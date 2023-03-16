符合HIPAA標準的遠端桌面軟體

Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體可幫助您始終遵守HIPAA。深入了解並免費試用。

如果您正在尋找可幫助您保持HIPAA遵從性的遠端桌面軟體，那麼Splashtop就是您的理想之選。

如果您的公司屬於美國醫療保健行業，則您知道您必須遵守有關敏感和私人患者信息的聯邦HIPAA法規。這意味著數據存儲，檢索和訪問的各個方面都必須安全。如果需要遠端存取，則需要使用可確保符合HIPAA要求的遠端桌面工具。

Splashtop 如何讓您符合 HIPAA 要求

Splashtop 的安全性符合 HIPAA 法規的方式之一是 Splashtop 不會處理、存儲或訪問您的任何數據。 Splashtop 不儲存傳輸的編碼螢幕截圖流。 它們僅傳輸並使用具有AES-256位加密的端到端TLS。

為了提高安全性，用戶密碼被加密並安全地存儲，並且所有連線都記錄有時間戳以及用戶，設備和連線信息。默認情況下，設備身份驗證處於啟用狀態，並且有一個選項可以啟用兩因素身份驗證。

為了確保您的數據在每一步都安全，Splashtop 的雲安全模組可以 24/7 全天候實時監控和標記可疑活動。

遠端桌面可提高生產力和患者體驗

安全的遠端桌面連接使醫院和其他醫療保健提供者能夠提高生產率並改善患者醫療保健體驗。醫師，護士和管理員可以自由地從任何地方訪問和輸入數據。

使用Splashtop，您可以從任何其他電腦，平板電腦或移動設備遠端存取任何Windows，Mac或Linux電腦。這使您可以自由使用iPad等移動設備連接到另一台存儲患者記錄，圖像和其他重要文件的電腦。無論是在病房，巡視還是在家中，您都將獲得坐在醫院電腦終端前的體驗。

説明履行 HIPAA 準則

如果使用得當並作為整體 HIPAA 合規計劃的一部分，Splashtop 遠端桌面軟體可以説明滿足有關遠端存取醫療保健資訊的 HIPAA 準則。 這是因為Splashtop專注於數據的隱私和安全。

開始免費試用

瞭解更多資訊並開始免費試用 Splashtop。 沒有義務，也不需要信用卡，只需點擊幾下即可開始使用。

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