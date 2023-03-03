メインコンテンツへスキップ
A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

TeamViewerの交換が必要ですか?TeamViewerをSplashtopに置き換える

Splashtopに切り替えるメリットを享受し、簡単にセットアップできます

Splashtop icons showing blue coins

TeamViewerからSplashtopに切り替える際の節約を保証します

Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由

  • あなたは節約するでしょう! TeamViewer ではなく Splashtop を選択すると、年間 50% 節約できることを保証します。さらに、必要な最高のリモートアクセス機能をすべて利用できます。

  • 手間のかからないサブスクリプション管理! TeamViewerの難しいキャンセルプロセスとは異なり、Splashtopを使用すると、ワンクリックでいつでも自動更新をオフにできます。

  • 何千もの5つ星レビュー!Splashtop は、サードパーティのレビュアーやピアツーピアレビューサイトからより高いユーザー満足度を獲得しています。試してみれば、その理由がわかります。

  • きっと気に入るカスタマーサービス体験! あなたを第一に考えたチームと長期的なパートナーシップを構築します。

  • 最高のリモートアクセスソリューションをお楽しみいただけます。Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由については、完全な比較をご覧ください。

A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

TeamViewerをSplashtopに置き換えるのは簡単です

TeamViewer を使用して 1 台のコンピューター、複数のコンピューター、または組織全体のリモート アクセスのニーズにリモートアクセスする場合でも、Splashtop のセットアップは簡単です。

Splashtop サブスクリプションまたは無料トライアルを開始したら、TeamViewer を置き換えるために 2 つのことを行うだけです。まず、リモートアクセスするコンピューターの Splashtop Streamer を設定します。 次に、コンピューターまたはモバイルデバイスにSplashtop Businessアプリをダウンロードして、ストリーマーを配置したコンピューターにリモートアクセスします。

それです！TeamViewerを使用して、デバイスへのSplashtopを大量に設定することもできます。TeamViewer から Splashtop に移行する手順を確認してください。

TeamViewer に対する保証された節約

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

¥825から開始

TeamViewerと比較して50%の節約を保証

どのデバイスからでも、コンピューターにリモートでアクセスできます。ユーザーの在宅勤務を可能にしたい個人や企業/学校に最適です。

無料トライアル完全な比較

IT、サポート、ヘルプデスク向け

Splashtop Remote Support

¥3,400から開始

TeamViewerと比較して50%の節約を保証

有人および無人のリモートサポートソフトウェア。オンデマンドのリモートサポート(QuickSupport)を、あらゆるコンピューター、タブレット、またはモバイルデバイスに提供します。

無料トライアル完全な比較

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensorの代替

TeamViewerと比べて確実にコスト削減

リモートアクセスとリモートサポートソフトウェアを組み合わせて、高度なセキュリティニーズに対応します。

詳細はこちらお問い合わせ

SplashtopがTeamViewerの理想的な代替品であるその他の理由

  • あらゆるデバイス用のリモートデスクトップソフトウェア

    オペレーティングシステムやデバイスに関係なく、Splashtopが対応します。Splashtop は、Windows、Mac、iOS、Android、Chrome OS デバイスをサポートしています。リモートデスクトップ はかつてないほどアクセスしやすくなりました

  • 業界をリードするセキュリティ

    暗号化された接続、マルチレベルのパスワード オプション、2段階認証、およびその他のセキュリティ機能はすべて、データの安全性を保証します。 詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。

  • 高品質のパフォーマンス

    最大60fpsの4Kストリーミング(および iMac Pro Retina 5Kストリーミング)、色忠実度、リアルタイムリモート接続、低遅延を可能にする一貫した高性能をお楽しみください。

  • トップツールと機能

    ドラッグアンドドロップによるファイル転送、マルチモニターのサポート、チャット、リモート印刷、リモート再起動、リモートウェイクオンLAN、ユーザーとデバイスの管理など!すべてTeamViewerと比較してわずかな価格です。TeamViewerの価格比較をご覧ください。

