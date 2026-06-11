Splashtop 是 2023 年最好的AnyDesk替代方案

2026 年取代 AnyDesk 的快速安全遠端存取首選 - Splashtop
比較 AnyDesk 與 Splashtop 並免費開始使用 Splashtop
Splashtop 的優勢：AnyDesk 最佳替代產品
安全、高效能的遠端存取
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
整合 IT 支援與管理
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
為成長中的團隊創造更巨大的價值
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
隆重介紹 AnyDesk 替代產品
選擇 Splashtop 而不是 AnyDesk 的好處
穩定可靠與出色效能
Splashtop的可靠性始終如一地贏得了很高的用戶滿意度評價。您將始終獲得高性能的遠端連接，從而在遠端存取桌面時輕鬆進行視頻編輯，音頻混合，唇形同步和3D CAD繪圖等任務。
Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。
用戶友好的電腦管理
需要管理帳戶中的多個使用者？
Splashtop 的各項功能讓您可以透過集中式管理主控台，輕鬆管理所有使用者和裝置。
您可以輕鬆地對用戶和電腦進行分組，調整安全性首選項等等。
也無需記住無人照管訪問的密碼，只需為每個用戶設置訪問權限即可訪問其電腦。
合理的定價
Splashtop 旨在以極其實惠的價格提供最簡單、最快捷的遠端存取和遠端支援解決方案，並保持定價和業務實踐的一致性。
所以，我們將 Splashtop Remote Access 設計成可根據具體使用案例調整規模、按使用者數量計價，而且電腦數的上限也會依據所購買的使用者數而增減。個人戶和人數較少的遠端存取使用者或許會覺得這種模型最輕鬆簡單。
Splashtop 至今從未漲價。比較 Splashtop 與 AnyDesk 價格。
安全防禦
Splashtop 為了保護您的網路、資料和資訊，採用了安全的基礎架構、入侵防禦和應用程式安全功能。
這也就是指強大的防火牆、資料加密、DDoS 風險降低措施、24 小時全年無休的入侵偵測、防禦機制、多層級密碼安全性、螢幕自動鎖定、連線閒置逾時、遠端連接通知、代理伺服器驗證，以及數位簽署的應用程式。
此外，我們也遵循最新產業標準來設計和維護雲端環境，藉此大幅提升安全性。
Splashtop 與 AnyDesk：哪種遠端存取工具比較好？
Splashtop 成為更具優勢的 AnyDesk 替代品，原因如下：
功能與速度： Splashtop提供高清的遠端訪問，確保使用者感覺好像就在遠端裝置的正前方。 視訊編輯、音訊混音和 3D CAD 繪圖等任務變得無縫，提供難以比擬的使用者體驗。
成本效益：Splashtop 最引以為豪的便是以極低價格，提供頂尖的遠端存取與支援解決方案。使用者若是在比較 Splashtop 與 AnyDesk 的價格後選擇 Splashtop，不僅能享有更划算的服務，還能兼顧功能與安全性。
安全性：Splashtop 具有強大的安全措施，包括防火牆、資料加密、DDoS 緩解和 24x7 入侵偵測。這些功能確保用戶數據始終保護，使個人用戶和企業安心。
跨平台支援：Splashtop 支援多種作業系統，讓使用者可以從幾乎任何裝置（無論是另一台電腦、平板電腦或行動裝置）存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。在當今多元化的技術環境中，這種靈活性至關重要。
使用者友善管理：Splashtop 的集中管理控制台讓管理員可以輕鬆管理使用者和裝置。Splashtop 提供更直覺的管理體驗，從分組使用者到調整安全偏好。
顧客評論：Splashtop 一直獲得很高的使用者評價，顯示對其功能、效能和客戶支援感到滿意。使用者的信任證明了 Splashtop 對卓越的承諾。
總而言之，Splashtop 提供更全面、更安全、更好用的解決方案。無論是在找可靠遠端存取工具的個別使用者，還是追求實現勞動力賦權的企業，Splashtop 都是最適合取代 AnyDesk 的選擇。
為什麼 Splashtop 是 AnyDesk 的更好替代品
Splashtop遠端桌面軟體可讓您使用任何電腦、平板電腦或行動裝置從任何地方存取您的電腦。快速的遠端連接讓您感覺就像坐在遠端電腦前一樣。此外，您還將獲得以下頂級遠端桌面功能：
拖放檔案傳輸
遠端列印
遠端重新開機
局域網遠端喚醒
多螢幕支援
聊天
雙重驗證
...還有更多！