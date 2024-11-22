FERPA: What It Means and How It Works

FERPA 是美國的一項聯邦法律，旨在保護學生教育記錄的隱私。 FERPA 於 1974 年頒布，賦予家長有關子女教育資訊的特定權利，一旦學生年滿 18 歲或就讀高中以上的學校，這些資訊就會傳遞給學生。 這項立法在確保個人和敏感學生資料免受未經授權的存取或披露方面發揮著至關重要的作用。
隨著教育越來越多地採用數位平台和遠距學習，FERPA 合規性變得更加重要。 機構必須遵循嚴格的準則來保護從教育記錄到目錄資訊的學生隱私。
本部落格深入概述了 FERPA、其重要性，以及學校和組織如何在利用現代技術的同時保持合規性。
FERPA：意義與定義
《家庭教育權利和隱私法案》(FERPA) 是一項美國聯邦法律，旨在保護學生教育記錄的隱私。 通常被稱為“巴克利修正案”，FERPA 授予家長和符合條件的學生（18 歲以上或就讀高等教育的學生）有關訪問和控制其教育記錄的某些權利。
FERPA 適用於所有接受美國教育部管理的計畫資助的教育機構。 公立學校、大學和許多私人機構必須遵守 FERPA 的規定以確保合規性。
FERPA 的目的是什麼？
FERPA 的頒布是為了解決人們對濫用學生資訊日益增長的擔憂。 其主要目的是確保教育機構尊重和保護學生的隱私。 透過授予家長和符合資格的學生對教育記錄存取的控制權，FERPA 旨在防止未經授權的揭露，從而導致歧視、身分盜竊��或違反信任。
FERPA 的主要目標包括：
確保家長和學生可以存取和查看教育記錄。
制定學校何時以及如何在未經同意的情況下披露個人資訊的準則。
提供一個管理目錄資訊的框架，以在保護隱私的同時保持透明度。
FERPA 如何協助保護學生資料？
FERPA 透過要求教育機構在共享個人資訊之前遵循特定程序並獲得同意來保護學生資料。 根據家庭教育權利和隱私法：
機構必須每年通知家長和符合資格的學生他們的權利。
未經明確書面同意，學校不得發布教育記錄中的個人識別資訊 (PII)，授權情況除外。
必須實施保護措施，以防止未經授權存取敏感學生數據，特別是在數位和遠距學習環境中。
FERPA 的指導方針確保學生資料的安全，使家庭能夠就其隱私做出明智的決定，同時培養對教育機構的信任。
哪些資訊受 FERPA 保護？
FERPA 定義並保護學生教育記錄中的特定類型信息，以保護他們的隱私。 此保護適用於教育機構或代表其行事的各方收集和維護的資料。 以下是 FERPA 涵蓋的兩個關鍵資訊類別：
教育記錄
教育記錄是指包含與學生直接相關的資訊並由教育機構、機構或代表該機構的一方維護的任何記錄、文件、文件或其他資料。 這些記錄可能以各種格式存在，包括紙本文件、數位文件或視聽資料。
受 FERPA 保護的教育記錄的範例包括：
成績和成績單
成績單
課程表
紀律記錄
特殊教育記錄
學校保存的健康和免疫記錄
FERPA 確保這些記錄保持私密性，並且只有授權個人才能訪問，例如家長、符合資格的學生或具有合法教育利益的學校官員。
目錄資訊
雖然 FERPA 保護大多數學生數據，但它允許學校將某些資訊指定為“目錄資訊”，這些資訊通常不太敏感，並且可以在未經事先同意的情況下披露，除非學生或家長選擇退出。
目錄資訊的範例包括：
學生姓名
地址
電話號碼
出生日期和地點
主要研究領域
出席日期
獲得的學位和獎項
參加官方認可的活動和體育運動
然而，即使有目錄訊息，FERPA 也要求學校通知家長和符合條件的學生他們有權選擇不披露此資訊。 教育機構在處理名錄資訊時必須在透明度和隱私保護之間取得謹慎的平衡。
透過明確定義和規範對這些類型資訊的訪問，FERPA 有助於保護學生資料的完整性，同時為其適當使用提供框架。
FERPA 要求和例外
FERPA 對教育機構制定了明確的要求，以確保保護學生的隱私。 同時，它概述了機構可以在未經事先同意的情況下披露資訊的具體例外情況。 了解這些要求和例外情況對於合規性至關重要。
家庭教育權利和隱私法案要求
年度權利通知：學校必須每年通知家長和符合資格的學生其根據 FERPA 享有的權利。 這包括以下權利：
檢查和審查教育記錄。
要求更正不準確或誤導性的資訊。
在發布 PII 之前徵得同意。
揭露同意：在揭露教育記錄中的 PII 之前，必須獲得書面同意，除非有例外情況。 同意書應包括：
具體記錄有待揭露。
披露的目的。
將向其披�露的各方。
披露記錄的保存：學校必須保存每個訪問或披露 PII 的請求的記錄。 該記錄必須包括：
請求或收到訊息的各方。
各方對該資訊擁有的合法利益。
資料的安全處理：機構必須採取措施保護學生記錄，特別是在數位環境中。 這包括加密、存取控制和安全儲存系統。
FERPA 例外情況
FERPA 包括一些例外情況，教育機構可以在未經事先書面同意的情況下披露 PII：
具有合法教育利益的學校官員：PII 可能會與需要存取權限以履行其專業職責的學校官員（教師、管理人員、承包商）共享。
傳輸至其他學校：學校可以將記錄揭露給學生打算入學或傳輸的另一所教育機構。
健康或安全緊急情況：在緊急情況下，學校可以揭露 PII 以保護學生或其他人的健康或安全。
司法命令或傳票：學校可以根據合法發出的傳票或法院命令發布訊息。
經濟援助目的：可能會揭露資訊以確定學生獲得經濟援助的資格、援助條件或執行其條款。
目錄資訊：如前所述，學校可以披露目錄信息，除非學生或家長選擇退出。
為學校或代表學校進行的研究：機構可以與進行研究的組織共享數據，以改善教學、管理學生援助計劃或開發預測測試。
透過遵守這些要求並了解例外情況，學校可以有效遵守 FERPA 法規，同時保持對保護學生隱私的堅定承諾。
常見的 FERPA 違規行為��和處罰
儘管 FERPA 概述了明確的指導方針，但教育機構可能無意或故意違反其規定。 這些違規行為可能會造成嚴重後果，包括聲譽受損、法律和經濟處罰。 了解最常見的違規行為及其處罰對於保持合規至關重要。
最常見的 FERPA 違規行為有哪些？
未經授權揭露教育記錄：未經明確同意或在 FERPA 例外情況之外共享學生的 PII 屬於直接違規行為。 範例包括：
透過電子郵件將成績或敏感資訊傳送給錯誤的收件者。
公開發布帶有識別資訊的成績或測試結果。
目錄資訊的不當處理：儘管在某些條件下可以披露目錄信息，但未能向學生或家長提供選擇不披露此類信息的選項將構成違規。
未能保護學生記錄：安全措施不足，例如使用不安全的儲存系統或未能限制對敏感記錄的訪問，可能會導致資料外洩和 FERPA 違規。
缺乏年度通知：不每年向家長和學生通知其 FERPA 權利的機構未能滿足基本的合規要求。
在沒有合法教育利益的情況下揭露資訊：允許沒有合法教育利益的個人或團體存取學生記錄，即使是在機構內部，也是違法行為。
與第三方不當資料共用：在沒有指定 FERPA 合規性的適當協議的情況下與承包商或第三方供應商共用資料可能會導致違規。
FERPA 違規處罰
違反 FERPA 可能會對教育機構帶來嚴重後果，包括：
聯邦資金的損失：違規行為最嚴厲的處罰是聯邦資金的潛在損失。 這可能會危及該機構的財務穩定和營運。
正式投訴和調查：學生或家長可以向美國教育部家庭原則合規辦公室 (FPCO) 提出投訴，該辦公室可能會啟動正式調查。
聲譽損害：違規行為會削弱學生、家長和社區之間的信任，導致長期聲譽損害。
法律後果：雖然 FERPA 本身不允許私人訴訟，但違反行為可能會根據其他隱私權法律或法規採取法律行動，特別是在疏忽的情況下。
資料外洩成本：未能保護數位記錄可能會導致代價高昂的資料外洩回應工作，包括通知、補救措施以及其他隱私權法規定的潛在罰款。
透過對 FERPA 合規保持警惕和積極主動，教育機構可以避免這些常見陷阱並有效保護學生的隱私。
FERPA 合規最佳實踐
維持 FERPA 合規性對於教育機構保護學生隱私並避免代價高昂的處罰至關重要。 實施最佳實踐有助於確保遵守 FERPA 法規，並與學生、家長和更廣泛的教育界建立信任。 以下是需要遵循的關鍵最佳實務：
1. 對員工和教師進行 FERPA 教育
為所有員工（包括教師、管理人員和 IT 人員）提供定期培訓課程，以確保他們了解 FERPA 法規、他們的責任以及如何安全地處理學生資料。
包括現實生活場景以突出潛在的合規問題。
確保員工了解 FERPA 如何在實體和數位環境中應用。
2. 限制對學生記錄的訪問
採用最小特權原則，僅向具有合法教育興趣的個人授予存取教育記錄的權限。 使用基於角色的存取控制來有效管理權限。
3. 加強數位安全
在網路威脅日益嚴重的時代，保護數位學生記錄至關重要。 主要措施包括：
使用加密資料庫來儲存敏感資訊。
需要安全登入和多重身份驗證 (MFA) 才能存取學生記錄。
�定期更新軟體和系統以解決漏洞。
4. 對目錄資訊實施選擇退出機制
通知家長和符合資格的學生他們有權選擇不公開目錄資訊。 提供提交選擇退出請求的明確說明和截止日期。
5. 制定明確的數據共享政策
確保處理學生資訊的第三方供應商和承包商遵守 FERPA 合規標準。 這可能包括：
起草資料共享協議，明確 FERPA 合規性。
審核製造商的做法以驗證對隱私標準的遵守。
6.定期審核和審查政策
對 FERPA 政策和程序進行定期審核，以識別潛在的差距或風險。 根據需要更新政策以適應技術和監管要求的變化。
7. 管理記錄保留與處置
制定明確的指導方針，規定學生記錄應保留多長時間，並安全地處置不再需要的記錄。 這可以最大限度地降低未經授權存取過時資訊的風險。
8. 明確傳達隱私權政策
與學生和家長分享您所在機構的隱私權政策。 透明度可以促進信任並確保每個人都了解自己根據 FERPA 享有的權利。
9.監控遠距學習工具
對於利用數位學習平台的機構，請確保這些工具符合 FERPA 要求。 評估使用者存取控制、資料加密和安全儲存等功能。
10. 迅速回應隱私問題
建立解決隱私問題或潛在違規行為的協議。 及時調查並解決這些問題表明了對 FERPA 合規性的堅定承諾。
透過遵循這些最佳實踐，教育機構可以創造一種隱私和問責文化，確保學生資料保持安全並符合 FERPA 要求。
透過安全遠距學習解決方案保護學生 PII 的 FERPA 規定
隨著遠距學習變得越來越普遍，根據 FERPA 保護學生 PII 變得前所未有的重要。 遠距學習平台帶來了獨特的挑戰，例如透過網路傳輸資料以及對第三方工具的依賴增加。 為了確保合規性，機構必須採用安全可靠的遠距學習解決方案，優先考慮學生的隱私。
符合 FERPA 標準的遠距學習解決方案的主要特點
端對端加密：安全的遠距學習平台應使用端對端加密來保護傳輸過程中的資料。 這可以防止未經授權存取敏感訊息，即使被攔截。
基於角色的存取控制：平台必須允許管理員定義和控制不同使用者的存取級別，確保只有授權人員才能存取特定的學生資料。
審計追蹤和監控：記錄和監控使用者活動提供責任並幫助識別對學生記錄的潛在未經授權的存取。
資料最小化和保留：符合 FERPA 的工具應僅儲存必要的數據，並允許在不再需要記錄時安全刪除。
遵守第三方供應商：與第三方服務整合的遠距學習工具必須確保這些服務也符合 FERPA 的規定。 資料共享協議應明確隱私義務。
Splashtop 如何支援 FERPA 合規性
Splashtop 提供強大的遠端存取和學習解決方案，旨在滿足 FERPA 要求。
加密連線：Splashtop 提供 AES 256 位元加密，確保遠端會話期間共享的所有資料保持安全。
精細的使用者權限：管理員可以控制對共享資源的訪問，保護敏感的學生資料。
安全遠端存取：教育工作者和管理員可以遠端存取本地電腦和教育資源，而無需傳輸不必要的敏感文件。
詳細的連線日誌： Splashtop提供活動日誌和審計跟踪，使機構能夠監控和記錄合規工作。
可靠的遠端支援：IT 團隊可以安全地對用於遠距學習的設備進行故障排除和維護，同時遵守 FERPA 準則。
教育機構可以利用 Splashtop 等工具自信地過渡到數位和遠距學習環境。 憑藉其強大的安全功能和對合規性的承諾，Splashtop 使學校能夠保護學生的 PII，確保安全且符合 FERPA 的學習體驗。
深入了解Splashtop的教育解決方案。