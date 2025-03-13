Splashtopのリモートアクセスセキュリティ機能
安全でセキュアなリモートアクセス
Splashtopのビジネス製品は、IT部門がデータのセキュリティを完全に管理できるよう設計されており、同時に従業員がどこからでも柔軟にデータへアクセスできるように構築されています。Splashtopのセキュリティ機能は、データプライバシーやシステムセキュリティの管理が義務付けられている、厳格な法規制やコンプライアンス規制のある業界で活動する組織に特に有効です。
また、Splashtopのセキュリティ機能は、HIPAA、FERPA、ISO 27001への準拠を支援します。
Splashtop セキュリティ機能
- 業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化
- デバイス認証
- マルチレベルのパスワードセキュリティ
- 2段階認証／2要素認証
- ブランクスクリーン
- 画面自動ロック
- セッションのアイドルタイムアウト
- リモート接続通知
- コピー／ペースト制御 ファイル転送制御
- リモート印刷制御
- ストリーマー設定のロック
- プロキシサーバー認証
- デジタル署名済みアプリケーション
- セッション、ファイル転送、履歴ログ
Splashtop Enterprise 独自の機能
自動ユーザープロビジョニング
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) を活用して、ユーザーアカウントの自動プロビジョニングとプロビジョニング解除を容易にします。
きめ細かな権限設定
IT 管理者は、有人アクセス、ファイル転送、リモート印刷、2段階認証の適用などの機能に対して、ロールベースおよびユーザーベースのきめ細かな権限を指定できます。
SSO/SAML 統合
Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suiteなどで認証し、アクセス管理を簡素化します。
ユーザーアクセスとグループ管理
ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。
予定されたアクセス Module
ユーザーおよびユーザーのグループが特定のエンドポイントにアクセスできるタ�イミングのスケジュールとポリシーを管理します。
リモートコンピュータ監視および管理セキュリティ機能
エンドポイントセキュリティステータス
コンピューターのステータス、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量などを監視するアラートを設定します。Splashtop Web管理コンソールや電子メールでアラートを受信します。
設定可能なアラート
IT 管理者は、リモート切断する、リモート再起動、リモートストリーマーの再起動、2 人のユーザーが 1 台のコンピューターに同時に接続するなどのアクションに対して、ロールベースの権限を提供できます。
システムインベントリ
Windows/Mac のハードウェアおよびソフトウェア インベントリのスナップショットを表示および比較します。変更ログを表示します。システムハードウェアおよびソフトウェアのインベントリリストをダウンロードします。
アップデート管理
Windows を最新の状態に保つことは、セキュリティとパフォーマンスにとって不可欠です。更新プログラムの表示、インストール、スケジュール。スクリプトおよびタスクとして使用できます。
イベントログの表示
Web管理コンソールでコンピューターの横にある歯車アイコンをクリックして、 Windows イベントログにすばやくアクセスします。 表示やトラブルシューティングのためにコンピュータにリモート接続する必要はありません。