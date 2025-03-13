メインコンテンツへスキップ
MSP is seen sitting at a desk and reviewing Splashtop's remote access security features

Splashtopのリモートアクセスセキュリティ機能

安全でセキュアなリモートアクセス

Splashtopのビジネス製品は、IT部門がデータのセキュリティを完全に管理できるよう設計されており、同時に従業員がどこからでも柔軟にデータへアクセスできるように構築されています。Splashtopのセキュリティ機能は、データプライバシーやシステムセキュリティの管理が義務付けられている、厳格な法規制やコンプライアンス規制のある業界で活動する組織に特に有効です。

また、Splashtopのセキュリティ機能は、HIPAA、FERPA、ISO 27001への準拠を支援します。

Splashtop セキュリティ機能

  • 業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化
  • デバイス認証
  • マルチレベルのパスワードセキュリティ
  • 2段階認証／2要素認証
  • ブランクスクリーン
  • 画面自動ロック
  • セッションのアイドルタイムアウト
  • リモート接続通知
  • コピー／ペースト制御　ファイル転送制御
  • リモート印刷制御
  • ストリーマー設定のロック
  • プロキシサーバー認証
  • デジタル署名済みアプリケーション
  • セッション、ファイル転送、履歴ログ

Splashtop Enterprise 独自の機能

User management icon

自動ユーザープロビジョニング

System for Cross-domain Identity Management (SCIM) を活用して、ユーザーアカウントの自動プロビジョニングとプロビジョニング解除を容易にします。

Remote computer management icon

きめ細かな権限設定

IT 管理者は、有人アクセス、ファイル転送、リモート印刷、2段階認証の適用などの機能に対して、ロールベースおよびユーザーベースのきめ細かな権限を指定できます。

SSO and SAML integration key icon

SSO/SAML 統合

Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suiteなどで認証し、アクセス管理を簡素化します。

Secure remote access management icon

ユーザーアクセスとグループ管理

ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。

Scheduled Access icon

予定されたアクセス Module

ユーザーおよびユーザーのグループが特定のエンドポイントにアクセスできるタイミングのスケジュールとポリシーを管理します。

Splashtop Enterprise

エンタープライズクラスのリモートコンピュータアクセスソリューションとリモートサポートツール

詳細はこちらデモをスケジュールする

リモートコンピュータ監視および管理セキュリティ機能

Security icon

エンドポイントセキュリティステータス

コンピューターのステータス、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量などを監視するアラートを設定します。Splashtop Web管理コンソールや電子メールでアラートを受信します。

Configurable Alerts icon

設定可能なアラート

IT 管理者は、リモート切断する、リモート再起動、リモートストリーマーの再起動、2 人のユーザーが 1 台のコンピューターに同時に接続するなどのアクションに対して、ロールベースの権限を提供できます。

Info icon

システムインベントリ

Windows/Mac のハードウェアおよびソフトウェア インベントリのスナップショットを表示および比較します。変更ログを表示します。システムハードウェアおよびソフトウェアのインベントリリストをダウンロードします。

Update Management icon

アップデート管理

Windows を最新の状態に保つことは、セキュリティとパフォーマンスにとって不可欠です。更新プログラムの表示、インストール、スケジュール。スクリプトおよびタスクとして使用できます。

Computer alert icon

イベントログの表示

Web管理コンソールでコンピューターの横にある歯車アイコンをクリックして、 Windows イベントログにすばやくアクセスします。 表示やトラブルシューティングのためにコンピュータにリモート接続する必要はありません。

SRS Premium

安全な監視および管理ソリューション

詳細はこちら

