LogMeIn Central 價格比較

LogMeIn Central 的定價從基本方案開始，但總成本取決於管理的電腦數量，以及團隊需要哪些附加元件。
這個差異很重要。許多正在評估 LogMeIn Central 的 IT 團隊，不只是尋找遠端存取。他們還需要修補程式管理、端點可視性、自動化、詳細目錄報告、警示和安全性管理。在 LogMeIn Central 中，這些功能有很多都綁定於附加套件。
本指南將解析 LogMeIn Central 的價格、附加元件包含哪些內容、加上附加元件後 LogMeIn Central 的費用，以及與 Splashtop AEM 相比有何差異。
LogMeIn Central 定價概覽
LogMeIn Central 的定價依管理的電腦數量而定。基本方案包含遠端存取與核心管理功能，另可透過附加元件取得更多端點管理能力。
電腦數量
LogMeIn Central 基本方案年度價格
25台電腦
US$954.99/年
50台電腦
US$1,224.99/年
100 台電腦
US$1,659.99/年
250 台電腦
US$3,479.99/年
基本價格有助於了解入門成本。不過，對於需要端點管理功能（例如修補程式管理、自動化、報告、詳細目錄和防毒管理）的團隊來說，這並未反映完整成本。
若要做到這點，就需要看看 LogMeIn Central 的附加元件。
LogMeIn Central Base 包含哪些功能？
LogMeIn Central Base 主要是圍繞遠端存取與核心電腦管理而打造。適合需要連接遠端電腦、整理裝置，並管理整個端點群組存取權限的團隊。功能包括：
受管理電腦的遠端存取
使用者與電腦管理
電腦分組
部署工具
檔案傳輸
遠端列印
雙重驗證
核心遠端管理工作流程
尋求更完整端點管理解決方案的團隊，通常需要的不只是基本方案。修補程式管理、自動化工作執行、警示、詳細目錄、報告和防毒管理等功能，皆需搭配個別附加元件。
LogMeIn Central 附加元件包含哪些內容？
LogMeIn Central 提供三種主要附加元件，可擴充其端點管理能力：Security、Automation 和 Insight。
Security Add-On
Security 附加元件包含端點安全性與更新管理功能，包括：
修補程式管理
Windows更新
應用程式更新
由 Bitdefender 提供技術支援的 LogMeIn Antivirus
防毒管理
自動化附加元件
Automation 附加元件包含可在受管理電腦上執行工作、指令碼與警示的工具，包括：
One2Many 自動化工作管理
遠端執行
進階指令碼
自我修復警示
主動式警示
Insight 附加元件
Insight 附加元件著重於端點可視性、報告與詳細目錄，包括：
資產管理
儀錶板與報表
電腦稽核與詳細目錄
加入附加功能後，LogMeIn Central 的費用是多少？
對於比較遠端支援與端點管理解決方案的團隊來說，LogMeIn Central 的基本價格只是整體情況的一部分。如果團隊需要修補程式管理、安全管理、自動化、警示、詳細目錄、儀錶板和報告，更具參考價值的基準會是包含 Security、Automation 和 Insight 附加元件的 LogMeIn Central。
電腦數量
含附加元件的 LogMeIn Central
25台電腦
US$2,594.96/年
50台電腦
US$3,254.96/年
100 台電腦
US$5,209.96/年
250 台電腦
US$10,569.96/年
LogMeIn Central 定價 vs Splashtop AEM 定價
Splashtop AEM 是一套端點管理解決方案，在單一以端點為基礎的套件中包含遠端控制、修補程式管理、CVE 可視性、詳細目錄、警示、指令碼和自動化。
Splashtop AEM 起價為每年 $1,188，按年計費時最多可支援 100 個端點。
電腦或端點數量
含附加元件的 LogMeIn Central
Splashtop AEM
25
US$2,594.96/年
NT$43,200/年
50
US$3,254.96/年
NT$43,200/年
100
US$5,209.96/年
NT$43,200/年
Splashtop AEM 最少需管理 100 個端點。所示 LogMeIn Central 價格包含 Automation、Insight 和 Security 附加元件。價格以年繳方案列示。
即使有 100 個端點的最低門檻，Splashtop AEM 在所示的各端點數量下，成本仍低於每個端點都加購附加元件的 LogMeIn Central。
當端點數量超過 100 台後，LogMeIn Central 定價與 Splashtop AEM 定價之間的差距會愈來愈大，而 Splashtop AEM 能在年度成本上節省更多（請參閱Splashtop AEM pricing）。
比較 LogMeIn Central 定價時，為什麼附加元件很重要
在評估 LogMeIn Central 的定價時，最重要的問題是團隊實際需要哪些功能。如果只比較基本方案，這樣的價格可能無法反映完整的端點管理成本。
以下是 LogMeIn Central 與 Splashtop AEM 之間主要功能的對應方式：
功能
LogMeIn
Splashtop AEM
遠端控制
包含於 Base
包含
修補程式管理
安全性附加元件
包含
Windows更新
安全性附加元件
包含
第三方應用程式更新
安全性附加元件
包含
防毒管理
安全性附加元件
可透過端點安全性選項取得
自動化任務
自動化附加元件
包含
指令碼
自動化附加元件
包含
警示
自動化附加元件
包含
資產管理
Insight 附加元件
包含
儀錶板與報表
Insight 附加元件
包含
電腦稽核與詳細目錄
Insight 附加元件
包含
如果只是基本的遠端存取使用情境，LogMeIn Central Base 可能已經足夠。若是端點管理，附加元件就會成為比較中的核心。
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能以更整合的方式，直接透過 Splashtop 平台管理這些工作流程。
在 LogMeIn Central 與 Splashtop AEM 之間做選擇
對於正在評估 LogMeIn Central 與 Splashtop AEM 的團隊來說，Splashtop AEM 是更好的選擇。
Splashtop AEM 為 IT 團隊在單一精簡解決方案中提供這些端點管理功能，無需另外購買附加套件即可涵蓋修補程式、automation 和詳細目錄等核心工作流程。這讓定價更容易理解，也能協助團隊在端點管理需求成長時，避免�支付更多費用。
成本差異也很明顯。Splashtop AEM 的成本最多可比 LogMeIn Central 加購附加功能低 77%。
對想以較低年度成本獲得實用端點管理的 IT 團隊和 MSPs 來說，Splashtop AEM 是更合適的選擇。這讓 Splashtop 成為最佳的 LogMeIn Central alternative。
免費試用 Splashtop AEM
納入端點管理附加元件後，LogMeIn Central 的定價可能大幅提高。Splashtop AEM 為 IT 團隊提供更簡單的方式來管理、修補、監控及支援端點，並採用可預測、以端點為基礎的定價。
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