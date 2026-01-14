Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體可幫助您始終遵守HIPAA。深入了解並免費試用。
如果想找可協助您符合 HIPAA 規範的遠端桌面軟體，Splashtop 絕對是不二首選。
如果您的公司屬於美國醫療保健行業，則您知道您必須遵守有關敏感和私人患者信息的聯邦HIPAA法規。這意味著數據存儲，檢索和訪問的各個方面都必須安全。如果需要遠端存取，則需要使用可確保符合HIPAA要求的遠端桌面工具。
什麼是 HIPAA 合規性？
HIPAA（健康保險流通與責任法案）合規性是指旨在保護個人健康資訊的隱私和安全的一組法規。 處理受保護健康資訊 (PHI) 的組織必須遵守嚴格的準則，以確保資料的機密性、完整性和可用性。 這包括實施加密、存取控制和審核日誌等保護措施，以防止未經授權的存取或破壞。
對於遠端桌面解決方案，HIPAA 合規性意味著確保涉及 PHI 的遠端會話安全進行，並採取所有必要的保護措施。
HIPAA 在保護醫療保健和病患隱私方面的關鍵作用
HIPAA 在保護病患資訊的隱私和安全方面發揮著至關重要的作用。 它為醫療保健組織如何處理 PHI 制定了嚴格的標準，確保患者資料的機密性和安全性。 這些法規保護患者免受資料外洩和未經授權的訪問，否則可能導致身分盜竊、詐欺或其他隱私侵犯。 透過執行這些標準，HIPAA 有助於維持對醫療保健系統的信任，並確保敏感��的健康資訊得到最謹慎的處理。
符合 HIPAA 的遠端存取
符合 HIPAA 的遠端存取涉及使用滿足 HIPAA 規定的嚴格安全要求的遠端桌面解決方案。 這包括端對端加密、多因素身份驗證、安全存取控制和全面的審計追蹤。 Splashtop 等解決方案確保醫療保健專業人員可以遠端存取和管理患者訊息，同時完全遵守 HIPAA 法規。 透過利用這些安全端點存取工具，醫療保健提供者可以提供靈活、高效的護理，而不會損害患者隱私或資料安全。
為什麼您需要符合 HIPAA 的遠端存取軟體
HIPAA-compliant 遠端存取軟體 對於醫療保健來說是至關重要的。原因在於：
保護病患隱私： HIPAA 合規性可確保病患資料免受未經授權的存取和洩露，從而維護信任和機密性。
法律與財務保護：不遵守 HIPAA 法規可能會導致嚴厲處罰，包括巨額罰款和法律訴訟。 使用 Splashtop 等符合 HIPAA 標準的軟體可以幫助您避免這些風險。
安全的遠距工作：在當今的醫療保健環境中，遠距工作越來越普遍。 符合 HIPAA 標準的遠端存取允許醫療保健專業人員從任何地方安全地存取患者記錄和其他敏感資訊，而不會影響資料安全。
保持營運連續性：符合 HIPAA 要求的軟體可確保醫療保健營運能夠無縫繼續，即使在需要遠端存取的情況下（例如在緊急情況下或異地工作時）也是如此。
全面的安全措施：符合 HIPAA 的遠端存取工具（例如 Splashtop）提供先進的安全功能，包括端對端加密、多重身份驗證和詳細的審核日誌，確保所有遠端會話都是安全且可追蹤的。
透過選擇符合 HIPAA 的遠端存取軟體，醫療保健組織可以提供高品質的護理，同時充分保護患者資訊並履行法律義務。
選擇最佳的符合 HIPAA 的遠端存取解決方案
選擇符合 HIPAA 的最佳遠端存取解決方案時，必須注意確保安全性和功能性的關鍵方面。 首先，該解決方案必須提供強大的安全功能。 此外，該平台應提供無縫的用戶體驗，使醫療保健專業人員能夠有效地存取和管理敏感資訊，而不會影響安全性。
安全架構
HIPAA 合規性要求採取嚴格的安全措施。 尋找提供 256 位元 AES 加密的解決方案，以在傳輸過程中保護資料。 多重身分驗證 (MFA) 增加了額外的安全層，確保只有授權人員才能存取 PHI。 此外，全面的審核日誌至關重要，因為它們提供了誰可以存取哪些資訊以及何時存取的詳細記錄，幫助您保持合規性並快速解決任何潛在的安全問題。
使用方便
一個良好的符合 HIPAA 要求的遠端存取解決方案應該是用戶友好的，允許醫療保健專業人員輕鬆連接到他們的系統並存取必要的數據。 例如，Splashtop 提供直覺的介面，最大限度地縮短學習曲線，使用戶能夠快速熟練地使用該軟體。 這種易用性對於時間至關重要的醫療保健環境至關重要。
可靠性
可靠性是另一個關鍵因素。 即使在網路品質不穩定的環境中，遠端存取解決方案也應提供一致的高效能連線。 Splashtop 的技術可確保穩定的連接和最小的延遲，使醫療保健專業人員即使在存取大型文件或使用複雜的應用程式時也能高效工作。
唯一的使用者識別
HIPAA 要求每個訪問患者數據的用戶都必須具有唯一識別。Splashtop 支援角色為基礎的存取和個人使用者憑證�，確保所有遠端會話的可追蹤、安全存取。
自動登出程序
閒置工作階段可能會構成安全風險。Splashtop提供可設定的連線逾時設置，可自動切斷連線不活動的用戶，從而減少未經授權存取的機會。
個人或實體驗證
為了確保只有授權個人可以存取 PHI， Splashtop提供了多因素身份驗證 (MFA)、裝置身份驗證以及與單一登入 (SSO) 提供者的整合，以實現企業級身份驗證。
分析和稽核數據
Splashtop 記錄所有遠端會話，包括連線時間、使用者身分和存取的端點。這些稽核記錄可協助組織監控活動並支援 HIPAA 合規審查。
合規支援
最後，該解決方案應提供持續的支持，以幫助您保持合規性。 這包括定期更新以應對新的安全威脅，以及了解醫療保健提供者特定需求的客戶支援。 Splashtop 對安全性和合規性的承諾意味著您可以相信您的遠端存取解決方案將跟上不斷發展的 HIPAA 法規和您的實踐需求。
透過專注於這些因素，您可以建立一個符合 HIPAA 要求的端點存取解決方案，該解決方案不僅滿足監管要求，還支援您的醫療保健組織的營運需求。
符合 HIPAA 的遠端桌面軟體：Splashtop 如何確保資料安全
Splashtop 的安全性符合 HIPAA 法規的方式之一是 Splashtop 不會處理、存儲或訪問您的任何數據。 Splashtop 不儲存傳輸的編碼螢幕截圖流。 它們僅傳輸並使用具有AES-256位加密的端到端TLS。
為了提高安全性，用戶密碼被加密並安全地存儲，並且所有連線都記錄有時間戳以及用戶，設備和連線信息。默認情況下，設備身份驗證處於啟用狀態，並且有一個選項可以啟用兩因素身份驗證。
為了確保您的數據在每一步都安全，Splashtop 的雲安全模組可以 24/7 全天候實時監控和標記可疑活動。
透過符合 HIPAA 標準的遠端桌面提高工作效率和患者體驗
安全的遠端桌面連接使醫院和其他醫療保健提供者能夠提高生產力並改善患者的醫療體驗。透過利用這些解決方案，醫生、護士和管理人員可以透過遠端存取來改變醫療保健，獲得隨時隨地訪問和輸入資料的自由。
使用Splashtop，您可以從任何其他電腦，平板電腦或移動設備遠端存取任何Windows，Mac或Linux電腦。這使您可以自由使用iPad等移動設備連接到另一台存儲患者記錄，圖像和其他重要文件的電腦。無論是在病房，巡視還是在家中，您都將獲得坐在醫院電腦終端前的體驗。
透過 Splashtop 遠端存取協助滿足 HIPAA 準則
如果使用得當並作為整體 HIPAA 合規計劃的一部分，Splashtop 遠端桌面軟體可以説明滿足有關遠端存取醫療保健資訊的 HIPAA 準則。 這是因為Splashtop專注於數據的隱私和安全。
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