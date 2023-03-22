LogMeIn Rescue 價格比較

當您選擇 Splashtop SOS 時，您最多可以節省 80％ 或更多的訂閱費用 LogMeIn Rescue。 Splashtop SOS 是針對電腦，平板電腦和移動設備的按需遠端支持的最佳解決方案。

LogMeIn Rescue是一種按需遠端支援工具，旨在使您可以在需要幫助時立即存取客戶的設備。同樣， Splashtop SOS使您可以按需，按需存取客戶的電腦和移動設備，因此您可以在需要時立即提供遠端支援。

那麼哪種解決方案最適合您？ 以下是 LogMeIn 救援和 Splashtop SOS 之間的定價和功能比較。

有兩件大事情，你會注意到馬上關閉蝙蝠在下表中. 首先， Splashtop SOS 從每月 $17 LogMeIn Rescue 開始，而從每月 $108.25開始。 這是一年超過 1,000 美元的差額（這兩個計劃每年 收費- LogMeIn Rescue 每年 $1,299 與 Splashtop SOS 相比，每年 $199 ）。

其次，您會看到對移動設備（iOS 和 Android）的遠端存取功能是免費的。 使用 LogMeIn Rescue，您必須額外支付 $37.50 /月或 $450 一年的費用，才能使移動支持升級才能支持移動設備。

LogMeIn Rescue定價和功能比較與Splashtop SOS

LogMeIn Rescue vs Splashtop SOS摘要

在比較價格時，它甚至還沒有接近。 在他們的起始價格， Splashtop SOS 的成本比低近 85％ LogMeIn Rescue。 正如我們上面指出的那樣，即使您只購買一個用戶許可證，也 LogMeIn Rescue 將花費超 Splashtop SOS 過 1,000 美元，一年。

如果由於需要多名並發技術人員而需要購買多個許可證，Splashtop SOS 和 LogMeIn 救援之間的價格差異將越來越大。

正如我們還提到的，您需要購買移動支持升級才能使用 LogMeIn 救援訪問 iOS 和 Android 平板電腦和智能手機。 使用 Splashtop SOS，您可以免費支持移動設備。 隨著包括移動支持升級，Splashtop SOS 的起始價格比 LogMeIn 救援的起始價格低近 90％。

在功能方面，Splashtop SOS具有LogMeIn Rescue中所有相同的主要功能。您將能夠在設備之間拖放文件傳輸，自定義品牌的SOS應用程式，與最終用戶共享螢幕，聊天等等。

由於所有這些原因，Splashtop SOS 是最佳 LogMeIn Rescue 選擇。

總之：

LogMeIn Rescue和Splashtop SOS都可以參加遠端支援解決方案。

與日誌救援相比，SOS SOS 的成本最多可節省 90％

Splashtop SOS 使您可以免 LogMeIn Rescue 費為 iOS 和 Android 設備提供支持，移動支持升級附加組件每年收費 $450

Splashtop SOS 和日誌救援具有相同的主要功能。

關於快速求救

Splashtop SOS 適用於希望在需要幫助時為客戶提供遠端支持的服務台和支持團隊。 無需預先安裝。 技術人員可以使用簡單的會話代碼連接到客戶的設備。 支持無限數量的視窗，Mac，iOS 和安卓設備。 將 SOS 與您最喜歡的 PSA 票務工具集成。 了解更多信息或立即開始 7 -day 免費試用。 無需信用卡或承諾。

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