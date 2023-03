2022 年中小企業網路安全：同樣的挑戰，更好的解

網絡安全技能短缺對中小企業的影響不成比例。 瞭解雲端解決方案如何緩解中小企業網路安全和 IT 人員配置問題。

您是否碰巧看到了來自世界領先的非營利網絡安全專業組織(ISC)² 的最新網絡安全勞動力研究? 如果沒有,您可能會驚訝地聽到自 2018 年網絡安全研究研究以來發生了多少變化。

早在 2018 年,令人抓緊的勞動力研究標題是:「網絡安全技能短缺飆升,接近 3 萬。」 在這項研究中,我們了解到三個主要挑戰困擾著中小型企業(SMB)的網絡安全(和整體 IT)。 他們是預算限制,缺乏 IT 人員和時間限制。 對於中小型企業來說,這些「三大」挑戰是一個更大的問題,而不是對於能夠支付網絡安全專業人員急劇增長的工資需求的大型企業來說。

快進到今天,情況如何? 好吧,三個主要因素保持不變:

世界仍然很短 2.7 萬網絡安全專業人員 預算、時間和 IT 人員短缺仍然是中小企業的首要安全挑戰 對於許多中小型企業來說,網絡安全專業人員的薪水仍然

好消息:基於雲的解決方案已經推出以節省預算

當然,cloud計算已經存在了二十多年。 然而,直到最近才有關鍵的技術 OEM 和解決方案供應商提供cloud基於解決方案的解決方案,以滿足中小企業的需求。 回想一下,當 NetSuite 於 1998 年推出第一套企業資源規劃 (ERP) 套件時,這是多麼突破性cloud的。 那太神奇了! 現在很難想到一個核心系統或生產力應用程序 不 可用作cloud解決方案。

對中小型企業及其 IT 人員來說是多麼的救星。 公司現在可以避免高前期軟件成本的風險,並獲得許多更經濟實惠的解決方案。 此外,他們還可以輕鬆預測全年的 IT 成本。 這並不是說預算限制已經消失了。 但是,當 IT 人員幾乎可以立即展現新應用程序的生產力價值時,要求增加小額預算的要求就容易得多。

作為中小企業遠端存取和遠端支援解決方案的領先供應商,我們親身體驗到 IT 領導者在大流行期間獲得我們解決方案的批准是多麼容易。 對於任何高管來說,賦予員工遠程工作的能力突然變成了「沒有腦力」。 對於各種生產力應用程序也是如此。

雲端解決方案簡化 IT& 網路安全人員

許多基於雲的解決方案(包括 Splashtop)可以和/或確實在 AWS,Azure,Google 雲等強大的雲基礎設施上運行客戶喜歡他們可以在 AWS 上運行 Splashtop,因為他們知道他們的遠端訪問/支持解決方案正在安全的雲基礎設施上運行,其安全性比 99% 的中小企業可以自行完成。 當您考慮主要雲端供應商所帶來的專業網路安全技能和人力時,很明顯,中小企業永遠不需要維護員工,也不需要努力執行自己的應用程式和服務雲端部署。

添加了大量的冗餘和備份功能,看到cloud中小型企業成群結隊是有意義的。

請記住,解決方案 OEM 可以在基於雲的 SMB 解決方案中提供更多的安全性,而不是使用內部部署解決方案。 透過標準化雲端產品並將其交付給數百或數千名客戶,軟體 OEM 可以加載安全性功能。 例如,Splashtop 的基於雲的解決方案都包含了豐富的安全功能,包括以下內容:

具有 AES 256 位加密的行業標準 TLS 1.2

裝置認證

多級密碼安全

兩步驗證/雙重驗證

螢幕留白

螢幕自動鎖定

工作階段閒置超時

遠端連接通知

複製/貼上和檔案傳輸控制

遠端列印控制

鎖定 Streamer 配置

代理伺服器認證

數位簽名的應用程式

連線、檔案傳輸和歷史紀錄

Splashtop 提供的標準安全功能以及其他領先的基於雲的解決方案,請選中該框以解決 IT 人員配置問題,同時保持強大的網絡安全性。

更多好消息:向 MSP 外包可以解決網絡安全人員短缺

中小企業永遠不會擁有可用的人數空間來聘請專業人員,用於業務需要支持的每個主要應用程序和服務。 這是託管服務提供商(MSP)填補了許多中小型企業的技能缺口的地方。 MSP 通常是公司內部 IT 團隊的延伸,並確保即使是最小的企業也能以合理的價格運用最好的技術。

根據 DATO 的《2021 年 MSP 狀況》報告,超過 99% 的 MSP 提供安全服務。 要做到這一點,他們需要聘請安全專家。 更好的是,由於 MSP 正在為多個客戶購買服務,因此他們擁有比單個企業沒有的購買價格談判能力。 最受歡迎的 MSP 服務(任何服務即服務)包括安全解決方案。 實際上,許多 MSP 依靠 Splashtop 為中小型企業提供遠端支援解決方案。 其中一些相同的 MSP 將 Splashtop 與端點安全和身份訪問管理解決方案集成在一起,以優化其客戶的安全性。

今天有選擇真好

中小型企業繼續面臨預算緊張、網路安全人員有限,以及從未有足夠時間管理 IT 的三重挑戰。 然而,投入一點時間了解雲端和 MSPs 解決方案可能的中小企業領導者,他們會發現 2022 年的生產力提高可能帶來比短期前更高的安全性。

