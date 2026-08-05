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MSP 如何減輕網絡攻擊損害

Splashtop Team
閱讀時間：5 分鐘
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不幸的是，MSP 已成為勒索軟件攻擊的目標。 瞭解如何防止網路攻擊並確保企業和客戶的安全。

2022 年 2 月，網絡安全&基礎設施安全局（CISA） 發布了由於美國，英國和澳大利亞安全機構的合作努力而引起的警報 AA22-040A 。 這些國家共同觀察到，對全球關鍵基礎架構組織的複雜，具有高影響力的勒索軟件事件有所增加，特別指出，這 MSPs 已成為勒索軟件黑客的重點目標。 完整  的趨勢數據可以在完整的網絡安全諮詢中找到，2021 年趨勢顯示勒索軟件的全球化威脅日益增加

由三個國家共同組成的團隊特別警告企業，應防以 MSP 為目標的勒索軟體駭客，這些駭客會透過瘦信任的 MSP 存取路徑入侵用戶端組織。Kaseya 面臨的網路攻擊和先前 SolarWinds 遇到的攻擊事件，都屬於這種情況。

「MSPs對客戶組織具有廣泛且可信賴的訪問權限。 通過破壞 MSP，勒索軟件威脅行為者可以通過一次初始入侵來訪問多個受害者。 美國，澳大利亞和英國的網絡安全當局評估，勒索軟件事件將有所增加，威脅參與者以 MSP 為目標以觸及其客戶。」 — 美國/英國/澳洲聯合網路安全諮詢

後果是什麼MSPs？

身為 MSP，您將需要強化網路安全防禦能力，並深入瞭解可能在整個技術上發展的威脅。 其次，您將希望盡可能減少違約情況下的責任。 以下是解決這兩個問題的一些務實步驟。

運用 MSP 技術，提供健全的日誌資料

許多 MSPs 已開始研究採購安全資訊與事件管理（SIEM）工具。有效的MSP 遠端監控與管理解決方案也有助於提升整體客戶環境的可視性，並支援更快速的威脅偵測與回應。

這類方案越來越受歡迎，因為它們能讓資安團隊全面掌握 IT 基礎架構的可視性，強化威脅偵測，並提供額外一層防護。SIEM 平台將安全資訊管理與安全事件管理整合為單一平台，可即時掌握整個組織安全環境的可視性。

如果要尋找 SIEM 工具，您應該尋找包含進階記錄搜尋、事件記錄封存、網路鑑識和法規遵循稽核功能的工具。 這些功能對於發生網絡安全事件或違規事件時快速報告至關重要。

利用所有工具的日誌數據，而不僅僅是安全工具。 您永遠不會知道威脅參與者試圖滲透您的網路或使用者裝置的位置。 因此，您將希望能夠在任何地方發現異常。

例如，可考慮像 Splashtop 這樣的MSP 遠端存取與支援解決方案，能即時提供記錄資料，也能提供歷史格式的資料。當任何 Splashtop 遠端存取或遠端支援連線結束時，系統都會記錄該連線，並可輕鬆產生報告。在進行網路威脅鑑識，或證明符合GDPR、CCA、HIPAA 和 FERPA 等法規時，這些資訊都可能非常有價值。

提升勒索軟體緩解技術

提到三國網絡安全諮詢，作者在 1 頁諮詢中使用「勒索軟件」一詞 76 次。 他們對 MSP 服務的主要關注因素受到破壞並使客戶暴露於網絡威脅之中。 這些是他們建議所有 MSP 盡快採取的勒索軟件緩解技術：

  1. 將所有作業系統和軟體保持在最新狀態。 及時修補是組織可以採取的最有效且最具成本效益的步驟之一，將曝光降至最低。

  2. 限制內部網路上資源的存取。特別是透過限制遠端桌面協定 (RDP)。雖然可以使用虛擬桌面基礎架構來實現，但遠端存取和支援解決方案是一個更具資源和成本效益的替代方案。

  3. 實施用戶培訓計劃。包括網絡釣魚練習，以提高人們對訪問可疑網站，單擊可疑鏈接和打開可疑附件的風險的認識。

  4. 對所有帳戶強制執行 MFA。特別是存取重要系統的電子郵件、VPN 和帳戶。

  5. 所有具有密碼登入的帳戶都需要強大且唯一的密碼。例如，服務帳戶、管理員帳戶和網域管理員帳戶。

  6. 如果使用 Linux，請使用 Linux 安全性模組。SELinux，設備或者賽克比特，用於深度防禦。

  7. 備份到多個位置以保護雲端儲存，需要 MFA 存取和加密雲端中的資料。如果使用雲端式金鑰管理進行加密，請確定儲存區和金鑰管理角色分開。

  8. 掌握新威脅的最新資訊。請參閱 StopRansomware.gov，這是一個集中式的美國整個政府網頁，提供勒索軟件資源和警報。

針對網路安全事件取得責任險

由於 MSPs 是如此受歡迎的網絡攻擊目標，因此確保您的公司免受攻擊才有意義。 然而，NinjaOne 和 Coveware 最近的一項調查顯示，當他們遇到網絡事件或 網絡犯罪的受害者時，35％ MSPs 沒有網絡保 險，從而增加了不必要的業務風險。

「MSP 是完美的供應鏈攻擊。 如果我想為我的黑客資金提供較高的投資回報率，那麼 MSP 是一個更好的目標。」阿特拉斯網絡安全聯合創始人兼首席執行官兼 Comptia ISAO 中小企業冠軍理事會成員本傑明·戴恩金（Benjamin Dynkin）說。 「如果客戶擁有網絡保險，MSP 仍然需要攜帶它。 這仍然是關於減輕網絡風險。 您只是無法將降壓傳遞給客戶，或者您可能會面臨六或七位數傷害的非常嚴重的經濟現實。」

對於 MSP 而言，當客戶在您的手錶上遇到違規行為時，專業責任保險至關重要。 如果客戶認為疏忽在攻擊中發揮了作用，這一點尤其重要。 儘管這似乎很重要，但 35％ 的 MSP 聲稱在客戶遭受攻擊時沒有承擔責任保險。 在這種情況下，當客戶遇到違規行為時，MSP 可能會失敗，從而使其剩餘的客戶沒有服務或保護。 因此，儘管責任保險看起來既複雜又昂貴，但對於組織的生存至關重要。

成為安全的業務合作夥伴

遵循這些措施，您將改善 MSP 業務的安全性。 有關如何成為所有客戶更安全的業務合作夥伴的更多信息，請查看 Splashtop MSP 諮詢委員會的安全見解。 Splashtop 創建了 MSP 諮詢委員會，以幫助我們了解MSPs「挑戰，見解和想法」的最新信息，以便我們可以更好地為這一重要市場提供服務。

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