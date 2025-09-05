對公司來說，幾乎沒有什麼比資料外洩更具破壞性。損失可能是災難性的，因為組織不僅失去金錢和重要資料，還失去客戶的信任。每年都會發現更多的漏洞，為駭客提供新的機會，使得修補優先排序變得更加重要。
攻擊者經常針對未修補裝置上的舊有常見漏洞和暴露（CVEs）。鑑於 CISA 的已知被利用漏洞（KEV）清單中有超過一千個漏洞，這對於網路攻擊來說是相當多的潛在機會。將這些漏洞乘以您業務中的端點數量，威脅就更加明顯。修補這些漏洞是必須的。
考慮到這一點，是時候來看看一些最近的高調資料外洩事件，它們是如何發生的，以及如何通過補丁優先級來確保您的公司不會有類似的故事。
從近期資料外洩事件中學到的教訓 - 為什麼修補優先排序比以往更重要
首先，讓我們來看看資料外洩是如何發生的，以及一些重大外洩事件的例子和導致這些事件的漏洞。從這裡，我們可以了解如何防止類似的外洩事件在未來發生。
1. 已知漏洞如果不修補會很危險
大多數漏洞並不是隱藏在用戶之外的秘密。許多漏洞是眾所周知且有記錄的，並且有可用的修補程式，因此忽視它們簡直就是疏忽。將安全漏洞不修補就像是向駭客發出公開邀請，他們非常樂意接受。
例如，美國聯邦法院檔案系統最近被駭，導致敏感法院資料被竊。駭客利用了一個漏洞，該漏洞不僅行政辦公室知曉，而且早在 2020 年就曾被外國駭客用來竊取敏感資料。這意味著該系統已經未修補且未受保護地存在了五年——這是一個巨大的安全疏忽。
2. 零日漏洞在修補程式推出前被利用 – 及早監控和行動
零日漏洞可能會成為駭客試圖利用它們和安全團隊試圖修補它們之間的競賽。例如，Microsoft SharePoint 使用者最近遇到了兩個關鍵的零日漏洞（CVE-2025-53770 和 CVE-2025-53771）。在修補程式推出之前，至少有 85 台伺服器已經被入侵，這突顯了快速偵測和臨時緩解措施的必要性。
此外，公司應該準備好臨時的保護措施，以保護其系統和裝置，直到適當的修補程式發布。沒有預防措施，公司就只是等待成為下一個受害者。
3. 修補發布可能為時已晚 - 利用者先發制人
修補是一場與駭客和其他惡意行為者的競賽。如果你能在網路攻擊者利用漏洞之前修補它，你就贏了。如果輸了，後果可能會很嚴重。
例如，當 Microsoft 發現 Windows Common Log 檔案 System (CLFS) 中的漏洞 時，它迅速發布了修補程式來修復該漏洞。不幸的是，到那時，網路犯罪分子已經利用該漏洞攻擊了 IT、房地產、金融和軟體等多個目標，並用勒索軟體感染了它們。
組織應該利用自動化、測試和加速流程來盡快識別和修復漏洞。每當一個漏洞未被修補時，攻擊者就有機會發動攻擊。
4. 第三方工具帶來高風險暴露
公司依賴第三方工具來執行各種任務和流程，但保持它們的修補和保護與任何其他網路安全措施一樣重要。未修補的應用程式可能為駭客提供攻擊途徑，將他們直接帶入您的網路。
CVE-2023-38831 被利用了數月，直到 RARLAB 發布了 WinRAR 6.23。許多用戶仍然處於脆弱狀態，因為 WinRAR 不會自動更新，因此修補程式需要手動安裝。最近，CVE-2025-8088 也在用戶更新到 7.13 之前被利用。這兩起事件顯示了為什麼第三方應用程式修補必須成為原則的一部分。
將教訓轉化為修補優先排序最佳實踐
在每次資料外洩後，每個人都應該問一個問題：我們能從中學到什麼？看看這些最近的高調外洩事件，我們可以學到幾個寶貴的教訓，以幫助減輕未來的事件。
1. 利用威脅情報
漏洞不會神秘地隨機出現。我們有工具和資源可以幫助識別已知漏洞及其解決方法，因此 IT 團隊應該加以利用。務必搜尋KEV 目錄和常見漏洞評分系統（CVSS），以識別您最關鍵和緊急的漏洞，以便盡快解決。
2. 採用即時修補能力
修補系統的最佳時間是修補程式一旦可用，但這需要實時監控和修補。傳統工具通常會在設定的間隔內搜尋更新，通常範圍從 8 小時到數天，但這為攻擊者創造了很大的機會窗口。使用具有實時修補功能的解決方案有助於確保您能夠盡快關閉任何漏洞，從而減少延遲並提高安全性。
3. 整合詳細目錄和合規性資料
當你有多個裝置需要管理時，很容易讓一兩個裝置被忽略，但讓這些裝置不修補會造成巨大的漏洞。使用具有修補可見性和詳細目錄管理的解決方案有助於確保你可以跟蹤每個端點並維持所有端點的修補合規性。這樣，你可以輕鬆地從單一、統一的控制台保護每個裝置。
4. 盡可能自動化
手動追蹤端點、檢查修補狀態、尋找新修補程式並在各裝置上安裝它們可能是一個耗時的過程，容易出現人為錯誤和延遲。那為什麼不自動化呢？使用像Splashtop AEM這樣的工具，您可以自動檢測新修補程式並在端點上推出，使用基於政策的設定來確定優先順序和排程更新。這樣可以保持裝置更新和安全，而不需要手動更新每個單獨的裝置。
Splashtop AEM 如何幫助你保持領先
幸運的是，有一個解決方案可以讓 IT 團隊監控分散環境中的多個端點，獲得即時警報和自動修復，自動推出補丁等等。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 讓自動化任務、保護端點和維持安全合規變得簡單，所有這些都可以從單一控制台完成。它讓 IT 團隊能夠看到每個裝置，包括修補狀態和漏洞，這樣他們就可以保持每個端點的更新和保護，而不需要手動更新所有內容。
Splashtop AEM 包括：
即時修補部署於作業系統和第三方應用程式。
主動警報和自動修復。
基於 CVE 的漏洞洞察，並由 AI 驅動的優先排序。
可自訂的原則框架在各端點上強制執行。
基於環的部署以降低應用緊急修補程式時的風險。
統一儀錶板以監控端點健康狀況、修補狀態和IT 合規性。
關於系統、硬體和軟體詳細目錄的詳細報告。
網路攻擊者不會耐心等待你修補你的裝置或應用程式；如果你讓你的裝置處於易受攻擊的狀態，你就是在給駭客發出公開邀請。然而，透過適當的修補管理，你可以將攻擊拒之門外。
每次資料外洩都是你從別人的錯誤中學習的機會。通過從高調外洩事件中學到的教訓，並採用 Splashtop AEM 的即時優先修補，你可以讓你的 IT 團隊更好地保護你的網路和端點，在攻擊者利用漏洞之前關閉它們。
使用 Splashtop AEM 的即時修補和漏洞洞察來保護你的組織。