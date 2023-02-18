最佳LogMeIn Central替代品 2023 — 快速

“LogMeIn 一直在提高價格，我們盡量不要陷入每年續訂訂閱服務的困境，只是因為......我們發現[一家供應商]由於價格原因放棄了LogMeIn，轉而使用Splashtop。 我們以免費試用模式試用了該軟體，並感到驚喜。 Splashtop 具有我們需要的功能，價格更符合我們想要支付的價格。

– Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group