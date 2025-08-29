2023 年最佳 LogMeIn 替代方案

2026 年 LogMeIn 最佳替代產品
選擇 Splashtop 可節省高達 80%
為什麼要考慮從 LogMeIn 切換到 Splashtop
需要更好的 LogMeIn Pro、LogMeIn Central 或 LogMeIn Rescue 替代產品？
成千上萬的企業、MSP 和個人使用者紛紛從 LogMeIn 改用 Splashtop，道理很簡單：
Splashtop 以最優惠的價格提供遠端存取解決方案，與 LogMeIn 相比，每年可為您節省高達 80% 的費用。看看Splashtop 與 LogMeIn 的價格比較
Splashtop 以每秒 40 格畫面播放速率傳輸 4K 的高品質串流，提供安全而高效能的遠端連接
Splashtop 最大限度地提高了生產力，輕鬆支援超過 100,000 個端點，同時
提供全面的頂級工具和功能，實現無縫遠端工作
Splashtop 具備遠端工作所需的一切熱門工具和功能
在眾多第三方和同業評比的網站上，Splashtop 的使用者滿意度均獲最高等級的分數。
選擇您的 LogMeIn 替代方案：探索 Splashtop 解決方案
LogMeIn Pro 替代方案
Splashtop 遠端存取
最低 NT$192 起/月
使用任何裝置都能遠端存取您的電腦，非常適合想落實居家辦公的個人或企業。(LogMeIn Pro 定價比較)
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我跟許多 IT 專業人員一樣，被 LogMeIn 突然其來的最新價格方案殺得措手不及，逼得我和我的客戶爭先恐後地想找新的解決方案，來取代如今價格已然過高的 LogMeIn。在短暫使用其他產品的免費解決方案後，我終於找到了 Splashtop。Splashtop 不僅易於部署和擴展，甚至在連接品質不佳的情況下也能展現絕佳效能。
Micah Barham - Barham Technologies
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我只想說 Splashtop Remote Access 是一款多棒的產品。我從 LogMeIn Pro 切換到 Splashtop，因為我遇到了可靠性問題，而且他們��的客戶支援似乎根本不願意修復它。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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在 Ultimate IT Guys，我們可以遠端執行大部分工作，我們發現 Splashtop 對於技術人員和遠端工作的客戶而言，十分易於使用、可靠安全且具有成本效益。反觀 LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地從 LogMeIn 轉移到 Splashtop。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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我用過 LogMeIn。但是 Splashtop 便宜多了，而且易於設定和控制使用者對裝置的存取權。連線和歷程記錄檔深得我心，非常實用。
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Capterra 使用者喜愛 Splashtop 勝過 LogMeIn
以最優惠的價格找到完美的遠端存取解決方案
每個 Splashtop 解決方案在設計時都考慮了特定使用者案例，意即您將以物超所值的價格取得所需熱門工具和功能。無論是居家辦公、遠端工作、存取遠端實驗室或者遠端支援，Splashtop 都能為您提供專屬的遠端控制解決方案。
Splashtop 提供遠端存取與支援解決方案，具有拖放式檔案傳輸、聊天、遠端列印等功能，可確保順暢連接能力與生產力。
適用於所有裝置的LogMeIn的高速、安全端點存取替代方案
Splashtop 提供一流的客戶支援和靈活的訂閱選項
Splashtop 致力於提供卓越的客戶服務。Splashtop 在美國加州、日本、台灣、中國、新加坡和荷蘭阿姆斯特丹均有服務團隊隨時待命。歡迎舊雨新知撥打 Splashtop 國際專線，洽詢服務人員。
與其他遠端存取軟體工具不同，您可以輕鬆修改訂閱設定以新增或刪除人員數量、升級或取消方案。
從 LogMeIn 轉換為 Splashtop 的 4 步驟
從 LogMeIn 過渡到 Splashtop 的流程快速、簡單又符合成本效益。請從下列步驟著手：
第 1 步：建立您的 Splashtop 帳戶：註冊符合您需求的 Splashtop 方案。您可以先免費試用，放心地探索各個功能。
第 2 步：在您的裝置上安裝 Splashtop Streamer：在您要遠端存取的目標電腦上，下載並安裝輕量化 Splashtop Streamer 應用程式，方便您隨時安全連接。
第 3 步：在您的裝置上設定 Splashtop 應用程式：在您的裝置 (Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 或網頁瀏覽器) 上安裝 Splashtop Business 應用程式。使用 Splashtop 帳戶登入，即可看到您的電腦。
第 4 步：立即連接並開始工作：在 Splashtop 應用程式中按一下特定電腦，即可啟動安全的高效能遠端連線。不僅可享流暢 4K 串流、檔案傳輸、多螢幕支援等豐富功能，而且價格遠低於 LogMeIn。