SplashtopのプロダクトマネジメントVPであるAnnie ChenがCMD-CRTL-PWRポッドキャストに参加し、ITおよびMSP向けのSplashtopのリモートアクセスソリューションについて語りました。
Command-Control-Powerは、Apple Consultants Networkの認定メンバー3人がホストする週刊ポッドキャストで、SplashtopのAnnie ChenがSplashtopのリモートアクセスとリモートサポートソリューションについて話しました。ここでポッドキャスト全体を聞くことができます。エピソードからの私たちのお気に入りのハイライトをいくつか紹介します：
Splashtopの高いパフォーマンスのリモート接続は、消費者向け製品としての始まりの結果です
エピソードでは、ChenがSplashtopの最初のリモートアクセスソリューションが、個人が他のデバイスから自分のコンピュータにリモートアクセスするために設計された方法を説明しました。その初期のSplashtopユーザーの多くは、強力なデスクトップにリモートでアクセスする方法を求めていたゲーマーでした。
ゲーマーは、遅延が最小限の高速なリモート接続を提供するリモートアクセスツールを求めていました。Splashtopはこの課題に応え、GPUメーカーと緊密に協力して、Splashtopがハードウェアを活用して最大のパフォーマンスを実現できるようにしました。
ホストは、MacおよびiOSデバイスとの互換性を称賛しています
MacWorksのホスト、Jerry Zigmontは、Macユーザーが他のリモートアクセス製品で常に不利な立場に置かれているように感じるとコメントしました。一方、ZigmontはMacとWindowsのオペレーティングシステム間の機能の均等性についてSplashtopを称賛しました。
Splashtopは、MacとWindowsユーザーの両方に高速なリモートアクセスとすべてのトップ機能を提供します。
Splashtopのリモートサポートツールは、ITサポートやMSPプロフェッショナルから高く評価されています。
Splashtopが消費者向けのトップリモートアクセスプラットフォームとして確立された後、多くのユーザーがSplashtopチームにアプローチし、ITサポートの仕事で使用できる同様のリモートアクセスツールが欲しいと述べました。
私たちはお客様との絶え間ない協力と努力を通じて、SplashtopはIT、ヘルプデスク、およびMSPs向けのリモートアクセスとリモートサポートソリューションのリーディングプロバイダーとなりました。努力と顧客との継続的なコラボレーションを通じて、Splashtopは IT 、 ヘルプデスク 、 MSPs のためのリモートアクセスとリモートサポートソリューションのリーディングプロバイダーとなりました。
「[Splashtop]が本当に決め手になったのは、クライアントのiOSデバイスにリモートで接続するのがどれほど簡単かということです」と、iPhoneを使用しているクライアントにサポート��を提供するためにSplashtopを使用する方法についてZigmontは述べています。「これは他の製品では常に非常に不安定な作業でした。」
Chenは、Splashtopが今日の地位に到達するまでに、顧客の声を聞くことがどれほど重要であったかを説明しました。Splashtopの製品開発は常に「顧客に最も役立つのは何か？」という問いに導かれてきました。
Chenが言及するもう一つの重要な点は、Splashtopでは多くのITプロやMSPが他のベンダーとの長期契約に縛られていることを知っているということです。多くの場合、Splashtopは他の契約で残っている時間を考慮して、新しい顧客のサブスクリプションに追加の月を追加します。
Splashtopを使用すると、特定のニーズに合わせて設計されたリモートアクセスソリューションを手に入れることができます。Splashtopを手に入れると、すべてのトップツールと機能を備えた高速で信頼性が高く、非常に安全なリモート接続を楽しめます。
