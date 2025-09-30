ホームオフィス、コーヒーショップ、従来のオフィス…どこで働くかはこれまで以上に重要ではありません。これは、知識労働者と経営チームの両方が声に出している感情です。ナレッジワーカーはかつて、リモートで働くことで質の高いワークライフバランスを得るか、オフィスで働くことでキャリアを進めるかというトレードオフに直面していました。そのトレードオフは消え去りました。今日、リモートワークをしている従業員の72%が、在宅勤務（WFH）が仕事での昇進能力に影響を与えていないと述べています、2022年1月のPew Researchによる米国成人労働力調査によると。
経営チームは、運用コストを削減し、従業員の生産性を向上させる大きな機会を見出し、「古い」ハイブリッドワークモデルをほぼ排除する計画を立てました。REIは最近、すでに売却を試みている本社ビルを建設しました。
一方、Zillowはどこからでも働ける運営モデルを採用しています。在宅勤務と対面を組み合わせたハイブリッドワークの取り組みは間違ったアプローチだと、Zillowのプロジェクト管理と柔軟な働き方の副社長であるMeghan Reibstein氏はInc. Magazineとのインタビューで述べています。Zillowは、従業員がオフィスに出社するかリモートで働くかを選べる柔軟な勤務ポリシーを導入しました。引っ越しも自由で、ワークライフバランスに最適な選択ができます。Reibsteinは、これにより求人応募が大幅に増加したと述べています。
結論：仕事はどこで行われても仕事です。
ハイブリッドワークは2021年のトレンド、柔軟な働き方が未来です
過去1年間で、多くのお客様から「ハイブリッドワーク」というフレーズが時代遅れであると聞きました。彼らはそれをパンデミック中の在宅勤務とオフィス勤務の混合状態の一時的なものと見ていました。しかし、彼らは仕事の未来が分散型または柔軟な働き方にしっかりと根付いていると信じています。
この急激な変化は、リモートワークへのアプローチが異なるだけではありません。これは、ビジネスのやり方、仕事のやり方、学び方を根本的に再考するものです。これは、すべての業界に影響を与えるグローバルな動きであり、仕事の未来に関する大きな議論と革新の一部です。実際、Splashtopの顧客から直接「ハイブリッド」という言葉が好きではないと聞いています。 彼らは常にハイブリッドワークを一時的な状態と見なしてきました。今後、彼らは仕事が柔軟であるべきだと考えています。彼らはまた、専門用語を排除したいと考えています。仕事は仕事です。
Splashtopは、教育業界でも変化が起きていることを見ています。中等教育から大学レベルの学校まで。92%の学生が、学習を続けるためにキャンパスのコンピュータに24時間365日アクセスできることを期待していますと、SplashtopのThe State of Education出版物によると述べられています。さらに、90%の人が、帯域幅やコンピュータの種類に関係なく、すべての学生が自宅で学ぶ能力を持つべきだと考えています。
採用会社Robert Halfは、リモートまたは柔軟な勤務体験の全体的な従業員体験を担当するChief Remote Work Officer (CRWO)を組織が雇うことを提案しています。
柔軟な働き方を標準にするための課題
完全に柔軟な仕事と学習環境を確立するためには、まだやるべきことがあります。教育機関は、63%の学生が自宅にコンピュータを持っていないことを認識する必要があります。代わりに、Chromebook、iPad、または他のタブレットを使用しています。彼らは、どのデバイスからでも作業できる技術を必要としています。問題が発生した場合、それらのデバイスはITヘルプデスクによって完全にサポートされる必要があります。
持ち込みデバイス（BYOD）の課題も企業に存在します。実際、ビジネスで柔軟な働き方をサポートすることは、いくつかの追加の課題をもたらします。まず、Pew Researchの調査によると、60%のリモートワーカーが同僚とのつながりが薄いと感じています。2021年に始まり現在も続く大退職を考えると、その統計は警告として役立つべきです。
Microsoft Annual Work Trend Index Report 2021年版は、30,000人以上の世界中の労働者を対象にした調査に基づいており、41%が退職または職業変更を考えていることを示しました。同僚から切り離されたと感じるリモートワーカーの間で、その数がどれだけ高いか想像してみてください。BBC Worklifeは、最近の記事なぜ労働者が最終的にハイブリッドワークを拒否するかもしれないのかでこの問題を強調しました。「短期的には、専門家は雇用主がハイブリッドワークモデルに対する労働者の感情を把握し続ける必要があると示唆しています」と記事は述べています。
これらの課題を迅速に解決する必要があるときに、リモートアクセスツールが役立ちます。組織はリモートワークへのアプローチを再考し、よりシンプルで安全な技術にアップグレードしようとしています。彼らは、拡張現実（AR）などの新しい技術を採用して、より効率的で有用かつ革新的にしようとしています。これにより、働くことと学ぶことをよりアクセスしやすく、公平にしたいと考えています。
従業員と学生は、仕事、教育、トレーニング、会議、コラボレーション、イノベーションを選ぶ際にリモートアクセスを優先します。
リモートアクセスが柔軟な働き方を可能にする方法
リモートアクセスは、リモートユーザーがどこで作業を行っていても、学校やオフィスのコンピューティングリソースにアクセスできることを保証します。多くのリモートワーカーは、リモートで仕事をするために必要なすべてのソフトウェアアプリケーションやファイルにアクセスできません。これは、生産性と成長を促進する要因に関するO2 Businessの調査によるものです。これは通常、個人のデバイスが、対面のコンピュータで実行できるアプリケーション（ビデオ編集ソフトウェア、CADプログラム、グラフィックデザインツールなど）を実行できないことが原因です。
Splashtopを使えば、ユーザーに学校やオフィスのコンピュータへのセキュアリモートアクセスとコントロールを、どこからでも、個人デバイスを含むあらゆるデバイスを使って提供できます。Splashtopは、オフィスのコンピュータの前にいるかのように、非常に速く、シンプルで安全な対面体験を提供します。ここにいくつかの重要なパフォーマンス機能があります：
フレームレート最大60秒での4kストリーミング
iMac Pro Retina 5kが低遅延でストリーミング
最適なパフォーマンスのための設定可能な設定
AMDとNVIDIAの最新のアクセラレーションを活用した最適化されたエンコード/デコードエンジン
BYOD（自分のデ��バイスを持ち込む）戦略を採用している組織は、単一プラットフォームのアプローチを取りたいと考えています。これにより、ユーザーはモバイル、デスクトップ、ラップトップデバイス間をシームレスに切り替えることができます。Splashtopのような最新のリモートアクセスソリューションは、BYODに対しても完全なリモートサポートを提供します。これは、ヘルプデスクが学校や会社が発行したデバイスと個人のデバイスの両方で技術的な問題に直面しているリモートユーザーをサポートできることを意味します。
結論
柔軟なリモートワークの利点を理解している組織は、2022年に同業他社を上回る可能性が高いです。仕事と教育の未来は、従業員と学生のエンゲージメントに依存しています。要するに、リモートワークの明らかな利点を受け入れるだけでなく、柔軟性を仕事と学習の経験の核にすることが重要です。