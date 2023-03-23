LogMeIn Central 價格比較

隨著企業持續依賴電腦和軟體來執行日常作業，對於支援電腦和軟體 MSPs 的需求也不斷增加。 為了 MSPs 提供有效的支持，他們需要一種解決方案，使他們能夠遠程支持，監控和管理客戶端點。

一個眾所周知的選擇是 LogMeIn Central。 但是，您可能已經註意到，這 LogMeIn Central 是市場上最昂貴的選擇之一。

另一方面，您是否知道可以獲得一流的遠端支持，監控和管理解決方案，而與 LogMeIn Central 相比，這將為您節省高達 50％ 或更多的費用？ 如果這聽起來像是適合您的解決方案，那麼我們建議您獲得 Splashtop Remote Support。

雖 Splashtop Remote Support 然兩者都 LogMeIn Central 提供了相同的主要功能 MSPs，但它們的定價差異很大。 在本文中，我們將比較 LogMeIn Central 定價與定 Splashtop Remote Support 價，以幫助您確定哪種解決方案最適合您的業務需求和預算。

LogMeIn Central 定價

LogMeIn Central 根據您需要管理的電腦數量來定價。 LogMeIn Central 定價起價為每月 80 美元 (每年收費 960 美元)，可管理 25 部電腦。 以下是 LogMeIn Central 每年花費多少，具體取決於託管端點的數量。

25 台電腦： $960 /年

50 台電腦： $1,236 /年

100 台電腦： $1,668 /年

250 台電腦： $3,480 /年

同樣地， Splashtop Remote Support 依據受管理端點數量來定價 (除了彈性的每月選項外，還提供折扣的年度定價)。 在比較 Splashtop Remote Support vs 的成本（對於年度計劃）時 LogMeIn Central，您可以看到 Splashtop 可以為您節省多達 50％ 的許可證成本：

25 台電腦： $479 /年

50 台電腦： $719 /年

100 台電腦： $959 /年

250 台電腦： $1,919 /年

您必須為免費提供的其他 LogMeIn Central 功能支付額外費用 Splashtop Remote Support

使用 Splashtop 可以節省的費用並不止於此。 如果您正在尋找更好地管理端點的功能，那麼您需要為 LogMeIn Central 授權支付更多費用。

這是因為 LogMeIn Central 將這些功能捆綁到三個單獨（但都是昂貴的）附加組件中：

安全附加組件（防病毒管理和 Windows 更新）： $564 /年 25 台計算機

自動化附加組件（1 對多操作，主動警報等）： $564 /年 25 台計算機

洞察附加元件 (系統清查、事件記錄等)： $540 /年 25 台電腦

更不用說，當您向訂閱中添加更多託管端點時，LogMeIn Central 附加組件的價格也會增加。 這使 LogMeIn Central 對於大多數中小型企業而言遙不可及，並使其成為大型組織非常昂貴的選擇。

儘管如此，Splashtop 是不同的。 無需為 MSPs 需要的重要功能收取額外費用，而 是將它們包含 Splashtop Remote Support 在內，無需額外費用！ 這些功能包括：

Windows更新管理

端點安全儀表板

設定警示

事件記錄

系統清查儀表板&歷史

一對多動作

遠端命令提示

部署及管理 Splashtop 防毒

啟用最終使用者遠端存取

您不僅可以獲得以成本的一小部分為客戶提供最佳服務所需的頂級功能，還將獲得一種解決方案，該解決方案可在選擇 Splashtop 時提供可靠的遠端連接和行業領先的安全性。 這就 Splashtop Remote Support 是為什麼是最好的 LogMeIn Central 選擇。

免費試用 Splashtop Remote Support

在比較 LogMeIn Central 定價與時 Splashtop Remote Support，考慮您的預算非常重要。 使用 Splashtop，您將以更好的價格獲得相同的頂級功能。 此外，有 關特魯斯的用戶評論 同意 Splashtop 優於 LogMeIn Central，與 8.5 評分相比，使 Splashtop 在 10 分中獲 LogMeIn Central得 9.2 分。

立即開始免費試用，這 Splashtop Remote Support 樣您就可以親自了解為什麼它是您的正確選擇，並通過在 LogMeIn Central 上選擇它來享受節省的費用！

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