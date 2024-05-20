Trevor Jackins
Marketing Manager
Trevor Jackins是 Splashtop的Marketing Manager。 他也是Splashtop遠端訪問軟體的熱情使用者，因為他使用它遠端訪問他的辦公室電腦在家工作！ Trevor對 Splashtop 的興奮源於他對技術如何改善我們日常生活的興趣。
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