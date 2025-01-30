SOC 2 合規性：安全與信任的全面指南

如果你曾經花時間研究安全功能，你可能會反覆看到「SOC 2 合規性」這個詞。然而，對於不熟悉安全標準的人來說，這個詞幾乎沒有意義。
許多人會看到這個並想知道，「什麼是 SOC 2 合規？它包含什麼？企業需要做什麼才能獲得 SOC 2 認證？」
所以，讓我們回答所有這些問題，並更多地了解 SOC 2 合規性、SOC 2 類型 2，以及 Splashtop 如何獲得其 SOC 2 認證。
什麼是 SOC 2 合規？
SOC 2 是一個針對服務組織的合規標準，規定了他們應如何管理客戶數據。該標準基於多個標準，包括：
安全
可用性
處理完整性
機密性
隱私
SOC 代表“系統和組織控制”，旨在為審核員提供指導，以評估安全協議的有效性。如果組織符合標準的準則，他們可以獲得 SOC 2 認證。
什麼是 SOC 2 報告？
SOC 2 報告是一種審核，旨在確定公司對 SOC 2 標準的合規程度。它為組織、監管機構和合作夥伴提供有關公司如何管理其數據的信息，通常通過詳細說明其系統、如何符合信任原則以及其效率來實現。
SOC 2 報告的目標是展示公司對數據安全的承諾。如果公司符合 SOC 2 標準，報告將詳細說明他們在做什麼以及如何合規。
SOC 2 Type I vs. Type II
有兩種類型的 SOC 報告：SOC 2 Type 1 和 SOC 2 Type 2。每一種都提供公司安全性和合規性的不同詳細資料。
SOC 2 Type 1 報告描述服務組織的系統和安全標準的合規性。這是一份一次性的報告，通常專注於財務信息安全。
SOC 2 Type 2 報告超越 Type 1，包含這些系統的運行效率，包括展示它們隨時間的使用情況和測試其有效性。SOC 2 Type 2 報告每年更新，並包含 cloud 和資料中心的安全控制。
簡而言之，類型 1 評估系統在某一時間點的設計，而類型 2 則評估其隨時間的有效性。
為什麼 SOC 2 合規很重要？
有了這些定義，下一個問題是：為什麼 SOC 2 合規性很重要？當然，安全對每個組織都至關重要，但究竟是什麼讓 SOC 2 特別必要呢？
SOC 2 的設計旨在確保強大的數據安全性。符合 SOC 2 標準不僅意味著您滿足了減少數據洩露所需的安全標準，還有助於建立客戶信任，因為他們會知道他們的數據在您這裡是安全的。
例如，Splashtop 是 SOC 2 合規的，使其成為安全遠端存取的絕佳選擇。用戶可以在 Splashtop 上連接他們的裝置，同時知道他們每次都會擁有強大的安全性和機密性。
SOC 2 合規性審核
當公司接受 SOC 2 合規性審核時，審核員會評估他們對信任服務標準的遵守情況。
審核員需要確定服務組織使用的系統有多安全，以及系統的處理完整性（其完整性和準確性）及其整體可用性。此外，審核員需要確認處理的信息保持機密和隱私。
在 SOC 2 Type 1 審核中，審核員將檢查服務組織在某一時間點的控制措施。對於 SOC 2 Type 2 審核，報告將涵蓋一段時間，通常是幾個月。
如果您即��將進行 SOC 2 審核，一個很好的準備方法是進行自己的內部審核。這將幫助你識別任何弱點或可以改進的領域，同時確保你符合所有相關標準。如果有任何地方不達標，您可以在審核前及時修正。
誰可以執行 SOC 審核？
並不是任何人都可以進行 SOC 2 審核。審核由經認證的公共會計師或審核公司進行，這些公司是由組織外部聘請的。
使用外部審核員是 SOC 2 合規過程中的重要部分。這確保了審核員是獨立且公正的，同時完全有權和受過訓練來根據 SOC 2 標準審核業務。
SOC 2 合規要求
話雖如此，SOC 2 合規的具體要求是什麼呢？公司需要滿足五個 SOC 2 信任服務標準：
1. 安全性
首先，公司使用的技術必須是安全的，以便用戶可以登入並防止不法分子進入，以保護免受未經授權的存取、信息盜竊或損害。這通常包括像防火牆、多重驗證和入侵檢測等安全功能，以及製造商管理、風險管理和資料安全。
2. 可用性
接下來，公司使用的信息和系統需要是可用的，並能幫助達成目標。這包括檢查其服務水平協議和容量規劃，以確保其具有可靠的正常運行時間並能滿足其員工的需求，以及災難恢復控制以在緊急情況下恢復可用性。
3. 處理完整性
系統處理對於順利和安全的運行至關重要，因此處理完整性是另一個關鍵標準。系統處理的所有方面，包括數據輸入、輸出、質量和報告，都需要完整、準確和及時。
4. 機密性
機密性是安全的基石之一。機密信息必須在傳輸過程中、靜止時甚至在處理時受到保護，因此審核會檢查以確保其得到妥善管理。機�密數據可以包括客戶數據、知識產權、合同和類似信息，具體取決於公司。
5. 隱私權
用戶需要知道他們的私人信息被保密。第五個標準側重於隱私，確保個人信息僅在必要時使用並符合公司的目標。這可以包括健康信息、個人識別信息、社會安全號碼等。
此外，隱私準則要求控制公司如何應對數據洩露並通知用戶任何事件，以便他們能夠做出相應的反應。
SOC 2 合規性清單
如果您需要確保 SOC 2 合規或即將進行審核，準備永遠不嫌晚。遵循此清單將幫助您準備 SOC 2 合規性：
理解和自我審核 SOC 2 信任服務標準：安全性、可用性、處理完整性、機密性和隱私
檢查您的安全性並在需要時進行調整
確保您的存取控制具有邏輯和實體限制，以防止未經授權的使用者進入
實施一個受控的過程來管理 IT 系統的變更並防止未經授權的變更
監控持續的系統運行以檢測和管理任何異常活動
進行內部風險評估以識別風險並制定減輕和應對策略
識別並修復任何差距
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