からのフィードバックは、リモートアクセス、リモートサポート、自律型エンドポイント管理にわたるSplashtopの製品ロードマップを形作るうえで、引き続き重要な役割を果たしています。ITプロフェッショナルの声にしっかり耳を傾けることで、Splashtopは運用の簡素化、セキュリティの強化、限られたリソースでも少人数のITチームがより多くを実現できる機能への投資を続けています。Splashtopのリモートアクセス、リモートサポート、自律型エンドポイント管理ソリューションの詳細、または無料トライアルの開始については、www.splashtop.comをご覧ください。
免責事項
Gartner、Voice of the Customer for Remote Desktop Software、Peer Contributors、2026年6月30日。Gartner® および Peer Insights™ は、Gartner, Inc. および/またはその関連会社の商標です。無断転載を禁じます。Gartner Peer Insights のコンテンツは、個々のエンドユーザーが自身の経験に基づいて述べた意見で構成されており、事実の表明として解釈されるべきものではなく、Gartner またはその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、このコンテンツに記載されているいかなるベンダー、製品、サービスも推奨しておらず、また、このコンテンツの正確性や完全性、商品性、または特定目的への適合性を含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップ評価のプロバイダーとして、どこからでも働ける現代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現しています。顧客の成功を最優先に据え、Splashtopのテク�ノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューションとして、Splashtopは、非常に柔軟なプランを通じて、ユーザーが自分たちの条件に合わせて成長し、拡張できるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー であり、今日のIT環境における進化する課題への対応を顧客に支援するMicrosoftの取り組みに足並みをそろえています。詳細はwww.splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでSplashtopをフォローしてください。