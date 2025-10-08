即時修補
即時為每個端點提供修補和保護。
針對作業系統和第三方應用程式的即時修補程式 部署，跨越Windows 和MacOS 。
完全控制掃描、更新和重新開機排程。
深入的修補程式報告和 AI 驅動的 CVE 洞察力可加快修復速度。
詳細目錄和所有裝置的健康狀態。
遠端存取和支援
隨時隨地支援任何人，沒有任何摩擦。
適用於任何裝置的高效能有人值守及無人值守遠端存取。遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置，並為 iOS 和舊版 Android 提供僅檢視支援。
進階功能如多螢幕支援、檔案傳輸、語音通話、記錄、連線錄製等。
品牌自訂以及與票務和 ITSM 工具整合，以提供無縫的體驗。
基於憑證的裝置驗證
強化零信任，將入侵者拒之門外。
輕鬆管理完整的憑證生命週期 - 儲存、更新及廢止 - 確保憑證永遠有效且值得信賴
Enforce 驗證。 在授予存取權之前，每個連線都會經過驗證。
利用每次網路存取嘗試的詳細記錄，確保稽核就緒的合規性。
將安全驗證擴展至 Intune 以外的裝置。
為何選擇 Splashtop + Intune
將Intune 的原則優勢與Splashtop的即時回應、控制和廣泛覆蓋結合起來：
快速彌補安全漏洞
支援混合型工作者並賦予他們權力
簡化 IT 作業並降低成本
立即開始使用 Splashtop- 擴展並提升您的 Intune 環境。