高パフォーマンスのリモートデスクトップ接続をMacコンピュータで楽しみ、HDストリーミングとサウンドを体験してください。Splashtopを無料で試してみてください！
多くのリモートデスクトップツールがMacへのリモートアクセスを提供していますが、リモートMacコンピュータからローカルデバイスへのサウンドの適切な転送に失敗することが多いです。
これはユーザーにとって大きな手間となる可能性があり、特にリモートで働く人や学生がリモートのMacコンピュータからのオーディオを聞く必要がある場合に問題となります。例えば、ビデオやサウンドエディターは、リップシンクのためにリアルタイムでオーディオを聞くことに依存しています。
個人ユーザーであれ、Macコンピュータにリモートでアクセスする必要がある複数のユーザーを持つ組織の一部であれ、Macへのアクセスとオーディオを聞くことができるツールが必要です。
Best Mac リモートデスクトップ オーディオ Support – Splashtop
Splashtopを使用すると、Macリモートデスクトップへの高速なリモート接続が可能です。高精細なストリーミングとサウンドをお楽しみいただけます。
Splashtopを使用すると、他のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからMacコンピュータをリモートで制御できま��す。Macコンピュータ上のファイルやアプリケーションにアクセスできるだけでなく、Macからのサウンドもリアルタイムで聞くことができます。
他のデバイスからリモートで操作しながら、まるでMacコンピュータの前に座っているかのように感じるでしょう。
「[リモートデスクトップ]のオプションはたくさんあります。We had one but it didn’t do the サウンド part. 一部は、Macから別のMacに接続する場合にのみ動作しました。Splashtopを見つけて、いくつかのMacにインストールし、自分のコンピュータからテストしたところ、サウンドが動作したので、とても興奮しました！」 – Mats Holm, Lenawee Intermediate School District
「私たちは特にMacに最適なソリューションだったため、Splashtopを手に入れました。」– Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District
Splashtopを始めて、Mac リモートデスクトップ サウンドを体験しましょう
Macから最高のリモートデスクトップサウンドを得るために、Splashtopの無料トライアルを開始しましょう。
Splashtopは、Windows、Mac、Linuxコンピュータへのリモートアクセスを、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから可能にします。無料トライアルを開始するのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。
あなたがリモートで作業するためにユーザーが必要とするリモートデスクトッ��プソフトウェアを必要とするビジネス組織である場合、Splashtopの在宅勤務用のボリュームディスカウントをチェックしてください。
学区、大学、または学校のラボコンピュータへのリモートアクセスを教職員や学生に提供する必要がある教育機関の場合は、Splashtop for remote labsをチェックしてください。
「学生たちは、私たちが彼らに投げかけているすべてのものを処理するのに十分なパワーを持ったコンピュータを持っていません。例えば、ビデオ編集では、学生たちは4k、さらには8kまで行っており、彼らのMacBook Proではそれを処理できません。学校のラボにはiMac Proがあり、学生たちはリモートでアクセスでき、すべてが彼らにとってうまく機能します。」– Chris Gilbert, Wayne State University