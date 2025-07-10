Splashtop 如何支援 DORA、NIS2、ENS、TISN 和 CRA 合規性

隨著網路威脅的演變和加劇，全球各地的政府和監管機構正在實施更嚴格的標準，以確保數位韌性，特別是在關鍵和高風險行業中。
從歐洲的數位運營韌性法案 (DORA) 到澳洲的可信信息共享網絡 (TISN)，組織面臨著採用安全設計技術、提高 IT 生態系統的可見性以及加強防禦以防止運營中斷的壓力。
無論您是金融機構、政府機構，還是支持受監管實體的服務提供者，與這些框架保持一致不再是可選的；這是一個基礎要求。這就是為什麼值得信賴的技術合作夥伴扮演著至關重要的角色。
在本文中，我們將分解關鍵的網路安全法規 (DORA、TISN、ENS、NIS2 和網路韌性法案)，並探討 Splashtop 如何支持組織實現其運營韌性、安全性和合規性目標。
網絡安全法規的上升趨勢
近年來，不同地區引入了幾項主要的網路安全法規。雖然每個框架都有其自己的範疇和執行模式，但它們都反映了全球提高數位韌性和降低網路事件、數據洩露和運營停機風險的推動力。
DORA (Digital Operational Resilience Act)
由歐盟引入的DORA專注於確保金融實體的數位運營韌性。它為管理 ICT 風險、報告事件、測試系統和監控第三方供應商制定了嚴格的指導方針。
TISN (Trusted Information Sharing Network)
TISN 是澳洲政府的一項倡議，旨在加強關鍵基礎設施的安全性。它鼓勵公共和私營部門組織分享威脅情報並合作提高網路安全準備。
ENS (Esquema Nacional de Seguridad)
西班牙的國家安全框架為公共部門組織提供網絡安全指導方針。ENS概述了有關存取控制、風險評估、可追溯性和安全配置的要求。
NIS2（網路和資訊系統安全指令）
NIS2 是一項更新的歐洲指令，擴大了其前身 NIS1 的範圍。它適用於更多的行業和實體，要求更強的安全實踐、更好的事件報告以及更密切的供應鏈風險監管。
網路韌性法案 (CRA)
CRA 是一項擬議的歐盟法規，專注於確保硬體和軟體產品在其生命周期中保持安全。它強調安全開發實踐、漏洞管理和合規標籤。
法規中的核心主題
儘管在地理和執行上存在差異，DORA、TISN、ENS、NIS2 和網路韌性法案都共享幾個核心原則。這些共同要求反映了一個更廣泛的趨勢，即主動風險管理、安全數位基礎設施和韌性 IT 運營。
1. 安全遠端存取
組織必須確保任何形式的遠端連接，無論是員工、供應商還是支援團隊，均需加密、驗證，並僅限授權使用者使用。
2. 事件偵測和回應
法規要求組織快速偵測網路安全威脅並有效回應。這包括記錄存取、監控用戶行為以及制定明確的回應程序。
3. 審計記錄和可追溯性
維持可審計的存取和�活動記錄是必不可少的。日誌應保留、防篡改，並可供內部審查或外部審計使用。
4. 第三方風險管理
實體不僅對自身的安全負責，還對其供應商和服務提供者的安全負責。這包括評估製造商風險並確保圍繞網路安全的合約義務。
5. 修補程式和漏洞管理
過時或未修補的系統是主要的風險因素。法規強調需要及時修補、漏洞掃描和所有系統和軟體的生命週期管理。
6. 加密和資料保護
敏感數據必須在傳輸和靜止時加密。組織還應遵循隱私法，如 GDPR 和 CCPA，並防止未經授權的數據暴露。
Splashtop 如何符合關鍵法規要求
Splashtop 建立在行業最佳實踐和全球合規標準之上。憑藉 ISO/IEC 27001 和 SOC 2 Type 2 認證，Splashtop 與其他框架如 DORA、NIS2、ENS 和網路韌性法案緊密對齊。以下是我們如何將 Splashtop 與每個法規的優先事項對應。
支援 DORA 要求
數位操作韌性法案要求金融機構加強其數位基礎設施並將 ICT 風險降至最低。Splashtop 在幾個關鍵方面支持這一點：
使用 256 位元 AES 加密、TLS 和多因素驗證的安全遠端存取
詳細的連線記錄和裝置驗證以確保可追溯性和問責性
通過 Splashtop AEM 進行補丁管理和自動漏洞掃描
職責分離和基於角色的存取控制以限制暴露
涵蓋 DORA 風險管理和報告期望的主要組件的 ISO 和 SOC 2 合規性
在 TISN 中啟用威脅可見性
TISN 專注於澳大利亞關鍵基礎設施的協作和威脅情報。Splashtop 支援這些目標：
提供所有遠端連線的即時記錄和監控
允許 IT 團隊安全高效地支援遠端裝置
提供精細的存取控制以最小化不必要的暴露
支持混合環境中的可審計性和透明性
符合 ENS 控制
西班牙的 ENS 框架概述了公共部門 IT 安全的要求。Splashtop 通過以下方式與 ENS 對齊：
強大的驗證機制，包括 MFA 和 SSO 整合
通過詳細的活動記錄和連線錄製實現完整的可追溯性
加密通信以符合機密性和完整性標準
可自訂的存取控制以支持最小權限原則
Splashtop 的 NIS2 準備
NIS2 擴大了歐洲的網路安全義務。Splashtop 幫助受監管的實體遵守：
通過隨時可用的遠端存取支持業務連續性
啟用遠端裝置的端點可見性和控制
為 IT 服務提供商提供安全的第三方存取
通過其零信任設計和認證足跡符合供應鏈安全要求
與網路韌性法案（CRA）原則保持一致
CRA 強調安全產品設計和市場後責任。Splashtop 的安全架構和集中管理功能支持這些優先事項：
以安全為設計的方式，強制加密、基於角色的權限和裝置驗證
通過 Splashtop AEM 進行漏洞管理以進行主動修復
集中部署和原則執行以確保一致的保護
頻繁的產品更新以應對新發現的威脅
這些功能共同將 Splashtop 定位為在受監管行業中運營的組織的可靠、安全意識解決方案。
由全球安全標準支持
Splashtop 的 與全球合規標準的一致性 是其安全第一�方法的基石。雖然各地區的監管要求不同，但像 ISO/IEC 27001 和 SOC 2 Type 2 這樣的認證作為基礎基準，展示了 Splashtop 對數據保護、運營完整性和持續風險管理的承諾。
ISO/IEC 27001 認證
Splashtop 維持 ISO/IEC 27001 認證，這是資訊安全管理系統的國際標準。這確保 Splashtop 遵循結構化、定期審核的流程來管理風險、保護資訊資產和保護客戶數據。
SOC 2 Type 2 合規
SOC 2 Type 2 報告驗證了 Splashtop 在安全性、可用性、處理完整性、機密性和隱私方面符合嚴格標準。這項第三方審核確認了 Splashtop 的內部控制在一段時間內有效運作。
支援 GDPR 和 CCPA
Splashtop 遵循關鍵的隱私法規，包括 一般資料保護法規 (GDPR) 和 加州消費者隱私法 (CCPA)。這確保用戶數據以透明、負責任和強大的隱私保護方式處理。
HIPAA 和 FERPA 準備
Splashtop 被用於醫療和教育環境中，數據安全至關重要。其架構支持符合 HIPAA的醫療組織和FERPA的處理學生數據的機構。
FIPS 合規加密
對於公共部門和政府使用案例，Splashtop 支持 FIPS 140-2 合規加密模組。這確保加密標準符合美國聯邦安全指南。
為什麼 Splashtop 是受監管組織的可信賴夥伴
金融、政府、教育和關鍵基礎設施的組織需要的不僅僅是遠端存取。他們需要的是安全、合規且為��控制而設計的解決方案。Splashtop 因此受到全球數千家企業的信賴。Splashtop 提供強大的安全性、可見性和靈活性組合，幫助團隊在保持生產力的同時滿足合規義務。
1. 靈活的部署選項
Splashtop 提供雲端和內部部署。這對於具有嚴格資料駐留或內部合規要求的組織特別有價值。
2. 集中管理和精細的存取控制
IT 管理員可以從單一儀錶板管理用戶、裝置、權限和原則。精細的存取控制確保合適的人員擁有合適系統的存取權限。
3. 連線記錄和監控
每個遠端連線都可以即時記錄、錄製和監控。這允許完全的可追溯性並支持 DORA、ENS 和 NIS2 下的審計需求。
4. 為任何裝置提供安全的遠端支援
支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks，Splashtop 使 IT 團隊能夠在不妥協安全性的情況下支持多元化的勞動力。
5. 即時修補和端點自動化
Splashtop AEM 幫助組織通過自動化修補部署、漏洞掃描和詳細目錄追蹤來維持安全狀態。
6. 企業級加密和驗證
Splashtop 使用 256 位元 AES 加密和 TLS 來保護連線。多因素驗證和裝置驗證進一步增強保護。
Splashtop 幫助組織滿足各種合規要求，提高操作效率，並減輕遠端工作環境中的安全風險。
今天就開始使用 Splashtop
無論您是在為 DORA 做準備、應對 NIS2 要求，還是因應網路韌性法案加強內部控制，擁有合適的工具至關重要。Splashtop 為您的團隊提供安全、高效能的存取和支援工具，符合當今全球法規的核心期望。
我們的 ISO 和 SOC 2 認證，結合企業級安全功能和端點自動化能力，使 Splashtop 成為需要展示韌性、透明度和控制的組織的明智選擇。
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