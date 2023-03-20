尋找 LogMeIn 促銷代碼或折扣？

通過選擇 Splashtop 代替，可節省更多，最高可享受 80％ 的 LogMeIn 價格折扣。 Splashtop 是最 好的 LogMeIn 選擇。 與 LogMeIn 定價相比，Splashtop 將為您節省比任何 LogMeIn 折扣或優惠券可以節省更多的費用。

您可以獲得最快，最安全的遠端桌面訪問解決方案，而無需支付大筆費用。 Splashtop 的遠端存取解決方案是可靠的，屢獲殊榮的產品，即使使用優惠券代碼，也可以為您提供比 LogMeIn 更好的交易。

此外，Splashtop 不會像其他遠端存取產品（包括 LogMeIn）一樣每年提高您的續訂價格。 如果您還沒有聽說過，LogMeIn 在過去五年中將其遠端存取產品的價格提高了 253% 以上。

那麼，為什麼現在要花更多的時間來尋找優惠券代碼，以節省最少的錢呢？ Splashtop為您提供最物有所值的最佳遠端存取解決方案。

節省超過 70% 相比 LogMeIn Pro

將 LogMeIn Pro 與 Splashtop 業務訪問進行比較時，Splashtop 的成本更低，運行速度更快，還可以讓您訪問更多電腦（每個許可證最多 10 台）。 當您選擇通過登錄專業版進行業務訪問時，您每年最多可以節省 250 美元至 6,604 美元的費用。

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與之相比，最多可節省 50％ LogMeIn Central

選擇結束時， 您最多可以節省 50％ 或更 Splashtop Remote Support 多 LogMeIn Central。 沒有優惠券代碼可以彌補這一點！

不要讓價格差異欺騙你，雖然, Splashtop Remote Support 具有相同的頂級功能 LogMeIn Central. 您可以輕鬆地遠端監控、管理和支援端點。

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與之相比，節省了 80％ 以上 LogMeIn Rescue

SOS 是當今市場上最出色的遠端支持解決方案，它比 LogMeIn Rescue 更好的價格提供給您。

許多以前的 LogMeIn 客戶因續訂價格上漲而感到沮喪，它已經切換到 SOS，它具有按需提供遠端支持所需的所有主要功能。 立即遠端存取任何裝置，無需使用者下載或安裝任何應用程式。

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關於 Splashtop

Splashtop 總部位於加利福尼亞州聖何塞，成立於 2006 年，致力於提供最佳的遠端桌面，遠端支持和屏幕鏡像解決方案。 Splashtop 遠端存取解決方案被成千上萬的企業和超過 3000 萬用戶使用，進行了超過 8 億次會話。

我們的價格比競爭對手低，因為我們在營銷上花費更少，並且通過客戶的積極評價依靠口碑來幫助傳播有關我們產品的信息。