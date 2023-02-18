最佳LogMeIn Central替代品 2023 — 快速

Splashtop 成本更低，並且具有 LogMeIn Centra l中的相同主要功能
受夠了 LogMeIn 的價格節節高漲？相較於 LogMeIn Central，選擇 Splashtop 可省下 40% 到 80% 以上！
Splashtop 具備與 LogMeIn相同的主要功能
全球有超過2000萬人選擇Splashtop
保證省早鳥方案：不必等到訂閱期滿，即可免費轉換！詳情請見下文
瞭解為什麼 SPLASHTOP 是取代 LOGMEIN CENTRAL 的最佳選擇
Splashtop Remote Support Premium
LogMeIn 中環
起始價 (25 台電腦)
$479/年
$960/年
無人看守的遠端支援
無須安裝的臨機支援
無限數量的技術人員及同時工作階段
生產力功能
跨平台檔案傳輸（拖曳）
使用者和電腦管理功能
安全功能
Windows更新
至少額外收取 $564/年
可配置的警報/操作
至少額外收取 $564/年
遠端命令
至少額外收取 $564/年
事件記錄
至少額外收取 $540/年
系統清單
至少額外收取 $540/年
聽聽從LogMeIn Central切換到Splashtop的使用者怎麼說
“與其它許多IT專業人員一樣，我對LogMeIn定價重磅炸彈視而不見，這讓我和我的客戶爭先恐後地尋求一種替代方案，現在該方案已被定價過高。在臨時使用其它產品的免費解決方案後，我終於回到了Splashtop。除了易於部署和擴展之外，Splashtop甚至在粗略的連接上也為我提供了出色的效能。”
Micah Barham - Barham Technologies
價格比較
如果想要要擁有 Splashtop Remote Support Premium 的所有監控和管理功能，除了 LogMeIn Central 的基礎方案之外，您還必須額外購買三個附加元件。比較 Splashtop Remote Support Premium 與 LogMeIn 的費用，選擇 Splashtop 可以省下至少 40% 到 80% 的費用。
電腦數量
LogMeIn Central
25
$479
$2,628
50
$719
$3,288
100
$479
$5,220
250
$1,919
$10,584
Splashtop 快速入門
步驟1
註冊即可免7費試用，無需信用卡。
步驟 2
了解如何將所有託管電腦切換到 Splashtop。
“LogMeIn 一直在提高價格，我們盡量不要陷入每年續訂訂閱服務的困境，只是因為......我們發現[一家供應商]由於價格原因放棄了LogMeIn，轉而使用Splashtop。 我們以免費試用模式試用了該軟體，並感到驚喜。 Splashtop 具有我們需要的功能，價格更符合我們想要支付的價格。
– Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group