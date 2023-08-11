Splashtop Achieves ISO 27001 Certification

Splashtop 獲得 ISO 27001 認證
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全球認可的標准通過致力於信息安全和保護客戶數據增強了 Splashtop 的競爭優勢
库比蒂诺 (加利福尼亚州) – 2023 年 8 月 15 日 – Splashtop是簡化隨時隨地工作的遠程解決方案的領導者，今天宣布其已獲得ISO/IEC 27001 認證，驗證了其對維持信息安全管理系統(ISMS)、數據最高標準的承諾。保護客戶並遵守法律和監管要求。
ISO 27001 是建立和維護健全資訊安全管理系統的國際認可標竿。 憑藉其全面的嚴格要求，該標準通過嚴格的測試和審核徹底評估個人，政策和技術，從而支持全面的信息安全方法。 通過實施 ISO 的安全框架，Splashtop 為用戶提供行業領先的端點訪問解決方案，同時確保風險管理、網絡彈性、卓越運營和保護客戶數據的最高標準。
安全與合規副總裁 Jerry Hsieh 表示：“滿足 ISO 27001 規定的標准進一步表明， 安全性 是我們在 Splashtop所做的一切工作的重中之重，不僅體現在我們構建的產品中，還體現在我們的業務運營方式中。”在 Splashtop 。“這一成就進一步鞏固了 Splashtop 作為業界值得信賴的合作夥伴的地位，讓我們的客戶相信我們會竭盡全力保護他們的信息並維護數據的機密性、完整性和可用性。我們很自豪能夠加入一個由以其先進的信息安全實踐而聞名的全球組織組成的獨家小組。”
通過展示安全措施的不斷進步，企業越來越多地轉向 Splashtop 作為安全、可靠和值得信賴的端點訪問和支持技術的首選。2023 年 3 月，Splashtop 宣布收購 Foxpass， 以擴大其安全產品組合，增強對中小企業 (SMB) 和託管服務提供商 (MSPs) 的支持。Foxpass cloud RADIUS 解決方案還通過支持單點登錄 (SSO) 和 Splashtop 六個全球辦事處的一致 Wi-Fi 策略，為 Splashtop 的 ISO 合規性做出了貢獻。2023 年 2 月，Splashtop 宣布 擴大與 Bitdefender 的合作夥伴關係 ，通過提供新的防病毒功能來進一步增強對 MSPs 和 IT 團隊的保護，以最好地保護其端點免受網絡威脅。這一集體勢頭凸顯了 Splashtop 致力於打造業界最全面的端點訪問和安全產品的承諾，重點是為各種規模的企業提供安全保障。
Splashtop 終端訪問和終端支持解決方案符合或支持眾多 行業和政府標準和法規。Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準，支持 HIPAA、FERPA、PCI 和許多其他行業合規性。有關 Splashtop 屢獲殊榮的終端訪問和支持解決方案的更多信息，請訪問 Splashtop.com。
關於國際標準
ISO 27001 是國際認可的標準，列明了建立、實施、維護和持續改善資訊安全管理系統 (ISMS) 的要求。 ISO 27001 由國際標準化組織 (ISO) 和國際電工委員會 (IEC) 共同開發，提供有系統的方法來管理敏感的公司資訊，並確保其機密性、完整性和可用性。 通過獲得此認證，組織展示了他們致力於保護敏感數據並建立有效的信息安全控制。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界��的解決方案的領導者。其混合工作和 IT / MSP 端點支持解決方案提供快速、簡單和安全的體驗。Splashtop 的專利高品質技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支持以及 60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支持和響應迅速的客戶服務。全球超過 3000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。飞濺之旅
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