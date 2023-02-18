Splashtop 是 2023 年最好的AnyDesk替代方案

Splashtop的可靠性始終如一地贏得了很高的用戶滿意度評價。您將始終獲得高性能的遠端連接，從而在遠端存取桌面時輕鬆進行視頻編輯，音頻混合，唇形同步和3D CAD繪圖等任務。

Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。