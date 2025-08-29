2023 年最佳 LogMeIn 替代方案

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

2026 年 LogMeIn 最佳替代產品

選擇 Splashtop 可節省高達 80%

開始使用
A person using Splashtop rather than LogMeIn on a table to remotely access a computer

為什麼要考慮從 LogMeIn 切換到 Splashtop

需要更好的 LogMeIn Pro、LogMeIn Central 或 LogMeIn Rescue 替代產品

成千上萬的企業、MSP 和個人使用者紛紛從 LogMeIn 改用 Splashtop，道理很簡單：

  • Splashtop 以最優惠的價格提供遠端存取解決方案，與 LogMeIn 相比，每年可為您節省高達 80% 的費用。看看Splashtop 與 LogMeIn 的價格比較

  • Splashtop 以每秒 40 格畫面播放速率傳輸 4K 的高品質串流，提供安全而高效能的遠端連接

  • Splashtop 最大限度地提高了生產力，輕鬆支援超過 100,000 個端點，同時
    提供全面的頂級工具和功能，實現無縫遠端工作

  • Splashtop 具備遠端工作所需的一切熱門工具和功能

  • 在眾多第三方和同業評比的網站上，Splashtop 的使用者滿意度均獲最高等級的分數。


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選擇您的 LogMeIn 替代方案：探索 Splashtop 解決方案

LogMeIn Pro 替代方案

Splashtop 遠端存取

最低 NT$192 起/月

使用任何裝置都能遠端存取您的電腦，非常適合想落實居家辦公的個人或企業。(LogMeIn Pro 定價比較)

免費試用比較表

LogMeIn Rescue替代品

Splashtop Remote Support

最低 NT$517 起/月

有人和無人裝置遠端支援軟體。為任何電腦、平板電腦或行動裝置提供按需遠端支援 (QuickSupport)。

免費試用比較表

LogMeIn Central替代方案

Splashtop AEM

100 個端點起價為每月 NT$4,300 美元*

遠端支援和終端管理軟體。隨時隨地存取、監控和管理客戶的電腦和伺服器。

* 按月結算。年付可享折扣

免費試用比較表

加入我們滿意客戶的行列

我跟許多 IT 專業人員一樣，被 LogMeIn 突然其來的最新價格方案殺得措手不及，逼得我和我的客戶爭先恐後地想找新的解決方案，來取代如今價格已然過高的 LogMeIn。在短暫使用其他產品的免費解決方案後，我終於找到了 Splashtop。Splashtop 不僅易於部署和擴展，甚至在連接品質不佳的情況下也能展現絕佳效能。

Micah Barham - Barham Technologies

加入我們滿意客戶的行列

我只想說 Splashtop Remote Access 是一款多棒的產品。我從 LogMeIn Pro 切換到 Splashtop，因為我遇到了可靠性問題，而且他們的客戶支援似乎根本不願意修復它。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

加入我們滿意客戶的行列

在 Ultimate IT Guys，我們可以遠端執行大部分工作，我們發現 Splashtop 對於技術人員和遠端工作的客戶而言，十分易於使用、可靠安全且具有成本效益。反觀 LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地從 LogMeIn 轉移到 Splashtop。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

加入我們滿意客戶的行列

我用過 LogMeIn。但是 Splashtop 便宜多了，而且易於設定和控制使用者對裝置的存取權。連線和歷程記錄檔深得我心，非常實用。

David Bakker - Hendrik’s Greenhouses

Capterra 使用者喜愛 Splashtop 勝過 LogMeIn

Splashtop scored higher than LogMeIn for functionality, ease of use, value for money, and customer support


Bullhorn icon

已有 LogMeIn 授權？不必等待，心動不如馬上行動！

使用 Splashtop 可額外獲得 3 個月的使用期限：領先的 LogMeIn 替代方案

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IT professionals discussing the features and benefits of Splashtop remote access software, a top alternative to LogMeIn

以最優惠的價格找到完美的遠端存取解決方案

每個 Splashtop 解決方案在設計時都考慮了特定使用者案例，意即您將以物超所值的價格取得所需熱門工具和功能。無論是居家辦公、遠端工作、存取遠端實驗室或者遠端支援，Splashtop 都能為您提供專屬的遠端控制解決方案。

Splashtop 提供遠端存取與支援解決方案，具有拖放式檔案傳輸、聊天、遠端列印等功能，可確保順暢連接能力與生產力。

Close up of a person's glasses as they use a computer with Splashtop, the better alternative to LogMeIn

適用於所有裝置的LogMeIn的高速、安全端點存取替代方案

Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。

高速遠端連接，可以在遠端連線時進行影片剪輯、混音、對嘴和 3D CAD 繪圖。

此外，Splashtop 憑藉其業界領先的安全功能和實踐（包括 TLS 和 256 位元 AES 加密）以及符合業界和政府標準和法規（包括 ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA 和 FERPA）讓您高枕無憂。

A happy IT technician using Splashtop on a laptop instead of LogMeIn

Splashtop 提供一流的客戶支援和靈活的訂閱選項

Splashtop 致力於提供卓越的客戶服務。Splashtop 在美國加州、日本、台灣、中國、新加坡和荷蘭阿姆斯特丹均有服務團隊隨時待命。歡迎舊雨新知撥打 Splashtop 國際專線，洽詢服務人員。

與其他遠端存取軟體工具不同，您可以輕鬆修改訂閱設定以新增或刪除人員數量、升級或取消方案。

從 LogMeIn 轉換為 Splashtop 的 4 步驟

從 LogMeIn 過渡到 Splashtop 的流程快速、簡單又符合成本效益。請從下列步驟著手：

第 1 步：建立您的 Splashtop 帳戶：註冊符合您需求的 Splashtop 方案。您可以先免費試用，放心地探索各個功能。

第 2 步：在您的裝置上安裝 Splashtop Streamer：在您要遠端存取的目標電腦上，下載並安裝輕量化 Splashtop Streamer 應用程式，方便您隨時安全連接。

第 3 步：在您的裝置上設定 Splashtop 應用程式：在您的裝置 (Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 或網頁瀏覽器) 上安裝 Splashtop Business 應用程式。使用 Splashtop 帳戶登入，即可看到您的電腦。

第 4 步：立即連接並開始工作：在 Splashtop 應用程式中按一下特定電腦，即可啟動安全的高效能遠端連線。不僅可享流暢 4K 串流、檔案傳輸、多螢幕支援等豐富功能，而且價格遠低於 LogMeIn。

常見問題

什麼產品比 LogMeIn 更好？
LogMeIn 有免費版本嗎？
如何取消我的 LogMeIn 帳戶？
LogMeIn 的訂閱費用是多少？
如何將我的電腦從 LogMeIn 移轉到 Splashtop？
替代 LogMeIn 的最佳產品是什麼？
選擇 LogMeIn 替代方案時，應考慮哪些關鍵因素？

開始免費試用 Splashtop，親自感受一下為什麼 Splashtop 是取代 LogMeIn 的最佳選擇。

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