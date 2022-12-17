メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Work from home using Splashtop's secure remote access software

リモートデスクトップソフトウェアでどこからでも安全に作業

安全なリモートアクセスソフトウェアを使用して、チームが在宅勤務を行えるようにする

無料トライアルすべての製品を見る
IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

職場のコンピューターにリモートで簡単にアクセス

Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを使用すると、Windows や Mac のラップトップ、Chromebook、iOS、Android デバイスなど、あらゆるデバイスから強力な仕事用コンピューターにアクセスして制御できます。

接続すると、直感的なユーザー インターフェイスと迅速で安全なリモート接続を体験できます。オフィスのワークステーションにいないときでも、オフィスのワークステーションにいるように感じます。

Splashtopはトップ企業や機関から信頼されています

Toyota logo
UPS logo
Harvard University logo
AT&T logo
State Farm logo
Target logo
S&P Global logo
OSF Healthcare logo

サブスクリプションを開始する

すべての製品を見る

ライセンスユーザー1名の場合

リモートアクセスソロ

最大2台のコンピューターにアクセス

¥825/月

毎年 ¥9,900 で請求されます

今すぐ購入

個人+小規模チーム向け

リモートアクセスプロ

ライセンスごとに最大 10 台のコンピューターにアクセス可能

¥1,500から

毎年 ¥18,000 で請求されます

今すぐ購入

企業およびパワーユーザー向け

Enterprise Cloud

シングルサインオン、きめ細かな機能制御、USB デバイス、スタイラスリダイレクトなどの高度な機能を利用できます。

詳細お問い合わせ

幸せなお客様から

他の製品も検討しましたが、Splashtop はエンタープライズ レベルの管理と多要素認証を可能にする競争力のあるソリューションを提供しました。Splashtop を使用すると、ユーザーが通常のデスクトップにアクセスする際に、導入していた強力な構築済みマシンを活用することができました。

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

幸せなお客様から

Splashtop は比類のないパフォーマンスを備えており、使用したすべてのデバイスでシームレスに動作します。リモート セッションとデータを安全に保つ厳格なセキュリティ手順を利用しています。また、 Splashtopのカスタマー サービス チームは本当に神々しく、 Splashtop を私たちのリモートアクセスソフトウェアとして確固たるものにしました。

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

幸せなお客様から

新型コロナウイルスの影響で、私たちの多くがビジネスのあらゆる側面を再考し、在宅勤務に重点を置きました。また、企業のエンジニアであれば、組織の至る所でマシンにアクセスすることは非常に重要です。Splashtopは、これを可能にするだけでなく、簡単にします。

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

幸せなお客様から

“A hybrid work environment is the future. Even after COVID-19, we will continue to utilize Splashtop to provide staff members with an option to work from home… Splashtop was compatible with the SAML authentication system we use, we loved that! By unifying the authentication, we are reducing system operating costs.”

Mr. Shinnosuke Suzuki, Corporate Office, Technical Supervisor, khara, Inc.

幸せなお客様から

私たちは、デスクトップにリモートでアクセスすることで在宅勤務を可能にするリモートアクセスソリューションを探していました...Splashtopは、競争力のある価格で、使いやすく、独自のニーズを満たすすべての機能を備えているため、適切なツールであることがわかりました。

Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects

Splashtop の主な機能

Performance icon

高性能

最大60fpsの4Kストリーミングと低遅延のiMac Pro Retina 5Kストリーミングの高フレームレートと、設定を微調整する機能。

Devices icon

幅広いデバイスサポート

Windows、Mac、Linux デバイスへの無人リモートアクセス。Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスからアクセスできます。VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)にアクセスします。

Deployment icon

Easy 設定

設定 カスタムパッケージ、インストールリンクの共有、またはMSI、EXE、GPO、 Intune、JAMF、またはRMMで大量配布します。

Security lock icon

堅牢なセキュリティ

セキュリティは、Splashtop の運用とアーキテクチャの本質です。すべてのサインインには、必須のデバイス認証とオプションの 2 要素認証が行われます。セッションは TLS と 256 ビット AES 暗号化で保護されます。

Secure remote access management icon

ユーザーアクセスとグループ管理

ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。

よくある質問(FAQ)

10台以上のコンピューターにアクセスする必要がある場合はどうすればよいですか?
一度に何台のコンピューターにアクセスできますか?
複数のユーザーが同じコンピューターにアクセスできますか?
既存のサブスクリプションをアップグレードまたは追加するにはどうすればよいですか?
月次請求は可能ですか？
ユーザーとは何ですか?

リソース

入門ガイド →

詳細機能リスト →

データシート →

始める準備はできましたか?

無料トライアル詳細
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。