最佳LogMeIn Central替代品 2023 — 快速

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
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LogMeIn Central 2026 年替代方案 – Splashtop AEM

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Splashtop 成本更低，並且具有 LogMeIn Centra l中的相同主要功能

  • LogMeIn不再漲價了嗎？使用 Splashtop，與 LogMeIn Central 相比，最高可節省 77%

  • Splashtop 具備與 LogMeIn相同的主要功能

  • Splashtop 全球超過3 千萬人愛用

  • 從 LogMeIn 輕鬆移轉

  • 保證省早鳥方案：不必等到訂閱期滿，即可免費轉換！詳情請見下文


Splashtop 為何勝過 LogMeIn Central：主要功能比較

功能特色

Splashtop AEM

LogMeIn
Central

起始價

NT$43,200每年 0 美元，最多 100 個端點

US$954.99每年 0 美元，最多可用於 25 個終端（包含安全、洞察和自動化附加元件）

託管裝置的遠端控制

修補程式管理

需要安全插件

Windows更新

需要安全插件

第三方應用程式更新

需要安全插件

清單可見性

需要 Insight 插件。

儀錶板和報告

需要 Insight 插件。

警報

需要自動化插件

腳本編寫

需要自動化插件

遠端命令或任務執行

需要自動化插件

防毒管理

可透過端點安全選項獲取

需要安全插件

端點安全選項

可作為附加元件使用

需要安全插件


Splashtop AEM

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聽聽從LogMeIn Central切換到Splashtop的使用者怎麼說

我跟許多 IT 專業人員一樣，被 LogMeIn 突然其來的最新價格方案殺得措手不及，逼得我和我的客戶爭先恐後地想找新的解決方案，來取代如今價格已然過高的 LogMeIn。在短暫使用其他產品的免費解決方案後，我終於找到了 Splashtop。Splashtop 不僅易於部署和擴展，甚至在連接品質不佳的情況下也能展現絕佳效能。

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central 與 Splashtop：價格比較

要公平地比較端點管理成本，請查看 LogMeIn Central 及其安全性、自動化和洞察插件。這些附加功能包括修補程式管理、自動化、警報、清單、儀表板、報告和防毒管理等。

請參閱我們的完整LogMeIn Central 價格比較

電腦數量

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(加上 Security、Automation 和 Insight 附加元件)

25

NT$43,200/年

US$2,594.96/年

50

NT$43,200/年

US$3,254.96/年

100

NT$43,200/年

US$5,209.96/年


從 LogMeIn Central 切換到 Splashtop 的簡單步驟

步驟1

註冊即可免費試用 7 天，無需綁定信用卡。

步驟 2

了解如何將所有託管電腦移轉到 Splashtop。

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開始使用
Strobel Energy Group facility at night

「LogMeIn 價格節節上漲，每次更新訂閱服務都難以擺脫成本暴增的困擾。後來，我們發現有製造商因價格考量，捨棄了 LogMeIn 而改用 Splashtop，便也加入了免費試用方案，結果令人驚艷。Splashtop 不僅提供我們所需的功能，價格也較符合我們的預算。」

– Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

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