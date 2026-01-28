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尋找 LogMeIn 促銷代碼或折扣？

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閱讀時間：3 分鐘
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通過選擇 Splashtop 代替，可節省更多，最高可享受 80％ 的 LogMeIn 價格折扣。 Splashtop 是最 好的 LogMeIn 選擇。 與 LogMeIn 定價相比，Splashtop 將為您節省比任何 LogMeIn 折扣或優惠券可以節省更多的費用。

您可以獲得最快，最安全的遠端桌面訪問解決方案，而無需支付大筆費用。 Splashtop 的遠端存取解決方案是可靠的，屢獲殊榮的產品，即使使用優惠券代碼，也可以為您提供比 LogMeIn 更好的交易。

LogMeIn 優惠碼是否足以抵消不斷上升的成本？

雖然 LogMeIn 的促銷代碼或優惠券一開始看起來像是不錯的交易，但許多用戶發現它對平台不斷上漲的訂閱費用幾乎沒有影響。LogMeIn 多年來多次提高價格，有些客戶甚至看到成本翻倍甚至三倍。暫時的折扣代碼可能提供短期的緩解，但它無法解決根本問題：LogMeIn 的定價模式對個人、IT 專業人士和小型企業來說變得越來越不可持續。

大幅節省：選擇 Splashtop 取代 LogMeIn 以獲得最大節省

與其追逐限時促銷代碼或優惠券，不如轉向一個設計上具有成本效益的遠端存取解決方案。使用 Splashtop，您可以節省高達 70% 的費用，相較於 LogMeIn，且不會犧牲效能、安全性或功能。Splashtop 提供透明、可預測的定價，沒有驚喜續約或隱藏費用，這使其成為任何尋求強大遠端存取的人的更聰明的長期投資，成本僅為一小部分。

忘掉 LogMeIn Pro 優惠券：切換到 Splashtop 並節省超過 70%

相較於 LogMeIn Pro，Splashtop Remote Access 的費用較低、運作更快，而且可供存取的電腦數量較多 (每份授權最多 10 台)。只要您選擇 Splashtop Remote Access 而非 LogMeIn Pro，一年最多可省下 250 至 6,604 美元。

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超越 LogMeIn Rescue 優惠碼：使用 Splashtop 節省 80%

Splashtop Remote Support 是目前市場上最好的臨機遠端支援解決方案，而且它比起 LogMeIn Rescue 提供了更高的價值。

許多原本使用 LogMeIn 的客戶都因為續訂價格不斷上漲而感到失望，紛紛投向 Splashtop 的懷抱，因為按需提供遠端支援所需的常見功能，Splashtop 一應俱全。相關人員可立刻遠端連接任何裝置，使用者端完全不必下載或安裝任何應用程式。

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Splashtop 總部位於加利福尼亞州聖何塞，成立於 2006 年，致力於提供最佳的遠端桌面，遠端支持和屏幕鏡像解決方案。 Splashtop 遠端存取解決方案被成千上萬的企業和超過 3000 萬用戶使用，進行了超過 8 億次會話。

我們的價格比競爭對手低，因為我們在營銷上花費更少，並且通過客戶的積極評價依靠口碑來幫助傳播有關我們產品的信息。

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常見問題

Splashtop 是否為從 LogMeIn 轉換的用戶提供任何特別折扣？
使用 Splashtop 比使用 LogMeIn 優惠碼長期下來會省更多嗎？

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