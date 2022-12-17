職場のコンピューターにリモートで簡単にアクセス
Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを使用すると、Windows や Mac のラップトップ、Chromebook、iOS、Android デバイスなど、あらゆるデバイスから強力な仕事用コンピューターにアクセスして制御できます。
接続すると、直感的なユーザー インターフェイスと迅速で安全なリモート接続を体験できます。オフィスのワークステーションにいないときでも、オフィスのワークステーションにいるように感じます。
Splashtopはトップ企業や機関から信頼されています
幸せなお客様から
他の製品も検討しましたが、Splashtop はエンタープライズ レベルの管理と多要素認証を可能にする競争力のあるソリューションを提供しました。Splashtop を使用すると、ユーザーが通常のデスクトップにアクセスする際に、導入していた強力な構築済みマシンを活用することができました。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
幸せなお客様から
Splashtop は比類のないパフォーマンスを備えており、使用したすべてのデバイスでシームレスに動作します。リモート セッションとデータを安全に保つ厳格なセキュリティ手順を利用しています。また、 Splashtopのカスタマー サービス チームは本当に神々しく、 Splashtop を私たちのリモートアクセスソフトウェアとして確固たるものにしました。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
幸せなお客様から
新型コロナウイルスの影響で、私たちの多くがビジネスのあらゆる側面を再考し、在宅勤務に重点を置きました。また、企業のエンジニアであれば、組織の至る所でマシンにアクセスすることは非常に重要です。Splashtopは、これを可能にするだけでなく、簡単にします。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
幸せなお客様から
“A hybrid work environment is the future. Even after COVID-19, we will continue to utilize Splashtop to provide staff members with an option to work from home… Splashtop was compatible with the SAML authentication system we use, we loved that! By unifying the authentication, we are reducing system operating costs.”
Mr. Shinnosuke Suzuki, Corporate Office, Technical Supervisor, khara, Inc.
幸せなお客��様から
私たちは、デスクトップにリモートでアクセスすることで在宅勤務を可能にするリモートアクセスソリューションを探していました...Splashtopは、競争力のある価格で、使いやすく、独自のニーズを満たすすべての機能を備えているため、適切なツールであることがわかりました。
Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects
Splashtop の主な機能
高性能
最大60fpsの4Kストリーミングと低遅延のiMac Pro Retina 5Kストリーミングの高フレームレートと、設定を微調整する機能。
幅広いデバイスサポート
Windows、Mac、Linux デバイスへの無人リモートアクセス。Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスからアクセスできます。VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)にアクセスします。
Easy 設定
設定 カスタムパッケージ、インストールリンクの共有、またはMSI、EXE、GPO、 Intune、JAMF、またはRMMで大量配布します。
堅牢なセキュリティ
セキュリティは、Splashtop の運用とアーキテクチャの本質です。すべてのサインインには、必須のデバイス認証とオプションの 2 要素認証が行われます。セッションは TLS と 256 ビット AES 暗号化で保護されます。
ユーザーアクセスとグループ管理
ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。