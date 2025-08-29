Splashtop 是最好的替代方案 LogMeIn Rescue

2026 年 LogMeIn Rescue 最佳安全遠端支援替代產品
選擇 Splashtop 可節省高達 80% 或更多
Splashtop Remote Support 費用更低、執行更快，還具備與 LogMeIn Rescue 相同的主要功能
厭倦了 LogMeIn Rescue 的定價機制，想要找更物有所值的解決方案嗎？歡迎加入改用 Splashtop 的眾多前 LogMeIn 客戶行列，用 Splashtop 來取代 LogMeIn Rescue，輕鬆省下 70% 至 90% 的費用。使用 Splashtop Remote Support，即可遠端存取和支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
月費起始價
NT$517
US$108.25
遠端進入移動裝置（iOS和Android）
免費提供
額外 US$37.50/月
Windows 和 Mac 支援
支援無限量裝置
連線期間的重要功能
選擇 Splashtop 而棄 LogMeIn Rescue 的 5 個理由
1. 降低成本，仍兼顧品質：Splashtop 以遠低於 LogMeIn Rescue 的價格，提供企業級遠端支持功能，協助企業節省大量成本並維持高效能。
2. 高效能遠端連線：透過 4K 串流、低延遲和多螢幕支援，帶來流暢又可靠的連接體驗，讓技術人員能夠快速有效地解決問題。
3. 強大安全性與合規： Splashtop 使用 AES-256 加密、MFA、SSO，並符合 SOC 2、ISO 27001、GDPR 和 HIPAA 標準，讓 IT 團隊支援遠端裝置時可高枕無憂。
4. 彈性支援任意裝置：從單一平台即可支援 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook。Splashtop 還提供臨機與主動存取功能，可供 IT 團隊和 MSP 靈活運用。
5. 輕鬆整合和管理：透過一流 ITSM 和 PSA 工具 (如 ServiceNow、Zendesk、Autotask 和 Freshservice) 適用的內建整合功能，Splashtop 簡化了技術人員的工作流程並縮短解決問題的時間。
聽聽從 LogMeIn Rescue 切換到 Splashtop 的使用者怎麼說
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
獲取您需要的所有頂級功能，以提供隨選快速支持
- 臨機和主動支援
- 通過簡單的連線代碼實現快速連接
- 支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置
- 從 Windows、Mac、iOS 和 Android 遠端控制
- 為 SOS 應用程式加上貴公司的文案、標誌和顏色
- 與 PSA 技術整合
- 聊天
- 檔案傳輸
- 跨平台拖放式檔案傳輸 (LogMeIn Rescue 無此功能)
- 技術員螢幕共享
- 多螢幕瀏覽
- 連線日誌
- 連線錄製
- 強大的安全性