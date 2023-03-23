隨著 Omicron 肆虐，您的公司如何輕鬆轉向靈活的工作？

您是否正在尋找 Anydesk 的替代品？ 許多尋找 AnyDesk 替代方案的用戶正在切換到 SplashtopBusiness Access 專業版-AnyDesk 的最佳替代方案。

這就是為什麼：

Splashtop Business Access 專業版從每月 $8.25 開始，而 AnyDesk 專業版從 $19.90 開始，這對於從 AnyDesk 切換到 Splashtop 的用戶來說，這代表了 50％ 以上的節省。

Splashtop 用戶還發現自己具有更多功能和更好的安全性。

對於 ABCIS 來說，ABCis 是一家 SaaS 提供商，該提供商與零售領域的客戶合作，並提供持續的解決方案，以幫助改善其商店的日常運營。

ABCis選擇 Splashtop 作為替代任何辦公桌的最佳替代方案

ABCis 分享說，在使用 AnyDesk 遠程訪問客戶的計算機後，AnyDesk 缺乏足夠的安全措施，尤其是在進入多用戶環境時：

「AnyDesk 不提供管理用戶的能力，這對我們來說是一個關注的問題，因為我們必須擁有共享密碼以進行無人值守的訪問，」美國集成系統經理 Braeden Saxon 表示ABCis。 「這根本不理想。 如果我們的團隊成員離開公司，我們無法鎖定訪問權限。 因此，我們開始尋找具有多用戶支持並提供更好安全性的替代解決方案。"

在安全的遠端存取軟體方面，Splashtop 可以提供。Splashtop 使用多種技術和功能來確保用戶數據的安全，包括強大的防火牆，數據加密，DDoS 緩解，24×7 入侵防禦機制，設備身份驗證，雙因素驗證，TLS（包括 TLS 1.2）&256 位 AES 加密，多級密碼安全性，屏幕自動鎖定，會話空閒超時，遠端連接通知，代理服務器身份驗證和多用戶環境的安全措施-這正是 ABCIS 所需的。

但是，多用戶管理和安全性並不是 ABCIS 正在尋找 AnyDesk 替代解決方案的唯一原因。

與許多尋求AnyDesk替代品的用戶一樣，ABCis也尋求一種經濟高效的遠端存取解決方案。在嘗試了LogMeIn Central，LogMeIn Rescue和TeamViewer等多種替代解決方案後，ABCis發現Splashtop是AnyDesk在功能和價格方面的最佳替代方案。

"Braeden" 說，Splashtop 使繼續為我們的客戶提供支持變得非常容易，價格具有競爭力，並具有我們正在尋找的所有功能（閱讀完整的 ABCis 案例研究）。

因此，儘管有許多遠端存取工具（例如 Splashtop），但大多數工具價格過高，不夠安全或功能最少。 這使 Splashtop 成為市場上最有價值的遠端存取解決方案-價格通常比競爭對手低 80％，企業級安全性以及 4K 流等高級功能。 尋找 Anydesk 替代方案的遠端存取用戶已經註意到了這一點，這就是為什麼要切換到 Splashtop 的原因。

瀏覽Splashtop Business Access與AnyDesk Professional的並排比較，或免費試用我們的任何解決方案，以自行判斷為什麼Splashtop是滿足您的遠端存取需求的最佳解決方案。