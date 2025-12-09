您應該使用電子郵件進行檔案傳輸嗎？

2020 ⬇ 年，您不應該使用電子郵件進行檔案傳輸
10億 - 這是2016年被駭客入侵的電子郵件帳戶數量。 2019年好轉了嗎？ 沒有。
2020年呢？ 據《安全》雜誌報導， 每39秒就有一次駭客攻擊。
鑒於網路安全比非法毒品交易更有利可圖，電子郵件駭客攻擊不會消失。讓它沉入。
還是唏噓？ 這可能會說服您：
4年不應使用電子郵件進行檔傳輸的2020 ⬇ 個原因
您將失去機密性，因為一旦檔消失，您就無法保證它不會與他人共用。現在您可能會認為簡單的保密協定可以保護您，但不是真的。 保密協定僅允許您對未經授權的資訊共用採取法律行動，而不是阻止它。
您具有較高的安全風險，因為通過電子郵件發送文件意味著將其存儲在多台電腦上，這使其更容易受到網絡攻擊。
你的電子郵件將會永久存在。總之，如果你發送了一個後悔發送的檔案，太遲了，夥計。
您有限制性檔限制。 這意味著，如果您想共用大檔，則可能無法通過大多數電子郵件平台共用。
儘管存在明顯的安全隱患和限制，但每天都有數百萬人通過電子郵件共享檔。
雖然有人可以通過電子郵件與奶奶分享嬰兒的��照片，但企業可以通過電子郵件共用敏感檔。 它被稱為業務標準。
一些企業通過對所有敏感文檔進行密碼保護，為電子郵件附件增加了一層額外的安全保護。這也有問題。更好的是通過遠端存取文件傳輸來發送文件， 而在服務器和任何電腦之間安全地傳輸文件的最簡單方法是通過遠端桌面解決方案。
幸運的是，我們知道只需要一個 > Splashtop 遠端存取。
Splashtop 遠端存取
使用Splashtop Remote Access ，您可以在「您的」電腦之間拖放文件，無論它們位於世界何處。 您也可以完全控制誰共用檔案，以及何時終止共用權限。
您可能會問： 這與共享電子郵件附件有什麼不同？
Splashtop 檔案傳輸與在您自己的電腦上移動檔案一樣無縫運行。但最重要的是，這些文件透過連接埠 443 移動，這是 FBI 等頂級政府機構使用的連接埠。因此，如果 FBI 是安全的，那麼您可以放心，使用 Splashtop Remote Access 您的文件也是安全的。
準備好購買了嗎？ 瞭解我們的訂閱方案。 他們從一NT$192個月開始。