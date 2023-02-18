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最佳LogMeIn Central替代品 2023 — 快速

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Splashtop 成本更低，並且具有 LogMeIn Centra l中的相同主要功能

  • 受夠了 LogMeIn 的價格節節高漲？相較於 LogMeIn Central，選擇 Splashtop 可省下 40% 到 80% 以上

  • Splashtop 具備與 LogMeIn相同的主要功能

  • 全球有超過2000萬人選擇Splashtop

  • 從 LogMeIn 輕鬆移轉

  • 保證省早鳥方案：不必等到訂閱期滿，即可免費轉換！詳情請見下文

瞭解為什麼 SPLASHTOP 是取代 LOGMEIN CENTRAL 的最佳選擇

Splashtop Remote Support Premium

LogMeIn 中環

起始價 (25 台電腦)

$479/年

$960/年

無人看守的遠端支援

無須安裝的臨機支援

無限數量的技術人員及同時工作階段

生產力功能

跨平台檔案傳輸（拖曳）

使用者和電腦管理功能

安全功能

Windows更新

至少額外收取 $564/年

可配置的警報/操作

至少額外收取 $564/年

遠端命令

至少額外收取 $564/年

事件記錄

至少額外收取 $540/年

系統清單

至少額外收取 $540/年

Splashtop Remote Support

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聽聽從LogMeIn Central切換到Splashtop的使用者怎麼說

“與其它許多IT專業人員一樣，我對LogMeIn定價重磅炸彈視而不見，這讓我和我的客戶爭先恐後地尋求一種替代方案，現在該方案已被定價過高。在臨時使用其它產品的免費解決方案後，我終於回到了Splashtop。除了易於部署和擴展之外，Splashtop甚至在粗略的連接上也為我提供了出色的效能。”

Micah Barham - Barham Technologies

價格比較

如果想要要擁有 Splashtop Remote Support Premium 的所有監控和管理功能，除了 LogMeIn Central 的基礎方案之外，您還必須額外購買三個附加元件。比較 Splashtop Remote Support Premium 與 LogMeIn 的費用，選擇 Splashtop 可以省下至少 40% 到 80% 的費用。

電腦數量

Splashtop Remote Support Premium

LogMeIn Central

25

$479

$2,628

50

$719

$3,288

100

$479

$5,220

250

$1,919

$10,584

Splashtop 快速入門

步驟1

註冊即可免7費試用，無需信用卡。

步驟 2

了解如何將所有託管電腦切換到 Splashtop。

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Strobel Energy Group facility at night

“LogMeIn 一直在提高價格，我們盡量不要陷入每年續訂訂閱服務的困境，只是因為......我們發現[一家供應商]由於價格原因放棄了LogMeIn，轉而使用Splashtop。 我們以免費試用模式試用了該軟體，並感到驚喜。 Splashtop 具有我們需要的功能，價格更符合我們想要支付的價格。

– Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

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