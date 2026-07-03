TeamViewer 9 & 10 EOL – 為什麼你應該切換到 Splashtop

如果您使用的是 TeamViewer 9 或 10，請不要在 2021 年生命周期結束後升級到昂貴的 TeamViewer 訂閱。 切換到飛濺頂部並保存！
更新：自從本文發布以來，TeamViewer宣布TeamViewer 9和10許可將在設定的時間內獲得免費的TeamViewer 15存取。但是，過去的永久購買許可證的TeamViewer客戶在免費期結束後仍將被迫購買新的TeamViewer訂閱。不用為TeamViewer訂閱支付更多費用，而是切換到Splashtop並保存！
TeamViewer 9和TeamViewer 10將於2021年6月1日停用。當兩個版本的TeamViewer在該日期到期時，用戶將無法再遠端存取其網路外部的電腦和裝置。
這意味著要繼續使用TeamViewer進行遠端存取，TeamViewer 9和10用戶必須購買最新TeamViewer版本的訂閱。
許多9&10版本的用戶在聽到這個消息時表達了他們的挫敗感。 部分挫敗感來自這樣一個事實，即他們中的許多人購買了 TeamViewer 9和10的永久許可證， TeamViewer 不再提供這些許可證。 其他人對 TeamViewer目前的價格表示沮喪。
如果您是 9 或 10 位用戶，那麼這就是為什麼您應該切換到 Splashtop 而不是購買新的 TeamViewer 訂閱的原因。 Splashtop 是 #1 評級的 TeamViewer 替代品。
您將獲得所需的確切遠端存取解決方案
無論使用情境為何，Splashtop 都有能滿足需求的遠端存取解決方案。無論是需要遠端桌面工具來存取 Windows 和 Mac 電腦，以便遠端工作，還是需要服務台遠端支援軟體，為電腦、平板與行動裝置提供臨機支援或主動存取支援，Splashtop 都有適合的解決方案。
切換到 Splashtop 您將節省 50% 或更多
選用 Splashtop 取代 TeamViewer，每年可節省數百甚至數千美元。以最低的價格體驗高效能、安全與功能完整的遠端存取解決方案，Splashtop 為您創造最高價值。
請參閱我們的 Splashtop vs TeamViewer 定價比較。 目前的 TeamViewer 客戶可以免費獲得長達 3 個月的期限，以便將其 TeamViewer 訂閱的末尾與 Splashtop 早期啟動計劃重疊。
您將加入數千名切換到 Splashtop 且永不回頭的使用者的行列
有理由可以解釋為什麼 Splashtop 在第三方評論網站 例如 TrustRadius 上被高度評價，並擁有超過 3,000 萬用戶。曾經使用 TeamViewer 的客戶轉換到 Splashtop 後，只後悔沒更早這麼做。
“哇。 Splashtop 商業訪問是我做過的最好的投資，而且它變得越來越好。 TeamViewer如何擺脫每年500美元的費用？ 你們真棒!!!!!!!”
– Frank Steesnaes， Peak Business Performance
「我已經在 IT 工作了 20 年，當我找到一個很好的產品時，我知道一個很好的產品。 從支持的角度來看，我不可能要求更好的工具。 我進去把它完成。 [Splashtop] 很棒，而且它像地獄一樣可靠。 使用 TeamViewer 後，該程序將其襪子關閉。 您的價格也合理，TeamViewer 希望包括我的第一個出生在內的所有內容。 我喜歡這個產品，並推薦給我在業界認識的其他人。」
– NuWave Backup - Stuart Livingstone
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