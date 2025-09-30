メインコンテンツへスキップ
Splashtop
A laptop and an iPhone on a desk

コンピュータからiPhoneにリモートアクセスする方法

Trevor Jackins
所要時間 5分
更新済み
iPhoneは多くの人にとって、仕事や学校で頼りにする必須のツールとなっています。10億台以上のiPhoneが世界中でアクティブに使用されています。これを踏まえると、ITチームがiPhoneユーザーに対して迅速かつ効果的なサポートを提供することが不可欠です。

IT リモートサポートソフトウェアは、デバイスにリモートでアクセスし、サポートを提供することを可能にし、コストと解決までの時間を削減しました。しかし、リモートサポートソリューションは常に幅広いデバイスをサポートしているわけではありません。多くの人が仕事に自分のデバイスを使用しているため、あなたの リモートアクセスソリューション がiPhoneを含む幅広いデバイスをサポートすることが重要です。

コンピュータからiPhoneにリモートアクセスするための3つの簡単なステップ

Splashtopを手にすれば、数ステップでiPhoneにアクセスできます。

ステップ1: エンドユーザーが支援を求めた場合、iOS App Storeに誘導し、iPhoneにSOSアプリをダウンロードさせます（p.s.SOSアプリをカスタムブランド化できます）。

ステップ2: ダウンロード後、ユーザーにSOSアプリを開いて9桁のセッションコードを生成するよう指示します。

ステップ3: Splashtopアプリにセッションコードを入力し、セッションを開始します。ほら、接続完了！

そこから、iPhoneの画面をコンピュータでリモートで表示し、問題のトラブルシューティングと解決を支援できます。

どのデバイスからでもiPhoneにリモートアクセスする方法

MacからiPhoneにリモートアクセスする方法

MacからiPhoneにリモートアクセスするには、次の手順が必要です：

  1. MacにSplashtop Businessアプリをダウンロードしてインストールします。

  2. iPhoneにSOSアプリがインストールされていることを確認してください。

  3. iPhoneでSOSアプリを使用してセッションコードを生成します。

  4. Splashtop BusinessアプリでMacにセッションコードを入力して接続を確立します。

WindowsからiPhoneにリモートでアクセスする方法

Windows PCからのリモートアクセスの場合：

  1. Splashtop BusinessアプリをWindowsコンピュータにインストールします。

  2. iPhoneにSOSアプリをダウンロードしてください。

  3. iPhoneでSOSアプリを開いてセッションコードを生成します。

  4. Splashtop BusinessアプリでWindows PCにセッションコードを入力して接続します。

iPhoneから別のiPhoneをリモートでアクセスする方法

別のiPhoneからiPhoneにアクセスするには:

  1. アクセスしたいiPhoneにSplashtop SOSアプリを、リモートするiPhoneにSplashtop Businessアプリをインストールします。

  2. アクセスするiPhoneで、SOSアプリを開き、セッションコードを生成します。

  3. 2台目のiPhoneでSplashtop Businessアプリを開き、セッションコードを入力してリモートセッションを開始します。

iPhoneのリモートアクセスの利点

Splashtopを使用してiPhoneにリモートアクセスして表示することにはいくつかの利点があります：

  • 効率的なITサポート: IT専門家は迅速に問題を診断し対処でき、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます。

  • 利便性: IT技術者はさまざまなデバイスからiPhoneにアクセスでき、柔軟性と使いやすさを提供します。

  • セキュリティ: Splashtopは、安全な接続を確保し、リモートセッション中に機密データを保護します。

  • 時間節約: iPhoneへの即時アクセスによりプロセスが効率化され、ユーザーとITチームの貴重な時間を節約します。

  • 多様性: プロの技術サポートから個人使用まで、さまざまなシナリオに理想的で、シームレスなアクセスと表示を保証します。

これらの利点を活用することで、企業や個人はワークフローを最適化し、全体的な効率を向上させることができます。

なぜSplashtopがコンピュータからのリモートiPhoneアクセスのトップチョイスなのか

5 Reasons to Use Splashtop for iPhone Remote Access

Splashtopは、コンピュータからiPhoneにリモートアクセスするためのNo.1ソリューションです。Splashtopが最高のソリューションと評価される理由は以下の通りです:

  • それは安全です

  • 使いやすい（技術者とエンドユーザーの両方にとって）

  • 簡単に設定して管理できます

「Splashtopはサポートする人とサポートされるユーザーの両方にとって使いやすいです。インストールが簡単で、直感的なUI。AnyDeskやTeamViewerと比較しても、画面のレンダリングが非常に速いです。」– Alan Adler, Standout Designs

Splashtop - 簡単なセットアップ、直感的なインターフェース、そして超高速のリモートアクセス。今日サインアップして14日間の無料トライアルを開始しましょう - クレジットカードは不要です。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

詳細はこちら about remotely accessing iPad and iPhone devices with Splashtop.

よくある質問

iPhoneにリモートアクセスできますか？
誰かにiPhoneへのリモートアクセスを許可できますか？
iPhoneへのリモートアクセスを可能にするアプリは何ですか？
他の電話にリモートでアクセスするにはどうすればいいですか？

