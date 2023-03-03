Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由
あなたは節約するでしょう! TeamViewer ではなく Splashtop を選択すると、年間 50% 節約できることを保証します。さらに、必要な最高のリモートアクセス機能をすべて利用できます。
手間のかからないサブスクリプション管理! TeamViewerの難しいキャンセルプロセスとは異なり、Splashtopを使用すると、ワンクリックでいつでも自動更新をオフにできます。
何千もの5つ星レビュー!Splashtop は、サードパーティのレビュアーやピアツーピアレビューサイトからより高いユーザー満足度を獲得しています。試してみれば、その理由がわかります。
きっと気に入るカスタマーサービス体験! あなたを第一に考えたチームと長期的なパートナーシップを構築します。
最高のリモートアクセスソリューションをお楽しみいただけます。Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由については、完全な比較をご覧ください。
TeamViewerをSplashtopに置き換えるのは簡単です
TeamViewer を使用して 1 台のコンピューター、複数のコンピューター、または組織全体のリモート アクセスのニーズにリモートアクセスする場合でも、Splashtop のセットアップは簡単です。
Splashtop サブスクリプションまたは無料トライアルを開始したら、TeamViewer を置き換えるために 2 つのことを行うだけです。まず、リモートアクセスするコンピューターの Splashtop Streamer を設定します。 次に、コンピューターまたはモバイルデバイスにSplashtop Businessアプリをダウンロードして、ストリーマーを配置したコンピューターにリモートアクセスします。
それです！TeamViewerを使用して、デバイスへのSplashtopを大量に設定することもできます。TeamViewer から Splashtop に移行する手順を確認してください。
SplashtopがTeamViewerの理想的な代替品であるその他の理由
あらゆるデバイス用のリモートデスクトップソフトウェア
オペレーティングシステムやデバイスに関係なく、Splashtopが対応します。Splashtop は、Windows、Mac、iOS、Android、Chrome OS デバイスをサポートしています。リモートデスクトップ はかつてないほどアクセスしやすくなりました
業界をリードするセキュリティ
暗号化された接続、マルチレベルのパスワード オプション、2段階認証、およびその他のセキュリティ機能はすべて、データの安全性を保証します。 詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。
高品質のパフォーマンス
最大60fpsの4Kストリーミング(および iMac Pro Retina 5Kストリーミング)、色忠実度、リアルタイムリモート接続、低遅延を可能にする一貫した高性能をお楽しみください。
トップツールと機能
ドラッグアンドドロップによるファイル転送、マルチモニターのサポート、チャット、リモート印刷、リモート再起動、リモートウェイクオンLAN、ユーザーとデバイスの管理など!すべてTeamViewerと比較してわずかな価格です。TeamViewerの価格比較をご覧ください。