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A help desk technician using LogMeIn Rescue alternative Splashtop SOS on a laptop.

Splashtop 是最好的替代方案 LogMeIn Rescue

當您選擇 Splashtop 時，最多可節省 80％ 或更多

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Splashtop SOS 成本更低，運行速度更快，並且具有與 LogMeIn Rescue 相同的主要功能

您是否厭倦了 LogMeIn Rescue 定價 並尋找更好的價值解決方案？ 加入許多正在切換到 Splashtop SOS 並使用此 LogMeIn 救援替代方案 節省 70％ 至 90％ 的 LogMeIn 客戶。 使用 Splashtop SOS 遠端存取和支援 Mac Windows、iOS 和 Android 裝置。

Splashtop SOS - Manual Update

LogMeIn Rescue

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遠端進入移動裝置（iOS和Android）

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額外 $37.50/月

Windows 和 Mac 支援

支援無限量裝置

頂級會話中功能（包括檔案傳輸、聊天、遠端列印、遠端喚醒/重啟、多對多顯示器、聊天等）

Splashtop SOS - Manual Update

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使用者在從 LogMeIn Rescue 切換到 Splashtop 時所說的話

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael Tott - Fore Computers

獲取按需提供快速支援所需的所有主要功能

  • 有人值守和無人值守支援
  • 通過簡單的連線代碼實現快速連接
  • 支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備
  • 可以從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 應用程式遠端控制
  • 使用公司文本、徽標和顏色為 SOS 應用程式打上烙印
  • 與 PSA 技術整合
  • 聊天
  • 檔案傳輸
  • 跨平臺拖放檔案傳輸（不在 LogMeIn Rescue中）
  • 技術員螢幕共享
  • 多顯示器導航
  • 連線日誌
  • 連線記錄
  • 強大的安全性

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儘早開始使用 Splashtop，無需額外費用！

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正在使用其他 LogMeIn 工具嗎？ 我們還提供 LogMeIn Pro 和的替換品 LogMeIn Central。 請參閱我們的完整指南以獲取最佳 LogMeIn 替代方案

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