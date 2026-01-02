AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

AnyDesk 是一個 遠程桌面軟件 ，允許用戶遠程訪問他們的計算機。 有付費許可證和免費版本。
那麼 AnyDesk 免費與付費有什麼區別？ 您應該考慮任何替代方案嗎？ 哪個是您的最佳選擇？
在此博客中，我們將向您展示差異並引導您選擇正確的選擇。
AnyDesk 免費與付費-主要區別
AnyDesk 免費和付費版本之間的主要區別在於用戶可以使用的功能集。 免費版本在功能方面受到限制，而付費版本具有其他功能和更高級的功能。
AnyDesk 免費版本限制
AnyDesk 的免費版本僅允許您訪問多達 3 個設備，如果您需要連接多個設備，則這可能是一個約束。 AnyDesk Free 還缺少遠程桌面用戶通常需要的幾種功能，包括：
遠端重新開機
遠端網路喚醒
連線錄製
隱私模式
記住會話設置
使用者管理
來自 AnyDesk 的積極技術支持（票務，實時聊天）或電話支持
考慮到這些限制，AnyDesk 的免費版本可能不是您的最佳選擇，特別是如果您需要遠程桌面工具來進行遠程工作。
商用限制和連接遭到阻擋的風險
免費用戶經常遇到的一個問題是，他們的遠程連接被 AnyDesk 阻止了可疑的商業用途。 這是 AnyDesk 免費版本的一個很大的限制，因為如果 AnyDesk 懷疑您將其用於商業目的，則存在被阻止訪問遠程計算機的風險。
AnyDesk免費版可以滿足您的遠端存取需求嗎？
當考慮 遠端存取軟體 時，評估 AnyDesk 的免費版本是否能滿足你的特定需求是很重要的。雖然 AnyDesk 的免費版本提供基本的遠端存取功能，但它有幾個限制可能會影響其在專業或商業用途上的效能。
AnyDesk 免費版的主要限制：
功能有限：AnyDesk 的免費版本缺乏付費版本中的許多高級功能。
連線時間限制：使用者可能會遇到遠端會話的時間限制，這可能會造成乾擾，尤其是在執行冗長的任務時。 這種限制可能會影響生產力和工作流程的連續性。
安全性問題：免費版本可能無法提供付費版本中相同級別的安全功能，例如隱私模式。這可能會帶來風險，特別是在遠端存取敏感資訊時。
商業使用限制：AnyDesk 的免費版本主要供個人使用。 將其用於商業目的可能會違反服務條款，並可能導致帳戶暫停或其他問題。
就商務或專業使用而言，這類限制可能會成為有效遠距工作的重大阻礙。
正在考慮購買 AnyDesk 付費版本？不如探索更好的替代方案
AnyDesk 確實提供了幾種提供更多功能的付費訂閱軟件包，但是，這有一個顯著的缺點。 AnyDesk 是目前最昂貴的遠端存取應用程式之一。
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