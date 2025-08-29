檢測到任何桌面商業用途？

對 AnyDesk 的商業檢測感到沮喪？
如果您一直是使用 AnyDesk 免費版本，但因疑似作為商業用途而在幾分鐘後遭到中斷遠端連接，不用擔心，我們可以為您提供支援。若 AnyDesk 檢測到您將免費授權用於商業目的時，會限制遠端連接，並要求您付費使用商業用途方案。
Splashtop 價格實惠，是 AnyDesk 的平價替代產品。比較 Splashtop 與 AnyDesk 價格時，您會發現 Splashtop 可以省下 40％ 以上的費用！無需信用卡或履約承諾，即可開始免費試用！
找到滿足您遠端存取需求的完美替代方案查看所有產品
G2遠端桌面用戶滿意度得分– Splashtop與Anydesk
切換到 Splashtop：更安全、更可靠、更有經濟的解決方案
與 AnyDesk 相比，Splashtop 可靠、安全、高性能且具有成本效益。您可以隨時隨地從任何裝置無限制地存取您的電腦。此外，您還將獲得所有頂級功能，例如拖放檔案傳輸、遠端列印、聊天、多顯示器支持等。
您將享有 Splashtop 出眾的客服體驗。Splashtop 靠著客戶服務，獲得業界 NPS 最高分 (由使用者和第三方評論網站 G2 評分)。此外，若要取消 AnyDesk 訂閱，您需要提前 28 天通知。但如果選擇 Splashtop，您只要在網路控制台按一下，隨時都能停用自動續訂。Splashtop 致力於提供最超值的功能與服務。
找出 Splashtop 是 AnyDesk 最佳替代產品的原因。