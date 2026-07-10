價格比較-使用價格節省 50％

如果你正在比較 TeamViewer 的定價，首先需要知道的是，TeamViewer 使用年度訂閱和基於計劃的授權，某些附加元件和企業需求可能會產生額外費用。Splashtop 提供更簡單的遠端存取與遠端支援定價結構，使企業更容易預測成本並選擇合適的方案。本指南解析了 TeamViewer 的定價機制、影響總成本的因素，以及 Splashtop 與之在一般業務使用情境下的比較。
TeamViewer 價格一覽
TeamViewer 的價格基於年度訂閱，總成本可能會隨著授權使用者數量、同時連線數、管理裝置數以及團隊所需的附加功能而增加。TeamViewer 也在單一使用者、團隊和企業使用情境之�間有所區別，因此定價很大程度上取決於你計劃如何使用這個平台。
TeamViewer 的個人使用起始價格為NT$539/月，團隊使用（例如 IT 支援團隊）為NT$2,449/月。Splashtop 的起價為 NT$192/月 遠端存取或 NT$517/月 遠端支援。
產品
起始價
計費模式
最佳用途
主要成本備註
TeamViewer 遠端存�取
最低 NT$539 起/月
年度訂閱
個人遠端存取
費用會隨著更高級的方案、附加元件和商務功能而增加
TeamViewer 團隊計劃
最低 NT$2,449 起/月
年度訂閱
IT 團隊和支援組織
價格依授權使用者、渠道及附加元件而異
Splashtop 遠端存取
最低 NT$192 起/月
年度計費
個人和小型團隊
清晰的分層以適應自行存取的使用案例
Splashtop Remote Support
最低 NT$517 起/月
年度計費
IT、服務台、MSPs
並行授權和選擇性端點管理附加元件
TeamViewer 價格運作方式
TeamViewer 使用年度訂閱制，每 12 個月��自動續約，除非在必要的通知期限內以書面方式取消訂閱。定價也取決於您是否需要為單一使用者提供遠端存取、為團隊提供支援，或是需要更客製化的企業部署。TeamViewer 也將附加功能分開定價，這可能會讓擴展中的團隊更難預測總成本。
對於比較遠端存取軟體和遠端支援軟體的買家來說，最重要的問題是：
您需要多少授權使用者？
需要同時運行多少個連線？
您將支援多少台管理裝置？
您會需要手機支援或企業附加功能嗎？
您想要按報價計算的企業模式，還是透明的自助服務定價？
Splashtop vs. TeamViewer 價格：哪個更省？
對於需要解決方案來遠端存取自己電腦的商務專業人士和團隊，選擇哪個產品更好，無庸置疑。Splashtop 提供可靠且安全的高效能遠端存取解決方案，擁有所有頂級功能，以可節省您年度訂閱成本 50% 或更多的價格。
同樣，需要遠端支援解決方案的 MSP，IT 團隊和服務台專業人員可以通過選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer 來節省至少 50％ 的費用。
查看更多 Splashtop 價格。
為什麼 Splashtop 能為您節省這麼多錢？
Splashtop了解小型企業、個人、IT 團隊、 MSPs和服務台的不同需求，並為每個用例提供具有完全正確功能的解決方案，因此您不必為不需要的東西支付額外費用。
也就是說，當您選用了 Splashtop，您也獲得了最符合需求的解決方案。選擇 Splashtop，精打細算！
與 TeamViewer 商業授權成本相比，Splashtop 保證節省 50%
與 TeamViewer 相比，Splashtop 讓您在年度訂閱費上保證節省 50% ！通過Early Start Program，您可在 Splashtop 訂閱中額外獲得最多 3 個月免費，以銜接您目前的 TeamViewer 訂閱結束。
Splashtop 與 TeamViewer：成本效益分析
在評估遠端存取解決方案時，必須同時考慮成本和效益，以確定哪個選項為您的組織提供最佳價值。 在這裡，我們比較了 Splashtop 和 TeamViewer 這兩種領先的遠端存取工具，以幫助您做出明智的決定。
Splashtop：經濟高效且功能豐富
Splashtop 提供適合從個人到大型企業的不同需求的各種定價方案。 基本遠端存取的套餐起價為每位用戶每月NT$192 ，這使其成為許多人負擔得起的選擇。
Splashtop 還提供免費試用，讓使用者在提交之前測試服務。
Splashtop 提供快速、可靠的連接，具有高清品質和最小的延遲。
平台採用強大的安全措施，包括 256 位元 AES 加密、雙重驗證和裝置驗證，確保您的遠端會話安全。
Splashtop 具有使用者友善的介面，即使對於非技術使用者來說也易於設定和使用。
Splashtop支援跨多種裝置的外部訪問，包括Windows 、Mac、iOS、 Android和 Chromebook。
TeamViewer：定價太高
TeamViewer 的定價方案通常更昂貴，單一使用者每月起價為 NT$539，而且在最近的 TeamViewer 價格上漲 後變得更加昂貴。
在比較 Splashtop 和 TeamViewer 時，選擇很大程度取決於您的特定需求和預算。 Splashtop 提供了更具成本效益的解決方案和基本功能，使其成為中小型企業、企業和個人的絕佳選擇。
Splashtop解決方案：與TeamViewer相比，卓越的外部訪問
與 TeamViewer 的授權費用相比，Splashtop 每年可幫你節省數百甚至數千美元，即使應用了 TeamViewer 折扣優惠券後也是如此。當你將 Splashtop 的價格與 TeamViewer 的更昂貴方案相比較時，節省的金額會更高。
更誘人的是，Splashtop 不會針對行動裝置支援收取額外費用，而且每名技術人員可同時連接的連線數量 (10 個) 多於 TeamViewer (1 或 3 個)。若要為行動裝置提供支援，或是增加每名技術人員同時連接的連線數量，TeamViewer 都會收取額外費用。
今日就從昂貴的 TeamViewer 聰明切換到 Splashtop
哇！Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！- Frank Steesnaes，Peak Business Performance
了解為什麼 Splashtop 是取代 TeamViewer的最佳選擇。
已有數千人從 TeamViewer 轉向 Splashtop，原因不難理解。由於 TeamViewer 的起價很高，而且許多免費版用戶因「偵測到 TeamViewer 商業用途」而被阻止訪問，現在是嘗試 Splashtop 的最佳時機。您將獲得高效能、可擴展的遠端存取解決方案，該解決方案可輕鬆處理超過 100,000 個端點，並具有所有頂級功能（包括在cloud中儲存連線錄製、拖放檔案傳輸、遠端列印、螢幕共享、多用途）監控支援等）。
開始免費試用 Splashtop，無需信用卡或承諾。