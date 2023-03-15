LogMeIn 價格比較

不要滿足於高 LogMeIn 定價
您可能已經問過自己，"LogMeIn 值得這個價格嗎？"。 LogMeIn 是可用的最昂貴的遠端存取選項之一，但這並不意味著它是最好的。 當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn 時，您可以花更少的錢獲得更多的收入。
你會保存！ 與 LogMeIn 的起始價格相比，Splashtop 的起始價格 將為您節省每年 50％ 到 80％ 以上的任何地方
Splashtop 具有與 LogMeIn 中相同的主要功能
Splashtop 通過高性能連接提供最佳的遠端存取體驗
Splashtop 使用行業領先的安全工具&功能構建
Splashtop 被全球超過 3000 萬用戶使用
很容易看出為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn 替代品。
比較 LogMeIn 價格
讓個人和小團隊遠端存取他們的電腦以啟用遠端工作
LogMeIn專業版
起始價格（每年）
$99
$349.99
Splashtop Business Access 與 LogMeIn Pro 相比，Pro 每年可為 您節省超過 70％ 的年度訂閱費用-非常適合小型企業！ 查看我們完整的 LogMeIn Pro 定價比較 和我們的功能比較，顯示了為什麼 Splashtop 是最好的 LogMeIn Pro 替代品。
對於 IT 支持&服務台，為任何設備提供無人值守和有人值守的遠程支持
LogMeIn Rescue
起始價格（每年）
$199
$1,299
支援 iOS 和 Android
包括免費
$450/年
通 過選擇 Splashtop SOS，您每年將節省 80％ 以上的許可證成本 LogMeIn Rescue。 更不用說，如果您想支持移動設備，您將節省更多，因為 Splashtop 不會對 LogMeIn 等該功能收取額外費用。 查看完整的 LogMeIn Rescue 價格比較 以及為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Rescue 替代方案。
用 MSPs 於遠端支援、管理和監控端點
LogMeIn Central
起始價格（每年）
$479
$960
其他安全性功能 (Windows 更新、防毒軟體等)
包括免費
$564/年
其他自動化功能（主動警報、一對多操作等）
包括免費
$564/年
其他洞察功能（系統清查，事件日誌等）
包括免費
$540/年
兩個軟件包均按計算機數量定價。 在他們的起始價格 (25 電腦), Splashtop Remote Support 將為 您節省 50% 每年相比 LogMeIn Central. 如果您需要其他功能，節省的費用才會變得更大。 請參閱我們的完整 Splashtop 與 LogMeIn Central 定價 比較以及為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案的功能列表。
前 LogMeIn 客戶怎麼說
在 Ultimate IT Guys，我們可以遠端執行大部分工作，關鍵在於我們擁有一個易於使用、可靠又安全且價格合理的遠端控制工具。我們也為某些客戶提供了對辦公電腦的遠端存取權，以便他們在家中或旅途中工作。我們發現 Splashtop 對於技術人員和遠端工作的客戶而言，十分易於使用、可靠安全且具有成本效益。反觀 LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地從 LogMeIn 轉移到 Splashtop。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
前 LogMeIn 客戶怎麼說
我一直在使用 Splashtop 遠端存取軟體在家工作並登錄到我的工作電腦。 我們已經使用 LogMeIn 多年了，但他們繼續將價格提高到將價格定價超出我們的範圍，導致我們嘗試了幾種替代方法。 我們最終找到了 Splashtop，到目前為止，它比其他任何一個都更穩定，甚至 LogMeIn。 它更容易使用，更容易登錄，並且更容易訪問其他機器; 只是關於它的一切都更容易。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
前 LogMeIn 客戶怎麼說
在 Ultimate IT Guys，我們可以遠端執行大部分工作，關鍵在於我們擁有一個易於使用、可靠又安全且價格合理的遠端控制工具。我們也為某些客戶提供了對辦公電腦的遠端存取權，以便他們在家中或旅途中工作。我們發現 Splashtop 對於技術人員和遠端工作的客戶而言，十分易於使用、可靠安全且具有成本效益。反觀 LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地從 LogMeIn 轉移到 Splashtop。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
前 LogMeIn 客戶怎麼說
我一直在使用 Splashtop 遠端存取軟體在家工作並登錄到我的工作電腦。 我們已經使用 LogMeIn 多年了，但他們繼續將價格提高到將價格定價超出我們的範圍，導致我們嘗試了幾種替代方法。 我們最終找到了 Splashtop，到目前為止，它比其他任何一個都更穩定，甚至 LogMeIn。 它更容易使用，更容易登錄，並且更容易訪問其他機器; 只是關於它的一切都更容易。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com