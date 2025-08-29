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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

LogMeIn 價格比較：Splashtop 如何以更少的成本提供更多功能

了解如何透過選擇 Splashtop 節省高達 80% 或更多

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LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save


LogMeIn 定價：值得嗎？

您可能會問自己，「 LogMeIn 值得這個價錢嗎？ 」。LogMeIn 是最昂貴的遠端存取選項之一，但這並不意味著它是最好的。當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn 時，您可以用更少的錢獲得更多的收益。

  • 你會拯救！與 LogMeIn 的起始價格相比，Splashtop 的起始價格每年可為您節省 50% 至 80% 以上

  • Splashtop 具有與 LogMeIn 相同的主要功能

  • Splashtop 透過高效能連線提供最佳的遠端存取體驗

  • Splashtop 採用業界領先的安全工具和功能構建

  • Splashtop 在全球擁有超過 3,000 萬用戶

很容易看出為什麼 Splashtop 是最好的LogMeIn 替代方案

比較 Splashtop 與 LogMeIn 定價計劃

適合個人和小型團隊遠端存取電腦，實現遠距工作


Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn專業版

起始價格（每年）

NT$3,090

US$349.99

與 LogMeIn Pro 相比，Splashtop Remote Access Pro 每年可為您節省 70% 以上的年度訂閱費用 - 非常適合小型企業！查看我們的完整LogMeIn Pro 價格比較和功能比較，了解為什麼 Splashtop 是最好的LogMeIn Pro 替代品


適合 IT 支援和服務台對任意裝置提供主動和臨機遠端支援


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

起始價格（每年）

NT$6,200

US$1,299

支援 iOS 和 Android

免費包含在內

US$450/年

若是您捨棄 LogMeIn Rescue 而選擇 Splashtop Remote Support，每年就能省下超過 80% 的授權費用。而且，如果您想支援行動裝置還能省更多，因為 LogMeIn 會對此功能收取額外費用，而 Splashtop 並不會。歡迎查看完整的 LogMeIn Rescue 價格比較，以及 Splashtop 為什麼可說是取代 LogMeIn Rescue 的最佳選擇

供MSPs和 IT 團隊遠端管理、修補、監控和支援終端設備

供MSPs和 IT 團隊遠端管理、修補、監控和支援終端設備

終端管理年度成本

Splashtop AEM

LogMeIn Central 及其插件

25 個終端機/計算機

NT$43,200/年

US$2,594.96/年

50 個終端機/計算機

NT$43,200/年

US$3,254.96/年

100 個終端機/計算機

NT$43,200/年

US$5,209.96/年

安全架構

包含

需要安全插件

自動化功能

包含

需要自動化插件

洞察功能

包含

需要 Insight 插件

遠端存取和核心平台

包含

包含在中央基地內

Splashtop AEM 的最低端點數為 100 個，因此 25 個、50 個和 100 個端點的年價格相同。LogMeIn Central定價顯示包含安全性、自動化和洞察附加元件，這些元件是端點管理功能（例如修補程式管理、防毒管理、自動化、警報、清單、儀表板和報告）所必需的。

在所示的端點數量下，Splashtop AEM 的成本比 LogMeIn Central 低 54% 到 77%（包括這些附加元件）。查看我們完整的Splashtop與LogMeIn Central定價比較和功能介紹，了解為什麼Splashtop AEM 是LogMeIn Central一種經濟高效的端點管理替代方案

使用 Splashtop 節省高達 80%：比 LogMeIn 更經濟實惠的終極遠端存取解決方案

免費試用

LogMeIn 前客戶評價

我一直使用 Splashtop 遠端存取軟體在家工作並登入我的工作電腦。我們已經使用 LogMeIn 很多年了，但他們不斷提高價格，以至於超出了我們的負擔範圍，導致我們嘗試了幾種替代方案。我們最終找到了 Splashtop，到目前為止它比其他任何產品都更穩定，甚至比 LogMeIn 更穩定。它更容易使用，更容易登錄，更容易訪問其他機器；只是關於它的一切都更容易。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

LogMeIn 前客戶評價

在 Ultimate IT Guys，我們可以遠端執行大部分工作，關鍵在於我們擁有一個易於使用、可靠又安全且價格合理的遠端控制工具。我們也為某些客戶提供了對辦公電腦的遠端存取權，以便他們在家中或旅途中工作。我們發現 Splashtop 對於技術人員和遠端工作的客戶而言，十分易於使用、可靠安全且具有成本效益。反觀 LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地從 LogMeIn 轉移到 Splashtop。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

已有 LogMeIn 授權？心動不如馬上行動！

我們最多可為 Splashtop 全新訂閱提供 3 個月免費服務，以配合您 LogMeIn 授權的剩餘月份

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常見問題

從 LogMeIn 轉換到 Splashtop 的流程輕鬆嗎？
哪一款遠端存取軟體的 ROI 較高：LogMeIn 還是 Splashtop？
與 LogMeIn 的價格相比，Splashtop 的定價是否更具有彈性，也更超值？
就管理多端點功能而言，哪種遠端存取軟體的價格較優：LogMeIn 還是 Splashtop？