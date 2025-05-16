類似 LogMeIn 的程式：找到合適的 LogMeIn 替代方案

如果你正在尋找一個強大的遠端存取和支援解決方案，你知道找到最適合你業務的軟體有多重要，但你也知道有多少選擇。也許你聽說過或正在使用 LogMeIn，但它不太符合你的需求。
幸運的是，有很多像 LogMeIn 這樣的程式提供相同的遠端桌面存取功能及更多。
為了讓您的搜尋更輕鬆，我們整理了七個最佳 LogMeIn 替代方案的清單。繼續閱讀以了解選項，當你準備投資於遠端存取時，你將能夠做出明智的決定。
為什麼你應該考慮 LogMeIn 的替代方案
定價: LogMeIn 定價並不便宜，許多人認為在業界中價格偏高。這些價格對於預算有限的組織來說可能會令人卻步，他們可能想尋找更具成本效益的替代方案。
效能: LogMeIn 目前在Trustpilot 上的評分為 3.6 星，其中 63% 是一星評論。評論者提到了一些效能問題，例如不斷重啟、遠端列表機問題，以及無法登入。
因此，如果你正在尋找類似 LogMeIn 的程式，探索替代方案並尋找更符合預算或功能需求的選項會有所幫助。研究和比較可以幫助確保你的員工獲得他們所需的高效、安全遠端工作體驗。
7 個 LogMeIn 替代方案：可靠的遠端存取和支援的最佳選擇
如果 LogMeIn 不適合你，還有什麼其他選擇？以下是七個你可以購買的最佳 LogMeIn 替代方案及其比較：
Splashtop
At the top of the 清單, we have Splashtop. Splashtop 為各種規模和行業的企業提供遠端存取和支援，擁有靈活的方案選擇和多樣的功能。
使用 Splashtop，使用者可以從任何裝置存取他們的工作電腦，包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebooks。設定過程簡單，只需下載應用程式並登入，因為這就是全部所需。Splashtop 提供高速、高品質的遠端連接，具備 LogMeIn 所有的遠端存取工具和功能，但價格僅為其一小部分。
(想了解 Splashtop 如何幫助您節省高達 80% 的費用，與 LogMeIn 相比？看看 Splashtop 的價格如何與 LogMeIn Pro 價格、LogMeIn Central 價格 和 LogMeIn Rescue 價格)
此外，Splashtop 以其安全性而聞名，擁有多種先進的安全功能，並符合廣泛的政府和行業標準。Splashtop 的用戶支援也備受讚譽，客戶表示，“他們的客戶服務是最好的。”
TeamViewer
TeamViewer 是另一個遠端存取和 IT 支援解決方案，包括資產管理、行動裝置管理、裝置監控和端點保護等功能。
然而，TeamViewer 比 LogMeIn 更昂貴。因此，雖然它的功能相較於 LogMeIn 還不錯，但價格可能是一個難題。
RealVNC 連接
RealVNC 連接提供遠端存取和支援，並具備按需連線功能。它使用僅限邀請的存取代碼進行遠端存取，允許用戶快速邀請專家或外部顧問，並包含像是連線交接和註解等功能，適合服務台團隊使用。
The latest version of RealVNC 連接, Version 8, combines RealVNC Viewer and 伺服器, bringing multiple tools into one console. 它的價格也比 LogMeIn 便宜，但仍然比 Splashtop 貴。
AnyDesk
AnyDesk 是一個遠端桌面平台，提供個人和組織的套裝方案。它有 cloud 和 on-premises 選項，並具有靈活性和自訂功能以滿足個人需求。
然而，AnyDesk 的價格也比像 Splashtop 這樣的選擇更高。
屏幕連接
ScreenConnect 提供遠端支援和存取軟體，使 IT 團隊更容易支援遠端裝置。它提供雲端和內部部署選項、可自訂介面以及與 ConnectWise 解決方案的整合等優勢。然而，定價可能是一個問題，因為它可能很高
BeyondTrust 遠端支援
對於專門尋求遠端 IT 支援的組織來說，BeyondTrust 遠端支援是一個不錯的選擇。它提供安全的存取和支援，包括臨機和主動存取，用於故障排除、更新和支援裝置和系統，並提供開放 API 以創建自訂整合。
然而，BeyondTrust 也是另一個昂貴的選擇，價格超過 LogMeIn。因此，注重預算的組織可能需要尋找更具成本效益的替代方案。
佐霍輔助
Zoho Assist 允許使用者以臨機和主動存取方式存取伺服器、電腦和行動裝置。它支援多個螢幕，並包含檔案傳輸、連線錄製和語音/視訊聊天等功能。
另一方面，Zoho 確實有陡峭的學習曲線，使得使用者難以快速上手或充分利用其優勢。這是另一個昂貴的選擇，尤其是與像 Splashtop 這樣更具價格效益的解決方案相比。
為什麼 Splashtop 是比 LogMeIn 更受歡迎的遠端存取解決方案？
面對所有選擇，什麼讓 Splashtop 成為 最佳 LogMeIn 替代方案？有幾個優勢讓 Splashtop 脫穎而出，包括：
功能： Splashtop 提供驚人的功能，包括 基於角色的存取控制 和存取管理、多螢幕支援、檔案傳輸、遠端列印、USB 裝置重新導向、麥克風直入等等。
效能: Splashtop’s speed and 效能 are seamless, featuring 4K streaming up to 60fpd and iMac Pro Retina 5K streaming, 4:4:4 color, and high-fidelity 音訊.當 Splashtop 連接到遠端裝置時，沒有延遲、滯後或質量問題，使其成為最快的 遠端桌面 解決方案之一。
安全性： Splashtop 是以安全性為考量而建構的，��具有多重驗證、連線閒置逾時、遠端連接通知、通話記錄等功能。它符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 等標準，滿足各種行業和政府標準。
客戶支援：Splashtop 的客戶支援以其效率和友好著稱，用戶評論一致讚揚支援團隊的幫助。
經濟實惠：Splashtop 的設計旨在對各種規模的組織都經濟實惠，單人用戶起價低至每月 5 美元。即使在其較高的層級，它仍然比 LogMeIn 和 TeamViewer 等提供商的低價選項更具成本效益。
所有這些以及更多，使 Splashtop 成為各種規模企業和個人的首選遠端存取和支援解決方案。當您尋找可靠、高品質的遠端存取時，Splashtop 擁有您所需的一切。
使用 Splashtop 節省高達 80%：LogMeIn 的理想替代方案
預算有限的企業需要在找到符合預算且提供所有強大工具和功能的解決方案之間取得微妙的平衡。使用 Splashtop，你不必在兩者之間做選擇。
Splashtop 提供廣泛的遠端存取和支援工具，使員工能夠輕鬆地在任何裝置上隨時隨地工作。這包括多對多螢幕檢視、遠端重啟、用戶管理、拖放檔案傳輸、聊天、遠端列印、USB 重新導向等，價格僅為 LogMeIn 的一小部分。
LogMeIn 用戶 切換到 Splashtop 每年可節省高達 80%，同時仍能無縫存取他們所需的所有工具和功能以隨時隨地工作。當你可以擁有 Splashtop 的所有功能時，無需在經濟實惠和功能之間做選擇。
開始使用 Splashtop 免費試用遠端存取
無論你是在尋找新的遠端存取和支援平台，還是曾經的 LogMeIn 客戶尋找新選擇，Splashtop 擁有你所需的一切，包括：
有人參與和無人參與
高畫質串流
多螢幕支援
進階安全性和存取控制
檔案傳輸
遠端列印
企業層級的安全性
進階整合
無與倫比的客戶服務
和更多
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