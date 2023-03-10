2023 年最佳 LogMeIn 替代方案

Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。

快速的遠端連接可以在遠端會話中執行視頻編輯、音訊混合、口型同步和 3D CAD 繪圖。

此外，Splashtop 憑藉行業領先的安全功能和實踐（包括 TLS 和 256 位 AES 加密）以及符合行業和政府標準和法規（包括 SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA 和 FERPA）讓您高枕無憂。