究極のリモートデスクトップアプリを発見する
高速、信頼性、安全なリモート接続
Splashtop は、あらゆるデバイスからリモート コンピューターへの高速で信頼性が高く安全なリモート接続を提供するため、最高のリモートデスクトップ アプリです。 Splashtop を使用して、コンピューターにいつでもアクセスできます。
いつでもどこでもコンピュータにアクセス
どこからでも、どのデバイスからでも、まるでリモートコンピュータを直接使用しているかのように、最高の リモートデスクトップ接続 を体験してください。
簡単なセットアップと直感的なインターフェース
セットアップが簡単で、直感的なインターフェイスにより、デスクトップを簡単にリモート制御できます。Splashtop には何千もの 5 つ星レビューがあります。
Splashtop リモートデスクトップアプリで効率を最大化
まるでリモートコンピュータの前に座って、別のデバイスからリアルタイムで制御しているかのような気分になります。また、リモートデスクトップ接続で作業する際の生産性を向上させるためのすべての主要な機能も利用できます。
世界中のユーザーから信頼されている: Splashtopの 5 つ星評価のリモートデスクトップアプリ
3,000万人以上のユーザーが、受賞歴のあるSplashtopの高性能リモートデスクトップ製品を楽しんでいます。Splashtop Business は、Apple App Store (4.8 つ星) と Google Play ストア (4.7 つ星) から最高の評価を獲得しています。
Splashtop は、個人ユーザーに加えて、AT&T、トヨタ、ハーバード大学、ステート ファーム、S&P グローバル、200,000 の企業や政府機関など、世界中の組織にとって信頼できるリモートデスクトップ ソリューションでもあります。
すべてのデバイスでアプリを入手する
Splashtop はクロスプラットフォームで動作し、使用するオペレーティング システムで利用できます。リモート コンピューターへのアクセスに使用するコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスに Splashtop リモートデスクトップアプリをダウンロードします。
コンピューターを持ち歩いたり、個人のデバイスに適切なオペレーティング システムが搭載されていることを確認したりすることを心配する必要はもうありません - Splashtop は、あらゆる Windows、Mac、iOS、 Android、Chromebook デバイスをサポートしています。
使いやすいリモートデスクトップアプリでリモートワークを効率化
いつでもどこでも、すべてのアプリとファイルにアクセス
Splashtop を使用すると、リモートでの作業がはるかに簡単になります。リモート コンピューター上のすべてのファイルとアプリケーションにアクセスできるようになります。Word や Excel などの Microsoft Office プログラム、Photoshop などの Adobe Creative Suite ツール、ビデオ編集ソフトウェア、CAD/CAM など、あらゆるアプリを実行します。
効率を高める主な機能
ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、リモート印刷、マルチモニター対応サポート、リモート再起動、セッション録画などの主要な機能は、リモートデスクトップへのアクセス中に生産性を維持するのに役立ちます。