檢測到任何桌面商業用途？

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Office worker using a computer with remote computer access

偵測到 AnyDesk 商業用途？連線遭到封鎖？

這就是為什麼你應該轉換到 Splashtop...

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Frustrated network administrator contemplating a switch from AnyDesk Commercial to Splashtop due to dissatisfaction

對 AnyDesk 的商業檢測感到沮喪？

如果您一直是使用 AnyDesk 免費版本，但因疑似作為商業用途而在幾分鐘後遭到中斷遠端連接，不用擔心，我們可以為您提供支援。若 AnyDesk 檢測到您將免費授權用於商業目的時，會限制遠端連接，並要求您付費使用商業用途方案。

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G2遠端桌面用戶滿意度得分– Splashtop與Anydesk

Comparison chart: Splashtop vs. AnyDesk ratings. Splashtop scores higher in functionality


IT technician reading into the cons of anydesk commercial and how Splashtop is a better option

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為何顧客偏好 Splashtop 而非 AnyDesk：TrustRadius 評論


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常見問題

若出現商用警示仍繼續使用 AnyDesk，會有哪些風險？
為什麼 AnyDesk 會將某些使用者認定為商業用途？
建議個人使用者選擇哪種 Splashtop 方案？