市場分析によると、Macコンピュータが市場シェアを拡大している。関連ニュースでは、グローバルなリモートデスクトップソフトウェア市場が驚異的な成長を遂げていることが示されています。
リモートデスクトップソフトウェアを使用すると、インターネットを介して特定の「ホスト」コンピュータに接続し、別のデバイスで制御できます。その後、ホストコンピュータ上のアプリケーションを使用したり、データにアクセスしたりすることができます。
しかし、多くのリモートデスクトップアプリケーションはAppleコンピュータをサポートしていないか、Windows PCユーザーと比較してMacユーザーに同じ機能のパリティを提供していません。
より多くの人々がMacBookとリモートアクセスソフトウェアを使用するようになり、Macに高品質なパフォーマンスを提供するリモートデスクトップツールの需要が高まっています。では、最高のMac リモートデスクトップソフトウェアは何でしょうか？
Splashtop is the ideal macOS リモートデスクトップ tool based on features, パフォーマンス, security, and value.理由の全リストについては、読み続けてください。
リモートデスクトップ With オーディオ
これは、他のツールを使用してMacをリモートでコントロールしてきた人にとって大きなポイントです。Many don’t allow you to hear Mac リモートデスクトップ オーディオ.
リモートデスクトップソフトウェアには多くの選択肢がありますが、それぞれ異なる機能と能力を持っています。これらの多くはMacに対応していますが、ホストコンピュータからクライアントコンピュータにオーディオを送信できるものは非常に少ないです。
これは、オーディオやビデオファイルにアクセスしようとする際にサウンドがないことを意味します。オーディオやビデオ編集をしたい人にとって、これは大きな問題になる可能性があります。オーディオを送信できるものでも、同期の問題が発生することが多く、理想的ではありません。
Splashtopは、リモートのMacコンピュータからローカルデバイスへのスムーズなオーディオ伝送を提供します。使用目的によっては、これだけで他のほとんどの利用可能なオプションよりも適している場合があります。
個人、ビジネス、教育用途
多くのリモートデスクトップアプリケーションは��、特定のターゲットのニーズを満たすことに非常に焦点を当てています。リモートデスクトップソフトウェアを使用する理由は一般的に3つあります:
個人として
ビジネス目的で
教育のために
Splashtopの主な利点の1つは、これらすべてに適していることです。
Splashtopを組織全体で使用して、従業員にオフィスのコンピュータへのリモートアクセスを提供できます。これにより、リモートで作業したり、オフィスにいないときに特定のデータにアクセスしたりすることができます。リモートワーカーは、Splashtopを使用してどこからでもMacのオフィスコンピュータにアクセスできます。
ITサポートチームは、Splashtopを活用してMacコンピュータにリモートサポートを提供できます。これは管理されたMacに対する無人アクセス:と、ブレークフィックスサービスのためのオンデマンドサポートを含みます。
リモートデスクトップソフトウェアは、近年、学校や大学でより人気が高まっています。学生はそれを使用して、自宅から学習リソースや教育ソフトウェアにアクセスすることができます。
リモートワークとリモート教育は、COVID-19パンデミック以来、著しく一般的になりました。そのため、さまざまな学校や企業がこのようなツールを非常に有用と感じています。
時には、個人使用のためにリモートデスクトップソフトウェアが必要な人もいます。Splashtopはこれにも最適で、移動中や�休暇中でも自宅のコンピュータにアクセスできます。
スピード
リモートデスクトップソフトウェアでは、リモート接続の品質が常に重要な要素です。ユーザーは可能な限り最高の接続を望んでおり、Splashtopはこれを非常にうまく行います。
高速を期待できるので、すべてがリアルタイムで行われます。Splashtopは4kストリーミングを40 fpsでサポートします。レイテンシーも低く抑えられているため、インタラクションに遅延がありません。これにより、Macでリモート作業中にビデオ/オーディオ編集ソフトウェアをシームレスに使用できます。
クロスプラットフォームサポート
WindowsコンピュータはMacよりも広く使用されているため、一般的にWindows専用のリモートデスクトッププログラムが多く利用可能です。そのようなツールは、Mac用のリモートデスクトップを探している場合には適していないかもしれません。
SplashtopはmacOSで動作するだけでなく、他のさまざまなオペレーティングシステムもサポートしています。Windows、Linux、iOS、Android、Chromebookデバイスで使用できます。そのため、プラットフォーム間でシームレスに動作し、使用できるデバイスに関して完全な柔軟性を持ち、タブレットやスマートフォンの使用も可能にします。
セキュリティ
オンラインでのセキュリティを向上させる方法はさまざまであり、常に安全を保つことが重要です。Splashtopは他のプログラムと比較して優れたセキュリ�ティレベルを提供します。Splashtopを使用して、接続が安全であることに自信を持つことができます。
Splashtopは最先端のインフラストラクチャと侵入防止を使用しています。また、さまざまな業界の規制や基準に従って安全性を確保しています。これにはSOC 2、HIPAA、FERPA、GDPRが含まれます。
他のセキュリティ機能には以下が含まれます:
マルチレベルのパスワードセキュリティ
2段階認証
画面の自動ロック
セッションアイドルタイムアウト
データをプライベートに保つために、Splashtopは使用するデバイスからのデータを処理または保存しません。また、画面キャプチャストリームを保存せず、エンドツーエンドで暗号化されています。
ツールと機能
ほとんどのリモートデスクトップツールは、WindowsとMacの間で機能の均等性を提供しておらず、単に別のコンピュータにリモートアクセスするだけです。Splashtopユーザーは、Macに接続する際もすべての機能にアクセスできます。これには次のような機能が含まれます:
ドラッグアンドドロップによるファイル転送
チャット
リモートウェイク
オーディオ
リモート印刷
これにより、リモートインタラクションを次のレベルに引き上げ、他のリモートデスクトップアプリケーションに存在するさまざまな問題を克服することができます。
価値
最高のリモートデスクトップソフトウェアを求めているからといって、予算を超える必要はありません。
Splashtopを使用すると、手頃な価格で完璧なツールを手に入れることができます。Splashtopは、ニーズに応じたさまざまな価格プランを提供しています。また、14日間無料で試すことができ、その有用性を確認してからプランにコミットすることができます。
Splashtop macOS リモートデスクトップ
リモートデスクトップソフトウェアは非常に便利ですが、市場にあるすべての選択肢の中から、自分のニーズを評価して最適なオプションを見つける必要があります。Splashtopは、利用可能な最高のMac リモートデスクトップソリューションの一つです。
高いセキュリティレベルで強力で高速な接続を提供します。また、さまざまなオペレーティングシステムに対するクロスプラットフォームサポートや、体験を向上させるためのいくつかの追加機能も提供しています。Splashtopについてもっと知りたい場合や、どのように役立つかを知りたい場合は、今すぐ無料トライアルを始めましょう！