TeamViewerを検討していて、サブスクリプションコストを節約するための割引やクーポンコードを探しているなら、50%の節約を保証するソリューションがあります！
Splashtopは、TeamViewerのコストの一部で高性能かつ非常にセキュアリモートアクセスソリューションを提供します。Splashtopは、TeamViewerの代わりにSplashtopを選ぶと50%の節約を保証します。
Splashtopを使えば、より高評価のリモートデスクトップツールを、必要なトップツールと機能をすべて備えた、よりお得な価格で手に入れることができます。それがSplashtopをTeamViewerの代替として最適な理由です。
なぜSplashtopはTeamViewerのディスカウントよりも優れているのか
お金に対するより良い価値
Splashtopは、TeamViewerよりもコスト効果が高く、後者に利用可能な割引やクーポンを考慮してもお得です。Splashtopは、ユーザーの特定のニーズに応じたリモートアクセスソリューションを提供しています。これにより、必要なものを最適な価格で手に入れることができます。
一方、TeamViewerはすべての機能を1つの製品にまとめているため、誰にとっても高価です。Splashtopの優れた価値は、予算を気にせずにリモートアクセスソリューションを探している小規模ビジネスや個人に最適です。
高性能なリモートアクセスソリューショ�ン
Splashtopは独自の技術を使用して、高速でスムーズなリモートアクセス接続を可能にし、リモートで作業していても、まるで対面しているかのように感じることができます。
どのコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからでもデバイスをリモートでコントロールできます。SplashtopはWindows、Mac、iOS、Android、Chrome OSデバイスをサポートしており、クロスプラットフォームデバイスに問題なくリモートアクセスできます！
さらに、Splashtopにはファイル転送、リモート印刷、マルチモニターサポート、チャット、リモートウェイクオンLAN、リモート再起動など、すべてのトップリモートデスクトップ機能が備わっています。
より高いセキュリティとプライバシー
SplashtopがTeamViewerよりも優れているもう一つの重要な利点は、セキュリティとプライバシーへの重視です。Splashtopは、リモートアクセスセッション中に送信されるすべてのデータを保護するためにエンドツーエンドの暗号化を使用しています。Splashtopはまた、ユーザーが複数の認証層とアクセス制御を設定できるようにし、セキュリティとプライバシーをさらに強化します。
より良いカスタマーサポート
最後に、SplashtopはTeamViewerよりも優れたカスタマーサポートを提供しています (実際のユーザーによる評価)。Splashtopでは、実際の人と連絡を取るのに苦労することはありません。一方、TeamViewerはカスタマーサービスの悪さで批判されており、ユーザーは長い待ち時間や役に立たないサポートスタッフを報告しています。
さらに、TeamViewerは顧客が自動更新前に解約するのを非常に難しくしています。
TeamViewerのクーポンで時間を無駄にしないでください – Splashtopを手に入れましょう！
TeamViewerを検討している人がディスカウントやクーポンコードを探すのも無理はありません。TeamViewerは市場で最も高価なリモートアクセス製品の一つです。私たちのTeamViewerの価格比較をチェックして、自分で確認してください。
さらに、50%の節約が保証されているだけでなく、現在のTeamViewerの顧客はSplashtopの早期開始プログラムを利用して、TeamViewerのサブスクリプションの終了に重なる形で最大3か月間Splashtopを無料で利用できます。
Splashtopは、より良い価値、より良いパフォーマンス、より高いセキュリティとプライバシー、そしてより良いカスタマーサポートを提供します。したがって、コストを抑えつつニーズを満たすリモートアクセスソリューションをお探しなら、Splashtopがより良い選択です。
Splashtopは無料トライアルで今すぐ試すことができます。クレジットカードや契約は不要です！Splashtopは、在宅勤務のリモートアクセス、ITリモートサポート、教育など、あらゆるユースケースに対するソリューションを提供しています！