LogMeIn 價格比較

讓個人和小團隊遠端存取他們的電腦以啟用遠端工作

Splashtop Business Access Pro LogMeIn專業版 起始價格（每年） $99 $349.99

Splashtop Business Access 與 LogMeIn Pro 相比，Pro 每年可為 您節省超過 70％ 的年度訂閱費用-非常適合小型企業！ 查看我們完整的 LogMeIn Pro 定價比較 和我們的功能比較，顯示了為什麼 Splashtop 是最好的 LogMeIn Pro 替代品。

對於 IT 支持&服務台，為任何設備提供無人值守和有人值守的遠程支持

Splashtop SOS - 手動更新 LogMeIn Rescue 起始價格（每年） $199 $1,299 支援 iOS 和 Android 包括免費 $450 /年

通 過選擇 Splashtop SOS，您每年將節省 80％ 以上的許可證成本 LogMeIn Rescue。 更不用說，如果您想支持移動設備，您將節省更多，因為 Splashtop 不會對 LogMeIn 等該功能收取額外費用。 查看完整的 LogMeIn Rescue 價格比較 以及為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Rescue 替代方案。

用 MSPs 於遠端支援、管理和監控端點

Splashtop Remote Support LogMeIn Central 起始價格（每年） $479 $960 其他安全性功能 (Windows 更新、防毒軟體等) 包括免費 $564 /年 其他自動化功能（主動警報、一對多操作等） 包括免費 $564 /年 其他洞察功能（系統清查，事件日誌等） 包括免費 $540 /年

兩個軟件包均按計算機數量定價。 在他們的起始價格 (25 電腦), Splashtop Remote Support 將為 您節省 50% 每年相比 LogMeIn Central. 如果您需要其他功能，節省的費用才會變得更大。 請參閱我們的完整 Splashtop 與 LogMeIn Central 定價 比較以及為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案的功能列表。