檢測到任何桌面商業用途？

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如果您一直在使用 AnyDesk 的免費版本，並且由於可疑的商業用途而在幾分鐘後阻止了遠程連接，我們將為您提供支持。 當 AnyDesk 檢測到您正在將其免費許可證用於商業目的時，他們會限制您的遠程連接，以使您為商業計劃付費。

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適合企業、組織或教育機構使用的多功能遠端存取與遠端支援軟體。

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與 AnyDesk 相比，Splashtop 可靠、安全、高性能且具有成本效益。您可以隨時隨地從任何裝置無限制地存取您的電腦。此外，您還將獲得所有頂級功能，例如拖放檔案傳輸、遠端列印、聊天、多顯示器支持等。

您將通過Splashtop獲得行業領先的客戶服務體驗，這就是Splashtop獲得業內最高NPS分數的原因（由使用者和第三方評論者 G2 評分）。 AnyDesk還需要提前28天通知才能取消您的訂閱。 在Splashtop，您可以隨時通過在Web控制台中按下來禁用自動續訂。 Splashtop 致力於提供最佳價值和服務。

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