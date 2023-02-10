Splashtop 是最好的替代方案 LogMeIn Rescue

Splashtop SOS 成本更低，運行速度更快，並且具有與 LogMeIn Rescue 相同的主要功能
您是否厭倦了 LogMeIn Rescue 定價 並尋找更好的價值解決方案？ 加入許多正在切換到 Splashtop SOS 並使用此 LogMeIn 救援替代方案 節省 70％ 至 90％ 的 LogMeIn 客戶。 使用 Splashtop SOS 遠端存取和支援 Mac Windows、iOS 和 Android 裝置。
Splashtop SOS - Manual Update
LogMeIn Rescue
每月起始價格
$17
$108.25
遠端進入移動裝置（iOS和Android）
免費提供
額外 $37.50/月
Windows 和 Mac 支援
支援無限量裝置
頂級會話中功能（包括檔案傳輸、聊天、遠端列印、遠端喚醒/重啟、多對多顯示器、聊天等）
使用者在從 LogMeIn Rescue 切換到 Splashtop 時所說的話
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
獲取按需提供快速支援所需的所有主要功能
- 有人值守和無人值守支援
- 通過簡單的連線代碼實現快速連接
- 支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備
- 可以從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 應用程式遠端控制
- 使用公司文本、徽標和顏色為 SOS 應用程式打上烙印
- 與 PSA 技術整合
- 聊天
- 檔案傳輸
- 跨平臺拖放檔案傳輸（不在 LogMeIn Rescue中）
- 技術員螢幕共享
- 多顯示器導航
- 連線日誌
- 連線記錄
- 強大的安全性