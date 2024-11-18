一般資料保護規範 (GDPR)：檢查清單及更多

隨著資料隱私問題的增加，通用資料保護法規 (GDPR) 已成為保護歐盟個人資訊的重要框架。GDPR 對企業如何處理和保護資料施加了嚴格的規則，使合規成為必須，不僅是為了避免罰款，也是為了建立與客戶的信任。
在本文中，我們將分解 GDPR 的關鍵原則、合規益處和實際步驟，以幫助您的組織有效地達到 GDPR 標準並保護資料。
什麼是 GDPR（一般資料保護規範）？
《通用資料保護條例》是由歐盟制定的全面性資料保護法，旨在保護歐盟公民的個人資訊。自2018年5月起生效，GDPR對企業和組織如何收集、儲存和管理個人資料設立了嚴格的規範，主要著重於賦予個人更大的個人資訊控制權，並強化對資料隱私的責任。
誰需要遵守 GDPR？
GDPR 適用於任何處理或持有歐盟居民個人資料的組織，無論其位置如何。這包括在歐盟以外的企業，如果他們向歐盟公民提供商品或服務，或監控他們的線上行為，例如追蹤瀏覽活動。
受 GDPR 覆蓋的組織必須遵守關鍵的合規標準，包括透明的資料處理、強大的資料安全措施，以及尊重資料主體的權利，這些權利範圍從存取和更正其資料到在某些情況下的刪除權。
CCPA 與 GDPR
雖然GDPR 和加州消費者隱私法 (CCPA)都是為了增強資料隱私而設計的，但它們在範圍和具體要求上有所不同。GDPR 適用於任何處理歐盟公民資料的實體，重點在於明確的同意和嚴格的資料處理實踐。它授予資料主體全面的權利，包括被遺忘權和資料可攜性權。
另一方面，CCPA 主要保護加州居民，允許他們知道收集了哪些資料並選擇退出資料銷售。與 GDPR 不同，CCPA 的同意規則不那麼嚴格，但它強制執行針對美國市場量身定制的權利，例如商業目的的資料共享透明度。這兩項法律賦予個人控制其個人資料的權利，但 GDPR 的框架通常更嚴格，並包括更廣泛的個人權利。
GDPR 資料主體權利是什麼？
根據GDPR，個人（稱為"數據主體"）被賦予特定權利來控制他們的個人信息，使他們能夠更透明地控制其數據的使用方式。這些權利對於確保數據主體能夠在數位世界中積極管理其信息至關重要。以下是GDPR中概述的主要權利：
存取權
資料主體有權要求並獲得資料控制者的確認，了解其個人資料是否正在被處理。如果是這樣，他們也可以獲得特定資料和其使用情況的資訊。
更正權 這項權利允許個人更正或更新組織持有的任何不準確或不完整的個人資料。
刪除權（被遺忘權） 個人可以在特定情況下要求刪除其個人資料，例如當資料不再需要用於其原始目的，或他們撤回對其處理的同意時。
限制處理的權利
在某些情況下，數據主體可以要求限制其個人數據的處理，例如，如果他們對數據的準確性提出異議或反對其處理。
資料可攜權
GDPR 允許個人獲取和重複使用他們的個人�資料於不同的服務。他們可以要求以結構化、常用的格式獲取他們的資料，並在需要時將其傳輸到另一個組織。
反對權 個人在某些情況下有權反對其個人資料的處理，例如用於直接行銷目的或基於合法利益的處理。
與自動化決策和分析相關的權利 GDPR保護個人免受對其有重大影響的自動化決策過程的影響，例如分析。個人可以要求人工介入或對僅由自動化手段做出的決定提出異議。
這些權利中的每一項都強化了 GDPR 的使命，即賦予資料主體對其個人資訊的控制權和透明度。組織必須準備好回應並尊重這些權利，以維持 GDPR 合規性。
Benefits of Being GDPR Compliant
達到GDPR合規為組織提供了一系列超越僅僅避免法律懲罰的好處。從增強數據安全到加強客戶信任，遵守GDPR可以顯著改善組織的運營和聲譽。以下是GDPR合規的主要好處：
增強的資料安全性 GDPR 要求組織實施強大的安全措施來保護個人資料。這可以降低資料外洩的風險並改善整體網路安全，保護公司和客戶的資料。
Improved Customer Trust
遵守GDPR顯示了對數據保護的承諾，這有助於建立客戶信任。當個人知道他們的信息被負責任地處理時，他們更有可能與企業互動並保持忠誠。
避免罰款和處罰 不遵守 GDPR 可能會導致高額罰款，最高可達年度全球收入的 4% 或 2000 萬歐元，以較高者為準。遵守 GDPR 要求有助於組織避免這些昂貴的罰款，並確保財務穩定。
精簡化資料管理
GDPR 鼓勵企業審核和組織其資料，減少冗餘或過時的資訊。這可以提高效率，使管理和存取重要資料更容易，同時減少不必要的儲存成本。
競爭優勢 遵循 GDPR 合規可以使組織與那些在資料保護上不那麼警惕的競爭對手區分開來。消費者越來越偏好尊重隱私的公司，因此合規性可以成為獨特的銷售亮點。
更好的資料決策
通過標準化資料實踐並確保資料準確性，GDPR 幫助組織做出更明智的商業決策。乾淨且管理良好的數據可以帶來更好的洞察力和增長策略。
GDPR 的關鍵原則（一般資料保護規則）
GDPR 建立在幾個核心原則之上，這些原則指導組織如何處理個人資料，確保其負責任且合乎道德地進行處理。這些原則構成了GDPR的基礎，有助於維持對數據實踐的信任。這裡是每個原則的概述：
合法性、公平性和透明性
組織必須合法、公平和透明地處理個人資料。這意味著為合法理由收集資料，尊重個人資訊，並清楚告知他們資料將如何使用。
目的限制
資料應僅為特定、明確和合法的目的而收集，不得以與這些目的不相容的方式進一步處理。這確保資料僅用於其預定目的，並防止濫用。
資料最小化
組織應僅收集其特定目的所需的最少量資料。這一原則降低了過度資料收集的風險，這可能導致潛在的隱私侵犯。
準確性
個人資料必須準確並保持最新。不準確的資料應及時更正或刪除，確保組織持有反映現實的可靠資訊。
儲存限制
個人資料不應存儲超過其預期用途所需的時間。組織必須建立保留政策並安全地刪除不再需要的資料。
完整性和機密性
這一原則強調個人資料的安全性，要求組織實施適當的技術和組織措施，以保護資料免受未經授權的存取、丟失或損壞。
問責制 組織有責任遵守 GDPR 原則，並必須證明合規。這包括維護記錄、定期進行評估，並準備向監管機構展示如何根據 GDPR 管理資料。
這些原則共同鼓勵組織以尊重隱私權和促進信任的方式處理資料。
GDPR 合規檢查清單
實現 GDPR 合規需要組織採取特定步驟來保護個人資料並尊重個人隱私權。這裡有一份基本動作的清單來指導你完成 GDPR 合規：
進行資料保護影響評估 (DPIAs) 評估資料處理活動以識別個人資料的風險，並實施措施以減輕這些風險。DPIA 對於高風險處理活動尤其重要。
任命資料保護官 (DPO)
如果您的組織處理大量個人資料或處理敏感資訊，建議或可能需要任命 DPO。DPO 監督 GDPR 合規工作，並作為資料保護機構的聯絡點。
更新隱私政策 確保您的隱私政策清晰、簡潔且符合 GDPR。政策應告知個人所收集的資料類型、其目的及其在 GDPR 下的權利。
在必要時獲得同意
如果您的資料處理需要同意，請確保其是自由給予的、具體的、知情的和明確的。允許個人在任何時候輕鬆撤回其同意。
實施資料安全措施
透過實施技術和組織安全措施來保護個人資料，例如加密、存取控制和定期安全審核，以防止未經授權的存取、資料遺失或濫用。
建立資料處理記錄
保持所有資料處理活動的最新記錄。這應包括處理目的、資料類別、儲存期限和已實施的安全�措施等詳細資料。
確保資料主體權利
建立系統以回應資料主體的請求，例如資料存取、修正、刪除和可攜性請求，並在 GDPR 規定的時間範圍內完成。
建立資料洩露通知程序
制定一個過程以迅速檢測、報告和調查資料洩露。在發現涉及個人資料的違規行為後，需在 72 小時內通知相關資料保護機構。
Train Employees on GDPR
教育員工關於GDPR要求和數據處理的最佳實踐。定期培訓有助於確保員工了解他們在維持合規性中的角色。
檢視數據保留政策 設定個人數據的明確保留期限，並安全刪除不再符合您組織需求或法律義務的數據。
此清單有助於建立 GDPR 合規的基礎，確保您的組織有效地保護個人資料並與資料主體保持透明。
選擇 Splashtop 以獲得符合 GDPR 的遠端存取
在 GDPR 合規方面，Splashtop 提供安全遠端存取解決方案，旨在保護個人數據並支持您的組織的數據保護工作。以下是 Splashtop 的功能如何符合 GDPR 要求：
資料加密 Splashtop 使用先進的，端到端加密 來保護遠端連線期間的資料。這確保了裝置之間傳輸的任何資訊保持機密和安全，有助於滿足 GDPR 的完整性和機密性要求。
存取控制和多重驗證
使用 Splashtop，組織可以透過嚴格的存取控制和多重驗證 (MFA) 來管理使用者存取。這些措施防止未經授權存取個人資料，這是 GDPR 合規的關鍵方面。
日誌和連線錄�製
Splashtop 提供連線日誌和錄製，提供所有遠端存取活動的清晰記錄。此功能有助於維持問責制，使組織能夠監控資料存取並確保符合 GDPR 的透明度和記錄保存標準。
資料最小化
Splashtop 的平台僅收集安全運行所需的基本資料，符合 GDPR 的資料最小化原則。通過限制資料收集，Splashtop 減少了潛在的隱私風險，並確保用戶資料得到負責任的處理。
定期安全更新
為了抵禦新興威脅，Splashtop 定期更新其軟體，提供最新的安全增強功能。這種積極的方法有助於組織維持安全的環境，支持其持續的 GDPR 合規。
Splashtop 使企業能夠輕鬆維持 GDPR 合規，提供針對遠端工作獨特需求量身定制的強大安全功能。選擇 Splashtop 來保護個人資料，同時確保符合 GDPR 標準。
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Disclaimer: This blog post is intended to provide general information about GDPR and is not intended to be official legal advice. For official information on GDPR, please refer to the European Commission’s website or consult with a legal professional specializing in data protection compliance.