Splashtopでヘルプデスクのワークフローを合理化
Splashtop は、組織を効果的にサポートするために必要な高いパフォーマンス、柔軟性、制御を備えています。
Splashtop Remote Support を使用してエンドユーザーデバイスへのオンデマンドリモートアクセスにより、ヘルプデスクのワークフローを簡素化します。
さらに、Splashtop Enterprise を使用すると、今日の IT チームとヘルプデスク チーム向けのオールインワンのリモート サポート ソリューションが得られます。技術者がコラボレーションし、効率を高め、エンドユーザーの要求を迅速に解決できるようにします。
リモートITヘルプデスクサポートにSplashtopを選ぶ理由
- 強力な認証要件、承認制御、包括的なログ記録などを備えた堅牢なセキュリティ。
- オンデマンドのヘルプデスクサポートにより、いつでも無人のコンピューターにリモートアクセスし、エンドユーザーが在宅勤務できるようにします。
- 直感的なユーザーインターフェイスを備えた高性能リモートセッション。
- ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可などを管理するための一元化された技術者コンソール。
- 既存のIT環境、チケット発行システム、技術者のワークフローにシームレスに統合できる、費用対効果の高いリモートアクセスソリューションです。
- 業界をリードするカスタマーサービス。
Splashtop Remote Access & Support ソフトウェアの利点
オールインワンのリモートアクセスおよびサポート機能
有人(管理対象外)のコンピューターとモバイルデバイスに対するオンデマンドの迅速なサポート
無人リモートサポート
エンドポイントの監視と管理 *
無人 Android アクセス *
エンドユーザーが任意のデバイスから職場のコンピューターにリモートでアクセスできるようにします *
簡素化されたオンデマンドリモートサポートワークフロー*
キュー、技術者のグループ化、コラボレーション機能のサポート*
セキュリティ、監査、コンプライアンス
AES 256ビット暗号化、デバイス認証、2段階認証などを備えた業界標準のTLS 1.2を含む堅牢なセキュリティ機能と実践
アクティビティがログに記録され、レポートに使用できます
Splashtop は、SOC 2 Type 2、SOC 3、および GDPR への準拠を維持しています
Splashtop のセキュリティ機能は、組織が独自の HIPAA、PCI、ISO 27001、およびその他の業界および政府の標準と規制を満たすのに役立ちます
管理対象コンピュータ上のBitdefenderを購入、設定、管理するSplashtop内から
使いやすさと効率性
ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可などを管理するための一元化された技術者コンソール
直感的で、操作するためのトレーニングを必要としないユーザーフレンドリーなインターフェイス
生産性を向上させるセッション内機能
任意の数のWindows、Mac、iOS、Android、ChromeデバイスでSplashtopアプリを使用して、リモートセッションを起動します
柔軟性と制御
スケジュールされたリモートアクセス、きめ細かな機能権限、グループベースのアクセスなどによる制御の強化*
顧客がダウンロードするSOSオンデマンドサポートアプリを、独自のロゴ、色、指示、会社名でカスタマイズします
cloudまたはオンプレミスの設定を選択する
エンタープライズ機能
シングルサインオン（SSO）
SSO ID プロバイダーと統合して、現在の企業ディレクトリを介して Splashtop ユーザーを管理します
SSO を活用して、従業員がさらに別のパスワードを作成する必要がなくなります
SCIMを使用したSSOによる従業員のオンボーディングとオフボーディングの自動化
発券システム統合
ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendeskなどのチケットシステムと統合して、チケットから直接リモートサポートセッションを開始します
セッションの詳細をチケットに自動的に記録する
* Enterprise でのみ利用可能
Splashtop は優れた機能を最高の価格で提供
他のリモートアクセスソリューションよりもSplashtopを選択すると、50%から80%節約できます。
幸せなお客様から
ダウンロードする前に、営業サポートに電話して、Splashtop が必要なものを提供してくれるかどうかを評価しましたが、サポート担当者も素晴らしかったです。試用期間が終わるまで待つ必要はなかったのですが...3日目までに、これが素晴らしい解決策になるだろうとわかりました。
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
幸せなお客様から
他の人を利用したことがある。LogMeIn、TeamViewerなど。Splashtop が最速で最も信頼性が高いことがわかりました。サポートされている人々も、サポート ソフトウェアが最も使いやすいものであり、うまく機能していると感じています。
Michael Tott - Fore Computers
幸せなお客様から
私の会社にとってはうまく機能し、価格が同様の機能を持つ他の製品よりもそれを選んだ理由です。
Scott Evans - Digital Wave LLC
幸せなお客様から
私は以前にLogMeInを使用したことがありますが、これははるかに安価で、マシンへのアクセスを制御するユーザーを設定するのも簡単です。セッションと履歴ログがあるのが好きです。これらは非常に役に立ちました。
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
ヘルプデスクソフトウェアをSplashtopとシームレスに統合
チケット内から直接リモートサポートセッションを開始します。PSAチケットとITSMの統合でSplashtop SOSを取得すると、現在使用されている最も人気のあるPSAおよびITSMプラットフォームの多くとSplashtopを統合できるようになります。
詳細はこちら 私たちの統合パートナーについて。