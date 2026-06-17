LogMeIn Rescue 價格比較

當您選擇 Splashtop Remote Support 而不是 LogMeIn Rescue 時，您可以節省高達 80% 或更多的訂閱費用。Splashtop Remote Support的最佳解決方案。
LogMeIn Rescue是一款隨選終端支援工具，旨在為您在需要協助時提供對客戶設備的臨機存取。 同樣， Splashtop Remote Support為您提供對客戶電腦和行動裝置的按需臨機訪問，以便您可以在需要時立即提供終端支援。
那麼哪個解決方案最適合您？以下是 LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 之間的價格和功能比較。
Splashtop Remote Support與LogMeIn Rescue定價
在下表中，您會立即注意到兩個重要的事情。首先， Splashtop Remote Support 起價為NT$517 /月，而LogMeIn Rescue 起價為US$108.25 /月。每年的差額超過 1,000 美元（兩種計劃均按年計費 - LogMeIn Rescue 為US$1,299 ，而 Splashtop Remote Support 為NT$6,200 /年）。
其次，您會發現 Splashtop Remote Support 中免費包含對行動裝置（iOS 和 Android）的遠端存取。使用 LogMeIn Rescue，您必須額外支付US$37.50 /月或US$450 /年，才能獲得行動支援升級，從而支援行動裝置。
Splashtop Remote Support 與 LogMeIn Rescue：功能與價值
Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 在靈活性、定價和整體價值方面有顯著差異。
這兩種解決方案都提供無人值守的遠端存取、多顯示器支援、檔案傳輸、遠端列印、連線記錄和連線聊天。 然而，雖然這些功能是 Splashtop Remote Support 的標準功能，但 LogMeIn Rescue 將某些功能（如行動裝置支援）鎖定在昂貴的附加元件後面。使用 Splashtop，可以免費支援 Android 和 iOS 裝置。
Splashtop 也允許精細控制裝置分組和使用者權限設定，使管理大量端點變得更簡單。雖然Rescue提供強大的即時支援工具，但缺乏內建的端點監控、補丁管理和裝置健康警報。相反地，Splashtop 用戶可以添加 Splashtop AEM (自主端點管理)來主動監控和維護裝置。
對於需要可靠、靈活且經濟實惠的遠端存取的團隊， Splashtop Remote Support可提供全面的更多價值。
LogMeIn Rescue與Splashtop Remote Support總結
比較定價時，它甚至不接近。以起始價格計算， Splashtop Remote Support 的價格比 LogMeIn Rescue 低近 85% 。正如我們上面指出的，即使您只購買一個使用者授權， LogMeIn Rescue一年的費用也比Splashtop Remote Support多 1,000 美元以上。
如果您因為需要多個同時使用者而需要購買多個許可證，Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 之間的價格差異會越來越大。
正如我們所提到的，您需要購買行動支援升級才能使用 LogMeIn Rescue 存取 iOS 和 Android 平板電腦和智慧型手機。使用Splashtop Remote Support ，您可以免費支援行動裝置。 包含行動支援升級後，Splashtop Remote Support 的起始價格比 LogMeIn Rescue 的起始價格低近 90% 。
就功能而言，Splashtop Remote Support 具有 LogMeIn Rescue 中的所有主要功能。您將能夠在設備之間拖放文件傳輸、自訂品牌SOS應用程式、與用戶共享螢幕、聊天等等。
由於所有這些原因，Splashtop Remote Support 是最好的LogMeIn Rescue 替代品。
總之：
LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 都是有人值守的遠端支援解決方案。
Splashtop Remote Support成本比LogMeIn Rescue低 90%
Splashtop Remote Support 可讓您免費為 iOS 和 Android 設備提供支持，LogMeIn Rescue 的行動支援升級附加元件收費為每年US$450
Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 具有相同的頂級功能。
選擇Splashtop Remote Support以獲得更多
Splashtop Remote Support適用於希望在需要協助時為客戶提供遠端支援的服務台和支援團隊。 無需事先安裝。技術人員可以透過簡單的連線代碼連接到客戶的裝置。 支援無限數量的 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。將遠端支援與您最喜歡的 PSA 票務工具整合。立即深入學習或開始7天的免費試用。 無需信用卡或承諾。