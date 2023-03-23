價格比較-使用價格節省 50％

TeamViewer 物有所值？體驗 Splashtop 更可靠、安全的遠端存取解決方案，同時節省每年數百甚至數千美元的年度訂閱費用。
Splashtop 與團隊查看器價格
對於需要遠端存取自己電腦的解決方案的商務專業人員和團隊來說，毫無疑問，哪種產品是更好的選擇。 Splashtop 提供可靠且安全的高性能遠端存取解決方案，具有所有主要功能，成本可為您節省 50％ 或更多的年度訂閱費用。
同樣，需要遠端支援解決方案的 MSP，IT 團隊和服務台專業人員可以通過選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer 來節省至少 50％ 的費用。
那麼，要花多 TeamViewer 少錢？
TeamViewer的起始價格為 每月 49 美元（或 588 美元/年）*。 Splashtop 從 $5/月 （或$60/年）開始進行遠端存取，或者 $17/月 （每$199年/年計費）開始。
為什麼 Splashtop 為您節省這麼多錢？Splashtop 了解小型企業，個人，IT 團隊 MSPs 和服務台的各種需求，並為每個用例提供具有完全正確功能的解決方案，因此您無需為無用的事情支付額外費用。
也就是說，當您選用了 Splashtop，您也獲得了最符合需求的解決方案。選擇 Splashtop，精打細算！
與 TeamViewer 商業許可證價格相比，使用 Splashtop 可以保證節省 50％ 的費用
與 TeamViewer 相比，Splashtop 為您節省了 50％ 的年度訂閱費用保證！ 使用 早期啟動計劃，您最多可以在 Splashtop 訂閱中添加 3 個月的免費月份，以重疊當前 TeamViewer 訂閱的結束。
Splashtop 取代 TeamViewer
Splashtop具有三個主要業務產品。每個人都針對特定的用例，它們是遠端存取，無人值守的遠端支援和有人（按需）遠端支援：
對於個人和團隊，沒有 Splashtop Business Access. 獲得高性能，可靠且安全的遠端存取解決方案，以實現在家中工作，遠端工作和在學校遠端實驗室訪問。 請參閱我們 Splashtop Business Access 與企業 比較。
對於 IT，支持和服務台，有 Splashtop SOS。 為任何電腦、平板電腦或行動裝置提供遠端支援 (QuickSupport)。 遠端存取無人看管電腦。 請參閱 Splashtop 求救與 TeamViewer 企業。
Splashtop Remote Support 是最適合 MSP 的遠端支援及端點管理軟體解決方案。隨時遠端控制、監視和管理用戶端電腦和伺服器。
您可以購買 TeamViewer，也可以選擇上面的 Splashtop 解決方案並保存！ 以下是 TeamViewer 和 Splashtop 之間的價格比較。
價格比較
以下是將 TeamViewer 的單用戶商業計劃與 Splashtop 解決方案進行比較的定價表：
與 TeamViewer 的許可證成本相比，Splashtop 每年可以為您節省數百甚至數千美元。 而且，僅當您將 Splashtop 與 TeamViewer 更昂貴的計劃的價格進行比較時，節省的費用才會增加。
更不用說，Splashtop 不會收取額外費用來為移動設備提供支持，並且允許每個技術人員（10 個）比 TeamViewer（1 或 3）更多的並發會話。 TeamViewer 每月額外收取 $32.90 美元的費用，以便為移動設備提供支持，並且還收取更多費用來為每個技術人員添加並發會話
為什麼選擇 Splashtop 取代 TeamViewer
哇！Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！- Frank Steesnaes，Peak Business Performance
了解為什麼 Splashtop 是取代 TeamViewer的最佳選擇。
成千上萬的人已經從 TeamViewer 切換到 Splashtop，並不難理解為什麼。 由於 TeamViewer 的高起始價格，並且許多免費版用戶因檢測到" TeamViewer 商業用途而被阻止訪問"，因此從未有比現在更好的時間嘗試 Splashtop 了。 您將獲得具有所有主要功能的高性能遠端存取解決方案（包括拖放文件傳輸，遠端列印，屏幕共享，多顯示器支持等）。
開始免費試用 Splashtop，無需信用卡或承諾。
* 資料來源：來自 TeamViewer 美國和歐元貨幣網站的 TeamViewer 美元和歐元價格，2021 年 3 月。 TeamViewer 價格可能因國家而異。