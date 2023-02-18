Splashtop 是 2023 年最好的AnyDesk替代方案

為什麼選擇 Splashtop
Splashtop 效能優於 AnyDesk，帶給您親臨現場般的遠端存取連線體驗。
Splashtop 具備各項重要功能，可滿足遠距辦公、IT 支援、遠端管理等需求。
Splashtop 被 TrustraDius 認可為 2023 年遠端存取和支援領域的領導者，並獲得了「最佳價值」，「最佳關係」，「最佳功能集」和「最佳軟件」的認可。
Splashtop 讓您以較低的價格，就能擁有安全性高、效能出色的解決方案，並享受到更優質的客戶服務。
滿足您的替代方案查看所有產品
加入我們快樂的客戶
AnyDesk 不提供管理使用者的功能，這是我們關注的問題，因為我們必須擁有共享密碼才能進行無人值守訪問。 因此，我們開始尋找一種具有多用戶支援並提供更好的安全性的替代解決方案，在安全遠端訪問軟體方面，Splashtop 可以提供！ Splashtop 使繼續支援我們的客戶變得非常容易。 它的價格具有競爭力，並具有我們正在尋找的所有功能。
Braeden Saxon - Integrated Systems Manager at ABCis
轉換到 Splashtop 的優勢
可靠性和高性能
Splashtop的可靠性始終如一地贏得了很高的用戶滿意度評價。您將始終獲得高性能的遠端連接，從而在遠端存取桌面時輕鬆進行視頻編輯，音頻混合，唇形同步和3D CAD繪圖等任務。
Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。
用戶友好的電腦管理
需要管理帳戶中的多個使用者？
Splashtop 功能可讓您通過集中式管理主控台輕鬆管理所有用戶和設備。
您可以輕鬆地對用戶和電腦進行分組，調整安全性首選項等等。
也無需記住無人照管訪問的密碼，只需為每個用戶設置訪問權限即可訪問其電腦。
合理的定價
Splashtop旨在以極實惠的價格提供最簡單，最快的遠端存取和遠端支援解決方案，並提供一致的價格和業務慣例。
這就是為什麼我們擁有Splashtop Business Access來根據您的特定用例進行擴展並由用戶定價的原因，並且電腦限制會根據購買的用戶數量進行擴展。遠端存取用戶的個人和小組可能會發現此模型最簡單。
Splashtop 至今從未漲價。
安全防禦
Splashtop 為了保護您的網路、資料和資訊，採用了安全的基礎架構、入侵防禦和應用程式安全功能。
這也就是指強大的防火牆、資料加密、DDoS 風險降低措施、24 小時全年無休的入侵偵測、防禦機制、多層級密碼安全性、螢幕自動鎖定、連線閒置逾時、遠端連接通知、代理伺服器驗證，以及數位簽署的應用程式。
此外，我們也遵循最新產業標準來設計和維護雲端環境，藉此大幅提升安全性。