LogMeIn 價格比較

LogMeIn 定價：值得嗎？
您可能會問自己，「 LogMeIn 值得這個價錢嗎？ 」。LogMeIn 是最昂貴的遠端存取選項之一，但這並不意味著它是最好的。當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn 時，您可以用更少的錢獲得更多的收益。
你會拯救！與 LogMeIn 的起始價格相比，Splashtop 的起始價格每年可為您節省 50% 至 80% 以上
Splashtop 具有與 LogMeIn 相同的主要功能
Splashtop 透過高效能連線提供最佳的遠端存取體驗
Splashtop 採用業界領先的安全工具和功能構建
Splashtop 在全球擁有超過 3,000 萬用戶
很容易看出為什麼 Splashtop 是最好的LogMeIn 替代方案。
比較 Splashtop 與 LogMeIn 定價計劃
適合個人和小型團隊遠端存取電腦，實現遠距工作
LogMeIn專業版
起始價格（每年）
NT$3,090
US$349.99
與 LogMeIn Pro 相比，Splashtop Remote Access Pro 每年可為您節省 70% 以上的年度訂閱費用 - 非常適合小型企業！查看我們的完整LogMeIn Pro 價格比較和功能比較，了解為什麼 Splashtop 是最好的LogMeIn Pro 替代品。
適合 IT 支援和服務台對任意裝置提供主動和臨機遠端支援
LogMeIn Rescue
起始價格（每年）
NT$6,200
US$1,299
支援 iOS 和 Android
免費包含在內
US$450/年
若是您捨棄 LogMeIn Rescue 而選擇 Splashtop Remote Support，每年就能省下超過 80% 的授權費用。而且，如果您想支援行動裝置還能省更多，因為 LogMeIn 會對此功能收取額外費用，而 Splashtop 並不會。歡迎查看完整的 LogMeIn Rescue 價格比較，以及 Splashtop 為什麼可說是取代 LogMeIn Rescue 的最佳選擇。
供MSPs和 IT 團隊遠端管理、修補、監控和支援終端設備
供MSPs和 IT 團隊遠端管理、修補、監控和支援終端設備
終端管理年度成本
LogMeIn Central 及其插件
25 個終端機/計算機
NT$43,200/年
US$2,594.96/年
50 個終端機/計算機
NT$43,200/年
US$3,254.96/年
100 個終端機/計算機
NT$43,200/年
US$5,209.96/年
安全架構
包含
需要安全插件
自動化功能
包含
需要自動化插件
洞察功能
包含
需要 Insight 插件
遠端存取和核心平台
包含
包含在中央基地內
Splashtop AEM 的最低端點數為 100 個，因此 25 個、50 個和 100 個端點的年價格相同。LogMeIn Central定價顯示包含安全性、自動化和洞察附加元件，這些元件是端點管理功能（例如修補程式管理、防毒管理、自動化、警報、清單、儀表板和報告）所必需的。
在所示的端點數量下，Splashtop AEM 的成本比 LogMeIn Central 低 54% 到 77%（包括這些附加元件）。查看我們完整的Splashtop與LogMeIn Central定價比較和功能介紹，了解為什麼Splashtop AEM 是LogMeIn Central一種經濟高效的端點管理替代方案。
LogMeIn 前客戶評價
我一直使用 Splashtop 遠端存取軟體在家工作並登入我的工作電腦。我們已經使用 LogMeIn 很多年了，但他們不斷提高價格，以至於超出了我們的負擔範圍，導致我們嘗試了幾種替代方案。我們最終找到了 Splashtop，到目前為止它比其他任何產品都更穩定，甚至比 LogMeIn 更穩定。它更容易使用，更容易登錄，更容易訪問其他機器；只是關於它的一切都更容易。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
LogMeIn 前客戶評價
在 Ultimate IT Guys，我們可以遠端執行大部分工作，關鍵在於我們擁有一個��易於使用、可靠又安全且價格合理的遠端控制工具。我們也為某些客戶提供了對辦公電腦的遠端存取權，以便他們在家中或旅途中工作。我們發現 Splashtop 對於技術人員和遠端工作的客戶而言，十分易於使用、可靠安全且具有成本效益。反觀 LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地從 LogMeIn 轉移到 Splashtop。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys