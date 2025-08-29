Splashtop 是最好的替代方案 LogMeIn Rescue

跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

2026 年 LogMeIn Rescue 最佳安全遠端支援替代產品

選擇 Splashtop 可節省高達 80% 或更多

開始使用

Splashtop Remote Support 費用更低、執行更快，還具備與 LogMeIn Rescue 相同的主要功能

厭倦了 LogMeIn Rescue 的定價機制，想要找更物有所值的解決方案嗎？歡迎加入改用 Splashtop 的眾多前 LogMeIn 客戶行列，用 Splashtop 來取代 LogMeIn Rescue，輕鬆省下 70% 至 90% 的費用。使用 Splashtop Remote Support，即可遠端存取和支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

月費起始價

NT$517

US$108.25

遠端進入移動裝置（iOS和Android）

免費提供

額外 US$37.50/月

Windows 和 Mac 支援

支援無限量裝置

連線期間的重要功能
(包括檔案傳輸、聊天、遠端列印、遠端喚醒/重啟、多對多螢幕等)


Splashtop Remote Support

開始免費試用

開始使用

選擇 Splashtop 而棄 LogMeIn Rescue 的 5 個理由

1. 降低成本，仍兼顧品質：Splashtop 以遠低於 LogMeIn Rescue 的價格，提供企業級遠端支持功能，協助企業節省大量成本並維持高效能。

2. 高效能遠端連線：透過 4K 串流、低延遲和多螢幕支援，帶來流暢又可靠的連接體驗，讓技術人員能夠快速有效地解決問題。

3. 強大安全性與合規： Splashtop 使用 AES-256 加密、MFA、SSO，並符合 SOC 2、ISO 27001、GDPR 和 HIPAA 標準，讓 IT 團隊支援遠端裝置時可高枕無憂。

4. 彈性支援任意裝置：從單一平台即可支援 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook。Splashtop 還提供臨機與主動存取功能，可供 IT 團隊和 MSP 靈活運用。

5. 輕鬆整合和管理：透過一流 ITSM 和 PSA 工具 (如 ServiceNow、Zendesk、Autotask 和 Freshservice) 適用的內建整合功能，Splashtop 簡化了技術人員的工作流程並縮短解決問題的時間。

聽聽從 LogMeIn Rescue 切換到 Splashtop 的使用者怎麼說

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael Tott - Fore Computers

獲取您需要的所有頂級功能，以提供隨選快速支持

  • 臨機和主動支援
  • 通過簡單的連線代碼實現快速連接
  • 支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置
  • 從 Windows、Mac、iOS 和 Android 遠端控制
  • 為 SOS 應用程式加上貴公司的文案、標誌和顏色
  • 與 PSA 技術整合
  • 聊天
  • 檔案傳輸
  • 跨平台拖放式檔案傳輸 (LogMeIn Rescue 無此功能)
  • 技術員螢幕共享
  • 多螢幕瀏覽
  • 連線日誌
  • 連線錄製
  • 強大的安全性

已有 LOGMEIN 授權？

無需額外費用即可儘早開始使用 Splashtop！

開始使用
Strobel Energy Group facility at night

案例分享

Strobel 因汰換掉 LogMeIn Central 而節省了 80% 的成本

頂級遠端支援功能，價格遠低於LogMeIn Central

閱讀案例分享
MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

案例分享

Fast Break Tech 捨棄 LogMeIn Central，投向 Splashtop 的懷抱

了解改用 Splashtop 是這家 MSP 最佳選擇的主要原因

閱讀案例分享

立即開始使用

免費試用深入了解

使用其他 LogMeIn 工具？

使用其他 LogMeIn 工具？我們也提供LogMeIn ProLogMeIn Central 的替代品。請參閱我們的完整指南，以了解最佳的LogMeIn 替代方案


常見問題

從 LogMeIn Rescue 正式改用 Splashtop 之前，我可以先試用嗎？
Splashtop 的安全等級是否與 LogMeIn Rescue 相同？
LogMeIn Rescue 和 Splashtop，哪個比較划算？
在調整 IT 支援作業規模方面，Splashtop 與 LogMeIn Rescue 相比如何？