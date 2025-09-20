LogMeIn Pro 與 Splashtop：功能與價格比較
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn專業版
價格從
NT$3,090
US$349.99
電腦數量
10
2
快速遠端存取
跨平台檔案傳輸（拖曳）
遠端列印
聲音
複製貼上
行動應用程式
多個螢幕（僅Windows）
多個螢幕（Windows和Mac）
多位使用者 (最多 3 位) 可同時遠端存取同一台電腦*
透過URL分享桌面
聊天
遠端喚醒
遠端重新開機
連線錄製
使用者管理
請參閱我們的 Splashtop Remote Access 與LogMeIn Pro 價格比較。
查看我們的其他LogMeIn 替代方案。
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我們原先使用的 LogMeIn，這些年來速度越來越慢。有些我本來想引進的功能，因公司規模太大而絲毫不見成效。他們不積極處理我們的要求。
Steven Walker, President of Fast Break Tech
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Splashtop 以較為合理的價格提供我們所需的功能。
Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group
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LogMeIn 已遭 Splashtop 取而代之，因為 LogMeIn 新版產品的效能日益下滑，授權價格卻節節上漲。
Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia
選擇 Splashtop 來取代 LogMeIn Pro 的 5 個理由
1. 價格較低，無隱藏費用：Splashtop 提供透明、直接的定價方案，價格遠低於 LogMeIn Pro，可幫助個人和企業每年省下數百或數千美元。
2. 高效能遠端存取：享有具備 4K 串流、低延遲和多螢幕支援的快速可靠遠端連線。Splashtop 可確保您使用遠端桌面的體驗與置身辦公室工作無異。
3. 進階安全與合規：Splashtop 使用 AES-256 加密，支援多重驗證和 SSO，且符合 SOC 2、ISO 27001 和 HIPAA 等產業標準，讓您每次遠端連線都能安心無憂。
4. 跨平台和多裝置支援：從任何地點都能連接您的 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 裝置。相較於 LogMeIn Pro 的有限平台支援，Splashtop 具有了更大的靈活彈性。
5. 隨附豐富功能，無需額外費用：Splashtop 的方案均包含檔案傳輸、遠端列印、連線錄製、USB 裝置重新導向等功能。至於 LogMeIn Pro，則許多功能都須付費。