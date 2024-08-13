メインコンテンツへスキップ
ITヘルプデスク向けのリモートアクセスおよびサポートソフトウェア

ITチームがエンドポイントを効率的に管理、制御、サポートするための、費用対効果が高く安全なリモートアクセスおよびサポートソリューション。

無料トライアルプランと価格
Splashtopでヘルプデスクのワークフローを合理化

Splashtop は、組織を効果的にサポートするために必要な高いパフォーマンス、柔軟性、制御を備えています。

Splashtop Remote Support を使用してエンドユーザーデバイスへのオンデマンドリモートアクセスにより、ヘルプデスクのワークフローを簡素化します。

さらに、Splashtop Enterprise を使用すると、今日の IT チームとヘルプデスク チーム向けのオールインワンのリモート サポート ソリューションが得られます。技術者がコラボレーションし、効率を高め、エンドユーザーの要求を迅速に解決できるようにします。

リモートITヘルプデスクサポートにSplashtopを選ぶ理由

  • 強力な認証要件、承認制御、包括的なログ記録などを備えた堅牢なセキュリティ。
  • オンデマンドのヘルプデスクサポートにより、いつでも無人のコンピューターにリモートアクセスし、エンドユーザーが在宅勤務できるようにします。
  • 直感的なユーザーインターフェイスを備えた高性能リモートセッション。
  • ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可などを管理するための一元化された技術者コンソール。
  • 既存のIT環境、チケット発行システム、技術者のワークフローにシームレスに統合できる、費用対効果の高いリモートアクセスソリューションです。
  • 業界をリードするカスタマーサービス。

SplashtopによるシームレスなITヘルプデスク管理

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。エンドポイント管理はアドオンとして利用できます。

Splashtop Remote Support

有人および無人リモートサポートソリューション

詳細情報無料トライアル

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

詳細はこちらお問い合わせ

Splashtop Remote Access & Support ソフトウェアの利点

オールインワンのリモートアクセスおよびサポート機能

  • 有人(管理対象外)のコンピューターとモバイルデバイスに対するオンデマンドの迅速なサポート

  • 無人リモートサポート

  • エンドポイントの監視と管理 *

  • 無人 Android アクセス *

  • エンドユーザーが任意のデバイスから職場のコンピューターにリモートでアクセスできるようにします *

  • 簡素化されたオンデマンドリモートサポートワークフロー*

  • キュー、技術者のグループ化、コラボレーション機能のサポート*

セキュリティ、監査、コンプライアンス

使いやすさと効率性

  • ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可などを管理するための一元化された技術者コンソール

  • 直感的で、操作するためのトレーニングを必要としないユーザーフレンドリーなインターフェイス

  • 生産性を向上させるセッション内機能

  • 任意の数のWindows、Mac、iOS、Android、ChromeデバイスでSplashtopアプリを使用して、リモートセッションを起動します

柔軟性と制御

  • スケジュールされたリモートアクセス、きめ細かな機能権限、グループベースのアクセスなどによる制御の強化*

  • 顧客がダウンロードするSOSオンデマンドサポートアプリを、独自のロゴ、色、指示、会社名でカスタマイズします

  • cloudまたはオンプレミスの設定を選択する

エンタープライズ機能

シングルサインオン（SSO）

  • SSO ID プロバイダーと統合して、現在の企業ディレクトリを介して Splashtop ユーザーを管理します

  • SSO を活用して、従業員がさらに別のパスワードを作成する必要がなくなります

  • SCIMを使用したSSOによる従業員のオンボーディングとオフボーディングの自動化

発券システム統合

  • ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendeskなどのチケットシステムと統合して、チケットから直接リモートサポートセッションを開始します

  • セッションの詳細をチケットに自動的に記録する

* Enterprise でのみ利用可能

Splashtop は優れた機能を最高の価格で提供

他のリモートアクセスソリューションよりもSplashtopを選択すると、50%から80%節約できます。

幸せなお客様から

ダウンロードする前に、営業サポートに電話して、Splashtop が必要なものを提供してくれるかどうかを評価しましたが、サポート担当者も素晴らしかったです。試用期間が終わるまで待つ必要はなかったのですが...3日目までに、これが素晴らしい解決策になるだろうとわかりました。

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

他の人を利用したことがある。LogMeIn、TeamViewerなど。Splashtop が最速で最も信頼性が高いことがわかりました。サポートされている人々も、サポート ソフトウェアが最も使いやすいものであり、うまく機能していると感じています。

Michael Tott - Fore Computers

私の会社にとってはうまく機能し、価格が同様の機能を持つ他の製品よりもそれを選んだ理由です。

Scott Evans - Digital Wave LLC

私は以前にLogMeInを使用したことがありますが、これははるかに安価で、マシンへのアクセスを制御するユーザーを設定するのも簡単です。セッションと履歴ログがあるのが好きです。これらは非常に役に立ちました。

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

ヘルプデスクソフトウェアをSplashtopとシームレスに統合

チケット内から直接リモートサポートセッションを開始します。PSAチケットとITSMの統合でSplashtop SOSを取得すると、現在使用されている最も人気のあるPSAおよびITSMプラットフォームの多くとSplashtopを統合できるようになります。

詳細はこちら 私たちの統合パートナーについて。

Spiceworks logo
Freshservice logo
Freshdesk Logo

リソース

Splashtop Enterprise と Splashtop SOS → の比較

始める準備はできましたか?

無料トライアル詳細はこちら

よくある質問(FAQ)

リモートヘルプデスクソフトウェアとは何ですか?
ITヘルプデスクは何をしますか?
リモートヘルプデスクソフトウェアはどのように機能しますか?
ヘルプデスクとITサポートの違いは何ですか?
リモートヘルプデスクソフトウェアが必要な理由
Splashtop ではどの ITSM プラットフォームがサポートされていますか?
