メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A man using a computer. Cancelling TeamViewer takes many steps

TeamViewerをキャンセルする方法は次のとおりです

Trevor Jackins
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

TeamViewerのキャンセルポリシーに関する悪評を聞いたことがあるかもしれません。It turns out their issues 実行 so deep users have started reporting them to the Better Business Bureau. 同じような問題に巻き込まれ、サブスクリプションをすぐにキャンセルできない場合、どうすればいいのでしょうか？

まず最初に、TeamViewerの解約がなぜこんなに難しいのかを説明しますので、あなたの状況を理解していただけます。次に、TeamViewerのサブスクリプションを完全にキャンセルするために必要な手順をお見せします。それを終えたら、より良いオプションを紹介します。TeamViewerを試したことを後悔するようなものです。

TeamViewerのサブスクリプションをキャンセルするにはどうすればいいですか？

TeamViewerはリモートデスクトップソフトウェアのサブスクリプションをオンラインでキャンセルさせてくれません。これが彼らに対する多くの苦情の核心です。

ボタンをクリックして問題なくサブスクリプションを一時停止できると思うかもしれませんが、実際にはサブスクリプションをキャンセルする意思があることを示す書面でのメッセージを送信する必要があります。更新日の少なくとも28日前に。

これを行わないと、TeamViewerはライセンスの更新料を請求します。このキャンセルプロセスは、顧客としてのあなたを困難にし、サブスクリプションを解約する可能性を低くします。

TeamViewerのウェブサイトを通じてチケットを提出するには、www.teamviewer.com/supportでTeamViewerアカウント（ライセンスを最初に購入したときに使用したアカウント）にログインする必要があります。そこから、サポートリクエストを開くをクリックし、次に新しいサポートチケットをクリックします。

TeamViewerへのチケット提出方法の完全な指示をこのサポート記事で確認できます。

チケットを開くと、キャンセルしたいという情報を含める必要があります。重要: TeamViewerアカウントを削除する前に、必ずサブスクリプションをキャンセルしてください。Per the TeamViewer Community site:

「キャンセルに関しては、TeamViewerアカウントの削除はライセンスのキャンセルではないことを知っておいてください。ライセンスをキャンセルするには、更新前にチケットの提出が必要です。」

TeamViewerアカウントを削除してもライセンスをキャンセルしない限り、TeamViewerは更新料を請求し続けます。

TeamViewerのキャンセルポリシーにうんざりですか？今日からSplashtopに切り替えましょう！

Splashtopは顧客満足を念頭に置いてゼロから構築しました。現代の世界では、状況が急変することがあり、それに応じて変化する能力が必要であることを理解しています。したがって、プラットフォームを構築する際に、顧客が必要に応じていつでもログインしてサブスクリプションを変更できるようにしたかったのです。

Splashtopアカウントにログインすると、サブスクリプション設定に専用のセクションがあります。このエリアでは、サブスクリプションを簡単に変更またはキャンセルできます。

煩わしいサブスクリプション管理に加えて、Splashtopはプロフェッショナルで迅速な対応をするカスタマーサポートチームを簡単に利用できます。問題を解決するのに数週間待つ必要はなく、アカウントを変更するために個人的なメッセージを送る必要があるという考えは、私たちにとって嫌悪感を抱かせます。

全体のプロセスは手間がかからず、私たちがあなたの問題を真剣に受け止めることを保証します。Splashtopでは、必要なときにあなたのためにそこにいることを使命としています

TeamViewerのキャンセルとサブスクリプション管理:  カスタマーサービスの課題とユーザー体験

インターネットには、TeamViewerの顧客が抱えた困難に関する話がたくさんあります。短い検索を行うだけで、彼らの怪しい行動に対する人々の反応がページごとに見つかります。

他の話では、TeamViewerのカスタマーサポートが提供するサービス（またはその欠如）に対する失望が語られています。顧客は、サポートチームとのやり取りの試みが無視されると報告しています。一部の人々は、数ヶ月を費やし、多くのオンラインチケットや直接の電話をかけても、問題が解決しなかったと述べています。

Splashtopに切り替えましょう: TeamViewerよりも賢くコスト効果の高い選択

TeamViewerの悪いカスタマーサービスに対処する代わりに、もちろんSplashtopをチェックすることをお勧めします。

これがはるかに良い選択となる理由は多くあります。

  • 自動更新の無効化が簡単: 一定期間後にSplashtopを使用しないと決めた場合、自動更新を停止することができます。これにより、契約をキャンセルする完璧なタイミングを選ぶ心配がなくなり、代わりにすべてのコントロールを手に入れることができます。

  • 優れたカスタマーサービス: Splashtopはカスタマーサービスの問い合わせに対して迅速な対応をしています。問題を迅速に聞いて解決してもらいましょう。長期的な投資と関係構築をそれ自体で価値のある目標と考えています。

  • Better value: SplashtopはTeamViewerで見つかる同じトップツールと機能を提供しながら、Splashtop vs TeamViewer pricingを比較するとユーザーに最大50％以上の節約をもたらします。

  • TeamViewerのより良い代替: Splashtopは最高のTeamViewer代替です。実際、Splashtopはサードパーティのレビュアーやピアツーピアのレビューサイトからより高いユーザー満足度スコアを一貫して獲得しています。

Splashtopリモートアクセスソリューションを無料トライアルでお試しください。

リモートアクセスのニーズに対する代替ソリューションを見つける必要があるようです。TeamViewerのサブスクリプションをキャンセルするのに苦労している場合は、代わりにより信頼性が高く信頼できる会社を探すべきです。ここでSplashtopが最高のリモートデスクトップソフトウェアとして自らを証明します。

私たちは豊富なツール、強力なセキュリティ機能、素晴らしいカスタマーサービスチームを持っているので、Splashtopはあなたにとってはるかに適しているでしょう。まだ不安ですか？Splashtopを無料で試して、今日私たちがあなたに何ができるかを見てください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

よくある質問(FAQ)

TeamViewerをキャンセルした後にSplashtopを設定する方法は？
TeamViewerからSplashtopに切り替えることで、コスト面でのメリットはありますか？

関連コンテンツ

A laptop using a VPN.
比較

VPN（仮想プライベートネットワーク）とは何ですか？

詳細はこちら
A person using a laptop computer.
比較

LogMeInのようなプログラム: 適切なLogMeInの代替を見つける

詳細はこちら
A person working remotely on their computer.
比較

GoToMyPCのようなプログラム: どの代替がベストか？

詳細はこちら
比較

Top 10 リモートデスクトップ Tools in France

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。