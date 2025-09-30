TeamViewerは、個人や組織によく使われるリモートデスクトップツールです。しかし、全員がファンというわけではありません。多くの元TeamViewerユーザーは、さまざまな理由で他のリモートデスクトップソリューションに切り替えています。TeamViewerに対する元ユーザーの最も一般的な不満は次のとおりです:
高価格: TeamViewerの商用ライセンスは、リモートデスクトップ業界で最も高価なものの一つです。
セキュリティの懸念: TeamViewerの提供には、高リスクの脆弱性やその他の問題を含むセキュリティ問題の報告があります。
パフォーマンスの問題: 一部のユーザーは、TeamViewerを使用しているときに接続速度が遅いまたはラグが発生することを報告しています。
顧客サービスの不満: 多くの元ユーザーは、TeamViewerの解約方法がわからず、TeamViewerのカスタマーサポートチームに連絡を取るのがほぼ不可能だと報告しています。正確には、TeamViewerの不親切な解約ポリシーでは、ユーザーがサブスクリプションを解約するために更新日の30日前に書面で通知を提出する必要があります。そうでない場合、TeamViewerは自動更新でユーザーに自動的に請求します。TeamViewerで自動更新をオフにする他の方法はありません。
TeamViewerのトップ代替案
では、TeamViewerの代替として最適なのは何でしょうか？こちらがTeamViewerのような人気アプリのリストとその比較です：
Splashtop
LogMeIn
AnyDesk
GoToMyPC
Chrome リモートデスクトップ
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust リモートサポート
WebEx Remote
Zoho Assist
Microsoft リモートデスクトップ
Connectwise ScreenConnect
Splashtopは、各ユーザーのユニークなニーズに合わせて設計された複数のリモートアクセスパッケージを提供することで、TeamViewerの最良の代替品として際立っています。例えば、Splashtopは個人や小規模チームがリモートコンピュータにアクセスするためのプランや、ITがあらゆるデバイスにリモートサポートを提供するためのプランを提供しています。Splashtopは、多くのニーズを持つ大規模な組織向けのエンタープライズソリューションも提供しています。
これらのオプションは、SplashtopをTeamViewerと比較した際に、より優れた価値を提供します。TeamViewerはすべての機能をまとめて提供するため、誰にとっても高価になりますが、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアは、TeamViewerと比較して年間50％の節約を保証します。このSplashtopとTeamViewerの価格比較をチェックして違いを確認してください。
TeamViewerとは異なり、Splashtopはカスタマーサービスを優先します。Splashtopでは、TeamViewerよりもサポートやカスタマーサービスの担当者と連絡を取るのがはるかに簡単で、問題が発生した場合でもSplashtopユーザーは迅速に解決できます。
製品に関して言えば、Splashtopは常にG2のようなサイトでTeamViewerより高く評価されています。その理由には次のようなものがあります:
Splashtopは、Windows、Mac、iOS、Android、Chromeオペレーティングシステムで動作するすべてのコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスをサポートします。
Splashtopは、ユーザーに高品質なリモート接続を提供し、まるでリモートコントロールしているデバイスの前に座っているかのような感覚を与えます。
Splashtopには、ファイル転送、チャット、リモート印刷、画面共有など、TeamViewerに見られる同じトップ機能があります。
Splashtopは設定と使用が簡単です。
上記のすべての理由から、SplashtopはTeamViewerの最良の代替品です。
LogMeIn
LogMeInは、さまざまなユースケースに対応したリモートデスクトップソリューションを提供しています。LogMeInのメーカーであるGoToは、さまざまなニーズに合ったパッケージを提供していますが、LogMeInは業界で最も高価なリモートアクセス製品の一部としても知られています。
TeamViewerの高コストから離れたい場合、LogMeInは避けた方が良いかもしれません。高価格は、小規模なチームや個人にとってLogMeInが理想的なソリューションではないことを意味します。
自分自身やチームのためのリモートコントロールプラットフォームを探しているなら、Splashtopが最適です。実際、SplashtopはLogMeInと比較して、年間最大70％以上のサブスクリプションコストを節約できます。
AnyDesk
AnyDeskは、もう一つの一般的に使用されるリモートデスクトッププラットフォームです。しかし、価格が問題である場合、AnyDeskはほとんどの個人、チーム、ビジネスにとって十分な解決策ではない可能性があります。
AnyDeskは個人使用から組織全体に至るまでのリモートアクセスパッケージを提供していますが、確かに高価です。例えば、個人はAnyDeskよりもSplashtopを選ぶことで50%以上の節約が可能です。
大規模な組織がリモートアクセスを必要とする場合、AnyDeskはボリュームディスカウントを提供していません。逆に、Splashtopは、AnyDeskやTeamViewerよりも選ぶことで、大規模なチームやビジネスがさらに多くの節約を実現できます。
GoToMyPC
TeamViewerのように、GoToMyPCは別のデバイスからコンピュータをリモートコントロールすることを可能にし、リモートデスクトップツールに期待されるほとんどの機能を備えています。
しかし、他の多くのTeamViewerの競合他社やTeamViewer自体と同様に、GoToMyPCは高価です。TeamViewerのようなソフトウェアを探しているが、予算を超えたくない場合は、他を探してください。Splashtopは、GoToMyPCと比較して75％の節約を保証します。
Chrome リモートデスクトップ
GoogleのChrome リモートデスクトップは、シンプルでわかりやすく、無料のソフトウェアを探している場合の潜在的なソリューションとなるかもしれません。ブラウザ内で動作するため、開始するために他のソフトウェアをダウンロードする必要はありません。リンクをクリックし、どこにでも、誰とでも共有すれば、すぐに始められます。
ただし、Chrome リモートデスクトップにはビデオ、オーディオ、チャット機能がなく、ファイル転送もありませんのでご注意ください。TeamViewer（またはTeamViewerのような最高のプログラム、Splashtop）と比較すると、欠けている機能のために「リンゴとリンゴ」の比較ではありません。
無料で使えることは魅力的かもしれませんが、Chrome リモートデスクトップには多くの欠点があります。
すべてのコンピュータが同じGoogleアカウントにログインする必要�があり、ユーザーがGoogleアカウントを共有する必要があるため、セキュリティの問題が発生する可能性があります
リモートコンピュータに接続する前に、ユニークなピンを入力する必要があります
モバイルデバイスへのアクセスを有効にしない
管理コンソールなし
Dameware Remote Everywhere
特に安全で高速な接続を求めるユーザーには、Dameware Remote Everywhereが、先進的なBSAFE Crypto-C Micro Edition暗号モジュールの使用と、米国連邦情報処理基準に準拠していることを大きくアピールしています。VoIP通話、ビデオ通話、セッション内チャットのサポートもあります。
しかし、Dameware Remote Everywhereの主な欠点は、非常に高価なソリューションであることです。有料プランはSplashtopの約9倍のコストから始まります。そのため、大規模なエンタープライズユーザーを対象としています。
Splashtopは、クライアントや管理デバイスにリモートサポートを提供するためにITサポートおよびヘルプデスクのプロフェッショナルが必要とする同じトップ機能を備えています。さらに、業界をリードするセキュリティ機能と暗号化された接続が付属しており、データの安全性を確保します。
BeyondTrust リモートサポート
あなたのユースケースがITサポートに向いている場合、BeyondTrust リモートサポートを検討したかもしれません。BeyondTrust、TeamViewer、Splashtopはすべてリモートサポートのための同じトップ機能を提供していますが、主な違いは価格にあります。
もし無制限の予算がない場合、SplashtopはTeamViewerと比較して50%以上の節約が可能ですが、BeyondTrust リモートサポートはTeamViewerよりもさらに高価であることをご存知でしたか？
予算を考慮する際には、BeyondTrust リモートサポートよりも優れた選択肢として、必要な機能、機能性、セキュリティを備えたSplashtopを選ぶことができます。
WebEx Remote
WebEx Remoteは、ウェブサイト、製品内、またはメール内のボタンやリンクでアクティブ化できるデジタルサポートツールとして設計されました。機能にはリモート印刷、再接続を伴うリモート再起動、ファイル転送が含まれます。また、統合されたビデオ、音声、チャットサービスもあります。
残念ながら、WebEx Remoteのユーザーインターフェースはあまりフレンドリーではなく、多くのユーザーが非WebExプラットフォームでのオーディオ問題を報告しています。また、従来のWebExシステムから新しいクラウドベースのプラットフォームへの移行は面倒です。
Zoho Assist
幅広いツールを備えたZoho Assistは、サーバー、PC、ラップトップ、モバイルデバイスに対して有人アクセスと無人アクセス:（LANの外部および内部の両方）を作成することができます。
セキュアな接続が迅速に確立されるため、この点でTeamViewerよりも優れています。Zoho Assistも複数のモニターをサポートしており、アクティブなモニターを自動的に検出し、異なるデスクトップ間をナビゲートしてリモートで制御することができます。しかし、ネガティブな点としては、ソフトウェアが高価で、学習曲線がかなり急であることがあります。対照的に、Splashtopは使いやすく、はるかに優れた価値を提供します。
Microsoft リモートデスクトップ
If you only deal with Windows devices, that could be a strong argument to use Microsoft リモートデスクトップ, which is Microsoft’s entrant into this ソフトウェア category.Microsoft リモートデスクトップは、Windows 10 ProfessionalまたはEnterpriseを実行しているWindows PCにとって魅力的なソリューションです。
Microsoft リモートデスクトップ supports function keys as well as touch inputs and Windows gestures for touch-screen devices.セキュアな接続は保証されていますが、企業が必要とする高度な機能は欠けており、ソフトウェアは決してシンプルではありません。プラス面としては無料ですが、1つのOSにしか適用されないため、Splashtopのようなソフトウェアと比較すると「リンゴとオレンジ」の比較になります。
今日の世界では、個人や企業がコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスに依存しており、多くは別々のオペレーティングシステムで動作しているため、クロスプラットフォームアクセスを可能にするリモートデスクトップツールを選ぶのが最善です。
ConnectWise ScreenConnect
2015年、ConnectWiseはリモートコントロール製品ScreenConnectを買収し、ConnectWise ScreenConnect（旧ConnectWise Control）に改名しました。個人がソフトウェアを使用することはできますが、ScreenConnectはチームでの使用にスケールアップするように設計されており、クライアントにリモートアシスタンスを提供したい企業に特に販売されています。ScreenConnectはGoogle Analytics、Slack、FreshDesk、その他のアプリと統合されますが、Splashtopのほぼ5倍のコストであり、比較的高価です。
TeamViewerのようなプログラム、どれを選ぶべき？
結論として、このリストにあるTeamViewerのような多くのアプリは、同じ主要機能を提供します。しかし、大きな違いは価格、パフォーマンス、セキュリティ、カスタマーサービスにあります。
Splashtopは、業界をリードするセキュリティ、顧客第一の体験、高性能なリモートアクセスプラットフォームを提供しながら、すべての競合他社の中で最高の価値を提供します。
SplashtopはTeamViewerに対して50％の節約を保証し、TeamViewerのライセンスが終了する前にSplashtopに切り替えたいTeamViewerの顧客向けに早期開始プログラム を提供しています。
