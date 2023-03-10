2023 年最佳 LogMeIn 替代方案

為什麼選擇 Splashtop
需要更好的替代 LogMeIn Pro、LogMeIn Central 或 LogMeIn Rescue？
成千上萬的企業、MSP 和個人使用者紛紛從 LogMeIn 改用 Splashtop，道理很簡單：
Splashtop 以最優惠的價格提供遠端存取解決方案，與 LogMeIn 相比，每年最多可節省 80％ 的費用。 查看我們的價 LogMeIn 格與價格比較
Splashtop 以每秒 40 格畫面播放速率傳輸 4K 的高品質串流，提供安全而高效能的遠端連接
Splashtop 帶有用於遠端工作的所有頂級工具和功能
Splashtop 從第三方評論者和點對點評論網站獲得了最高的客戶滿意度評級
尋找您的 LogMeIn 替代品查看所有產品
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我以前用過 LogMeIn 。 Splashtop 更便宜，更容易設置使用者對機器的受控訪問。 我喜歡有會話和歷史日誌。 這些都非常有説明。
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
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像許多其他 IT 專業人員一樣，我對 LogMeIn 的重磅定價感到措手不及，這讓我和我的客戶爭先恐後地尋找現在價格過高的解決方案的替代方案。 在臨時使用其他產品的免費解決方案后，我終於回到了 Splashtop 的家。 除了易於部署和擴展之外，Splashtop 還為我提供了出色的性能，即使在粗略的連接上也是如此。
Micah Barham - Barham Technologies
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我只想說 Splashtop Business Access 是一個多麼棒的產品。 我從 LogMeIn Pro 切換到 Splashtop，因為我遇到了可靠性問題，他們的客戶支援似乎根本不願意修復它。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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在Ultimate IT Guys，我們遠端執行大部分工作。 我們發現Splashtop易於使用、可靠、安全且具有成本效益，適用於我們的技術人員和遠端工作的客戶。 我們從 LogMeIn 遷移到 Splashtop，因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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我以前用過 LogMeIn 。 Splashtop 更便宜，更容易設置使用者對機器的受控訪問。 我喜歡有會話和歷史日誌。 這些都非常有説明。
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
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像許多其他 IT 專業人員一樣，我對 LogMeIn 的重磅定價感到措手不及，這讓我和我的客戶爭先恐後地尋找現在價格過高的解決方案的替代方案。 在臨時使用其他產品的免費解決方案后，我終於回到了 Splashtop 的家。 除了易於部署和擴展之外，Splashtop 還為我提供了出色的性能，即使在粗略的連接上也是如此。
Micah Barham - Barham Technologies
卡普特拉平均用戶評分
物超所值的遠端存取解決方案
每個 Splashtop 解決方案在設計時都考慮了特定使用者案例，意即您將以物超所值的價格取得所需熱門工具和功能。無論是居家辦公、遠端工作、存取遠端實驗室或者遠端支援，Splashtop 都能為您提供專屬的遠端控制解決方案。
Splashtop 提供所有熱門功能，例如拖放式檔案傳輸、聊天、遠端列印、連線錄製、多對多螢幕查看、區域網路喚醒、遠端重啟、使用者管理等多種功能。
快速、可靠、安全的遠端存取
Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。
快速的遠端連接可以在遠端會話中執行視頻編輯、音訊混合、口型同步和 3D CAD 繪圖。
此外，Splashtop 憑藉行業領先的安全功能和實踐（包括 TLS 和 256 位 AES 加密）以及符合行業和政府標準和法規（包括 SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA 和 FERPA）讓您高枕無憂。
Splashtop 帶給您更優質的客戶服務體驗
Splashtop 致力於提供卓越的客戶服務。Splashtop 在美國加州、日本、台灣、中國、新加坡和荷蘭阿姆斯特丹均有服務團隊隨時待命。歡迎舊雨新知撥打 Splashtop 國際專線，洽詢服務人員。
與其他遠端存取軟體工具不同，您可以輕鬆修改訂閱設定以新增或刪除人員數量、升級或取消方案。
常見問題
有什麼比 LogMeIn 更好？
由於各種原因，Splashtop 的&遠端存取遠端支援解決方案比 LogMeIn 更好。 Splashtop 提供快速安全的遠端連接，具有所有主要功能，與 LogMeIn 相比，可為您節省高達 80％ 的訂閱費用。 此外，Splashtop 在點對點評論網站上獲得最高的客戶滿意度評分。
有免費LogMeIn版本嗎？
沒有 曾經有一個名為 LogMeIn 免費的免費版本，但幾年前已停產。 您可以支付昂貴的 LogMeIn 許可證費用，或者您可以使用 Splashtop 享受快速安全的遠端存取，並且與 LogMeIn 相比，最多可節省 80％ 的訂閱費用。
如何取消我的LogMeIn帳戶？
要取消您的自動續訂訂閱，LogMeIn 可能會要求您聯繫他們的客戶支持團隊。 這可能會使刪除 LogMeIn 帳戶更加耗時且具有挑戰性。 另一方面，Splashtop 使用戶可以在 Splashtop Web 控制台中輕鬆修改所有帳戶設置，包括取消選項。
LogMeIn訂閱費用是多少？
LogMeIn 是市場上最昂貴的遠端存取提供商之一。 根據軟件包以及您擁有的用戶和設備數量，LogMeIn 每年可能花費數百甚至數千美元。 另一方面，當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn 時，您每年最多可以節省 80％ 的費用。 請參閱我們的 LogMeIn 定價 比較。
如何將我的電腦從遷移LogMeIn到 Splashtop？
已經是LogMeIn客戶並且想要切換到 Splashtop？ 您只需幾個步驟即可快速輕鬆地將端點遷移到 Splashtop！ 閱讀有關如何從 LogMeIn 遷移到 Splashtop 的說明。
什麼是最好的 LogMeIn 替代品？
Splashtop 是最好的 LogMeIn 選擇。 無論您是需要，還是需要替代方案 LogMeIn Pro LogMeIn Central LogMeIn Rescue，Splashtop 都可以為您提供合適的遠端存取解決方案。 選擇 Splashtop 可以獲得快速安全的遠端存取，同時與 LogMeIn 相比，每年最多可節省 80％ 的費用。