Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk 提供的遠端存取解決方案適合各種使用案例，例如遠端工作、IT 支援等。但這是市面上最頂尖的遠端存取程式嗎？
AnyDesk 的最大缺點之一是 價格昂貴。 AnyDesk 也可能不會提供量身定制以適合您獨特用例的軟件包。
為 AnyDesk 找到替代遠端桌面軟件對於確保您獲得最佳解決方案以滿足遠端存取的特定需求和要求至關重要。 以下是 AnyDesk 之類的頂級程序的概述（哪個是最好的）：
Splashtop
TeamViewer
Chrome遠端桌面
遠端電腦
Zoho Assist
AirDroid 遠端支援
Parsec
Anyviewer
LogMeIn
GoToMyPC
為什麼您需要 AnyDesk 的替代品？
AnyDesk 可能會有一些限制，可能會影響你的遠端存取需求。識別這些缺點可以幫助你判斷是否有其他選擇更符合你的需求。
成本高
AnyDesk 的一個值得注意的問題是其成本結構。 訂閱方案可能非常昂貴，特別是對於需要擴展或擁有多個用戶的企業而言。 這種高成本可能會導致預算緊張，並導致在選擇適合您的特定需求的正確計劃時缺乏靈活性。
探索解決這個問題並提供更高性價比的替代方案至關重要。 Splashtop 等解決方案以更低的成本提供更全面的功能，為尋求有效且經濟的遠端存取解決方案的人提供了強大的選擇。
選擇像 AnyDesk 這樣的軟體：要尋找什麼
在評估 AnyDesk 的替代方案時，確定可以增強遠端存取體驗的關鍵因素至關重要。 以下是需要考慮的基本標準：
成本效益：評估潛在替代方案的定價結構。 尋找與 AnyDesk 相比以更低的成本提供全面功能的軟體。 考慮符合您的預算同時滿足您的遠端存取要求的訂閱計劃。
功能集：比較不同遠端存取解決方案提供的功能。確保軟體包含基本功能，如檔案傳輸、遠端列印、多用戶存取和遠端喚醒。高級功能如高畫質串流和強大的安全措施也很重要。
相容性：檢查軟體與各種作業系統和裝置的相容性。 多功能解決方案應支援 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和其他平台，以確保從您使用的任何裝置進行無縫存取。
效能與可靠性：評估該軟體的效能與可靠性。尋找能提供高速連接、低延遲，以及將停機時間降到最低的解決方案。效能對於維持生產力並確保流暢的遠端使用體驗至關重要。
使用者體驗：考慮軟體提供的易用性和使用者體驗。 直覺的介面和簡單的設定過程可以顯著影響遠端操作的效率並縮短學習曲線。
安全性：確保軟體提供強大的安全功能來保護您的資料和隱私。 尋找提供加密、安全身份驗證和其他安全措施的解決方案來保護您的遠端會話。
支援和可擴展性：評估可用的客戶支援選項和軟體的可擴展性。 可靠的客戶支援以及隨著需求的成長擴展解決方案的能力對於維持有效的遠端存取至關重要。
透過專注於這些因素，您可以找到一個端點存取解決方案，該解決方案不僅可以滿足您的需求，還可以增強您的整體遠端工作體驗。
10 個像 AnyDesk 的最佳應用程式
1. Splashtop
Splashtop 是一款提供類似 AnyDesk 功能的遠端桌面軟體，如檔案傳輸和遠端列印。它還提供額外的功能，例如多使用者遠端存取、遠端喚醒以及高效能的媒體內容串流。Splashtop 與多個作業系統相容，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chrome OS。
Splashtop 與眾不同的 AnyDesk 是價格。 當您將 Splashtop 與 AnyDesk 定價進行比較時，Splashtop 可以為您節省高達 40％ 或更多的訂閱費用！
Splashtop 在第三方評論網站上也獲得了更高的評論，最近被 TrustraDius 認可為遠端存取&支援領導者。 TrustraDius 將 Splashtop 評為「最佳價值」，「最佳關係」，「最佳功能集」和「最佳軟件」。
由於這些原因，Splashtop 是最好的 AnyDesk 選擇。
2. TeamViewer
TeamViewer 與 AnyDesk 非常相似，並提供了更高級的功能。 但是，TeamViewer 通常比較昂貴 AnyDesk，尤其是用於商業用途。 TeamViewer 的定價計劃基於設備和用戶的數量，使其更適合大型團隊或組織。
然而，AnyDesk 仍然是一個昂貴的選擇，對大多數使用者來說並不理想，這就是為什麼 Splashtop 仍然是最好的 AnyDesk 替代品。
3. Chrome 遠端桌面
Chrome 遠端桌面是 Google 提供的遠端桌面軟體，讓使用者可以透過 Chrome 瀏覽器遠端存取電腦。Chrome 遠端桌面是免費的應用程式，但在裝置支援、功能和安全性方面嚴重不足。
Chrome 遠端桌面只能透過 Chrome 瀏覽器使用，而且兩部電腦必須登入相同的 Google 帳戶，如果有多位使用者共用帳戶資訊，這可能會造成安全性問題。 它還缺少遠端存取軟件中常見的許多基本功能，因此不適合遠端工作。
4. RemotePC
RemotePC 與 AnyDesk 類似，但除非您為企業計劃付費（包括遠程重啟，用戶管理和分組），否則缺少許多功能。 RemotePC 是基本的遠端存取軟體選項，在第一年折扣到期後會變得昂貴。
如果您正在同時查看遠端電腦 AnyDesk，那麼更好的選擇是使用 Splashtop 代替。
5. Zoho Assist
Zoho Assist 是一款基於雲端的遠端支援工具，吸引小型企業和服務台。它提供主動存取和 Zoho 生態系統內的整合，但高級功能通常需要更高級別的方案。與 Splashtop 相比，Zoho Assist 在效能和更廣泛的平台支援上可能更有限。Splashtop 提供更快的遠端連線、企業級安全性和可選的端點管理，以滿足 IT 支援和存取需求。
6. AirDroid 遠端支援
AirDroid 遠端支援專注於行動和 Android 裝置，是管理智慧型手機或平板電腦的團隊的利基工具。雖然它提供了有用的遠端控制功能，但對於同時需要桌面支援的組織來說，其覆蓋範圍較窄。Splashtop 支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks，為 IT 團隊提供一個解決方案的完整跨平台覆蓋。
7. Parsec
Parsec 在創意人士中很受歡迎，因為它能低延遲地串流遊戲和設計應用程式。它對個人使用者來說效果很好，但缺乏更廣泛的 IT 支援功��能，如集中管理、合規性和端點補丁。Splashtop 匹配 Parsec 的高效能串流，同時還提供企業控制、安全認證和 IT 團隊所需的整合。
8. AnyViewer
AnyViewer 是一款輕量級的免費遠端桌面工具，通常用於個人連接或小型團隊。它易於設置，但功能有限，企業安全或管理能力較少。Splashtop 提供相同的簡單性，同時增加企業級安全標準（ISO 27001、SOC 2、HIPAA 準備）和適合各種規模團隊的靈活授權。
9. LogMeIn
LogMeIn 多年來一直是知名的遠端存取工具，但許多用戶反映其成本高且授權複雜。它提供可靠的連接，但缺乏整合的端點管理和附加功能的靈活性。Splashtop 提供更現代的功能、更強的安全合規性和更低的價格，使其成為尋求不僅僅是遠端存取的企業的成本效益升級。
10. GoToMyPC
GoToMyPC 提供基本的遠端桌面存取，通常適用於需要簡單連接的個人或小型企業。然而，其功能有限和過時的介面可能使其對企業需求吸引力較低。Splashtop 結合了易用性與進階選項，例如遠端支援、連線錄製和 Splashtop AEM 即時修補功能。
Splashtop 與 AnyDesk 等其他應用程式有何不同？
當比較遠端存取工具時，許多替代方案專注於單一的強項，無論是輕量化存取、行動裝置支援，或是創意串流。Splashtop 將所有這些能力集成於一個安全且具成本效益的平台中：
高效能連接，具有 4K 串流和低延遲，使 Splashtop 成為創意專業人士和混合工作團隊的理想選擇。
跨平台支援，適用於 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks，不同於僅專注於一個作業系統的工具。
企業級安全性，�包括 SOC 2、ISO 27001 和 HIPAA 準備，以及 MFA、SSO/SAML 和連線記錄等功能。
為個人和企業提供靈活的方案，價格比 LogMeIn 或 GoToMyPC 等傳統工具更低且可預測。
額外功能 結合 Splashtop 自主端點管理 (AEM) 進行即時修補、Splashtop Antivirus 由 Bitdefender 提供支持，以及 Splashtop AR 用於遠端指導。
這些優勢使 Splashtop 不僅是 AnyDesk 的替代品，更是能夠隨著您的個人、專業或企業需求擴展的未來準備解決方案
切換到 Splashtop：更好的效能、更高的安全性和更大的價值
如上所示，Splashtop 是迄今為止最好的應用程序，例如 AnyDesk，因為它可以通過節省多達 40％ 或更多來為您提供所有主要功能，更好的性能，更好的安全性和更高的價值！
您可以立即免費試用 Splashtop，以了解為什麼用戶在第三方評論網站上的評價高於 AnyDesk。