跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
A woman comparing the pricing of LogMeIn Rescue and Splashtop SOS on her laptop

LogMeIn Rescue 價格比較

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

當您選擇 Splashtop Remote Support 而不是 LogMeIn Rescue 時，您可以節省高達 80% 或更多的訂閱費用。Splashtop Remote Support的最佳解決方案。

LogMeIn Rescue是一款隨選終端支援工具，旨在為您在需要協助時提供對客戶設備的臨機存取。 同樣， Splashtop Remote Support為您提供對客戶電腦和行動裝置的按需臨機訪問，以便您可以在需要時立即提供終端支援。

那麼哪個解決方案最適合您？以下是 LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 之間的價格和功能比較。

Splashtop Remote Support與LogMeIn Rescue定價

在下表中，您會立即注意到兩個重要的事情。首先， Splashtop Remote Support 起價為NT$517 /月，而LogMeIn Rescue 起價為US$108.25 /月每年的差額超過 1,000 美元（兩種計劃均按年計費 - LogMeIn Rescue 為US$1,299 ，而 Splashtop Remote Support 為NT$6,200 /年）。

其次，您會發現 Splashtop Remote Support 中免費包含對行動裝置（iOS 和 Android）的遠端存取。使用 LogMeIn Rescue，您必須額外支付US$37.50 /月或US$450 /年，才能獲得行動支援升級，從而支援行動裝置。

Splashtop Remote Support 與 LogMeIn Rescue：功能與價值

Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 在靈活性、定價和整體價值方面有顯著差異。

這兩種解決方案都提供無人值守的遠端存取、多顯示器支援、檔案傳輸、遠端列印、連線記錄和連線聊天。 然而，雖然這些功能是 Splashtop Remote Support 的標準功能，但 LogMeIn Rescue 將某些功能（如行動裝置支援）鎖定在昂貴的附加元件後面。使用 Splashtop，可以免費支援 Android 和 iOS 裝置。

Splashtop 也允許精細控制裝置分組和使用者權限設定，使管理大量端點變得更簡單。雖然Rescue提供強大的即時支援工具，但缺乏內建的端點監控、補丁管理和裝置健康警報。相反地，Splashtop 用戶可以添加 Splashtop AEM (自主端點管理)來主動監控和維護裝置。

對於需要可靠、靈活且經濟實惠的遠端存取的團隊， Splashtop Remote Support可提供全面的更多價值。

LogMeIn Rescue與Splashtop Remote Support總結

比較定價時，它甚至不接近。以起始價格計算， Splashtop Remote Support 的價格比 LogMeIn Rescue 低近 85% 。正如我們上面指出的，即使您只購買一個使用者授權， LogMeIn Rescue一年的費用也比Splashtop Remote Support多 1,000 美元以上。

如果您因為需要多個同時使用者而需要購買多個許可證，Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 之間的價格差異會越來越大。

正如我們所提到的，您需要購買行動支援升級才能使用 LogMeIn Rescue 存取 iOS 和 Android 平板電腦和智慧型手機。使用Splashtop Remote Support ，您可以免費支援行動裝置。 包含行動支援升級後，Splashtop Remote Support 的起始價格比 LogMeIn Rescue 的起始價格低近 90%

就功能而言，Splashtop Remote Support 具有 LogMeIn Rescue 中的所有主要功能。您將能夠在設備之間拖放文件傳輸、自訂品牌SOS應用程式、與用戶共享螢幕、聊天等等。

由於所有這些原因，Splashtop Remote Support 是最好的LogMeIn Rescue 替代品

總之：

  • LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 都是有人值守的遠端支援解決方案

  • Splashtop Remote Support成本比LogMeIn Rescue低 90%

  • Splashtop Remote Support 可讓您免費為 iOS 和 Android 設備提供支持，LogMeIn Rescue 的行動支援升級附加元件收費為每年US$450

  • Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 具有相同的頂級功能。

選擇Splashtop Remote Support以獲得更多

Splashtop Remote Support適用於希望在需要協助時為客戶提供遠端支援的服務台和支援團隊。 無需事先安裝。技術人員可以透過簡單的連線代碼連接到客戶的裝置。 支援無限數量的 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。將遠端支援與您最喜歡的 PSA 票務工具整合。立即深入學習或開始7天的免費試用。 無需信用卡或承諾。

開始免費試用 Splashtop Remote Support
快速、安全又好用的遠端支援軟體
開始使用

相關內容


分享
RSS 摘要訂閱

常見問題

Splashtop 遠端支援可以與 PSA 工單工具整合嗎？

相關內容

An Android device in recovery mode.
IT 及服務台遠端支援

什麼是復原模式？IT 團隊指南

深入了解
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT 及服務台遠端支援

遠端支援的缺點：挑戰的因應和解決之道

深入了解
A woman in an office using remote maintenance software.
IT 及服務台遠端支援

2026 遠端維護軟體精通指南：深入解析

深入了解
Several people working on their computers in an office.
IT 及服務台遠端支援

IT 現代化：提升效率與降低成本的步驟

深入了解
查看所有部落格