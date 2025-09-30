TeamViewerの無料版の制限に苦労していますか？無料は最初は良さそうに聞こえますが、TeamViewerの無料版にはいくつかの重大な欠点があります。高価なTeamViewerの商用ライセンスにアップグレードしても、必ずしも解決されるわけではありません。Splashtopを使えば、予算を大幅に超えることはありません。詳細はこちらを読む.
TeamViewerは、個人利用のための無料バージョンのリモートデスクトップソフトウェアを提供しています。TeamViewerの無料バージョンを使用して他のコンピュータをリモートで制御することはできますが、セキュリティアップデートやリモート印刷などの重要なリモートデスクトップ機能にはアクセスできません。そして、仕事で使用することは絶対にできません。
TeamViewer 無料版 vs 有料版
TeamViewerは個人の非商業利用のための無料版と、ビジネスユーザー向けのいくつかの有料プランを提供しています。無料版は友人や家族のデバイスへの時折のアクセスを意図しています。TeamViewerがビジネス利用を示唆するパターンを検出した場合、セッションが制限されたりブロックされたりすることがあります。
無料版には、プロが依存する多くの機能が欠けています。セッションの長さが短く、長時間の使用中にパフォーマンスが低下する可能性があり、集中管理されたデバイス管理はありません。無��人アクセス:、優先ファイル転送、ビジネスツールとの統合などの高度なオプションは、有料顧客向けに用意されています。
Paid TeamViewer plans unlock unlimited セッション times, commercial licensing, and higher パフォーマンス streaming. また、セキュリティコンプライアンスオプション、優先サポート、デバイスモニタリングや拡張現実アシスタンスなどの機能も追加されます。しかし、これらの有料プランはリモートアクセス業界で最も高価なものの一つです。
TeamViewer無料版の制限
無料版は個人利用のみです。TeamViewerが商業利用を疑った場合、接続がブロックされ、リモートでコンピュータにアクセスできなくなります。
無料版では次の機能は利用できません: リモート印刷、ブランクスクリーン、リモート入力のブロック、およびwake-on-LAN。
重要なセキュリティ機能の欠如、特に自動セキュリティ/機能更新が含まれていません。
追加のユーザーを追加できません。
モバイルデバイスにアクセスしてサポートを提供できません。
TeamViewerのテクニカルサポートに電話でアクセスできません。
プロジェクトの途中でリモートセッションからロックアウトされることを想像してみてください！それはイライラするだけでなく、完全に混乱を引き起こします。それは、商業利用の疑いで接続がブロックされたと報告した多くのTeamViewer無料版ユーザーの経験です。
さらに悪いことに、一部のユーザーはTeamViewerが商用ライセンスの購入を促そうとしていると推測しています。
商業的な理由でリモートデスクトップアプリケーションが必要な場合、高価なライセンスを押し付けられるべきではありません。そして、そうする必要はありません、より良い代替があります。
なぜSplashtopがTeamViewer Freeを上回るリモートアクセスソリューションなのか
TeamViewerのように、Splashtop リモートアクセスソフトウェアは、どこからでもデバイスへのセキュアなリモート接続を提供します。何が違うのか？Splashtopを使用すると、TeamViewerと比較して年間50%から75%の節約が可能な年間サブスクリプションを取得でき、はるかに優れた価値を提供します。
Splashtopはあなたの特定のニーズに基づいたパッケージも提供しています。だから、TeamViewerの制限された無料版や高価な商用ライセンスに妥協する代わりに、あなたのために設計された製品を手に入れ、コストを節約できます。
すでにTeamViewerの自動更新をキャンセルしようとしたことがある場合、少なくとも1か�月前に書面で行う必要があることをご存知でしょう。Splashtopでは、ユーザーを騙して留まらせることはしません。私たちの手間のかからないサブスクリプション管理では、ワンクリックで自動更新をオフにすることができます。
これがあまりにも良すぎる話に聞こえますか？SplashtopユーザーがTrustRadiusやG2のようなピアレビューサイトで何を言っているかを見てみましょう。
「TeamViewerを使用していたときは、しばしばソフトウェアから追い出されましたが、Splashtopではそんなことは一度もありませんでした。価格も素晴らしいです！」 – Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping
もし私たちがどのように優れているかを 詳細はこちら したい場合は、Splashtopが最高のTeamViewerの代替である理由についての完全な説明をお読みください。Splashtopを使えば、iOSやAndroidを含むどのデバイスやオペレーティングシステムからでもコンピュータにアクセスできます！
Splashtopの強力なリモートアクセス機能を探る
リモートアクセスソリューションに関しては、Splashtopはその強力な機能と比類のないパフォーマンスで際立っています。Splashtopを選ぶことの主な利点は次のとおりです:
高性能リモートアクセス
Splashtopで高速で信頼性の高い接続を体験し、高精細な品質と低遅延でシームレスなリモートセッションを確保します。仕事用のコンピュータにアクセスする場合でも、ITサポートを提供する場合でも、Splashtopはスムーズで効率的な体験を提供します。
セキュアな接続
Splashtopは、高度な暗号化プロトコル、多要素認証、定期的なセキュリティ更新でセキュリティを優先します。あなたのデータとリモートセッションは無許可のアクセスから保護され、安心感を提供します。
クロスプラットフォーム互換性
Splashtopを使用すると、どのプラットフォームからでもデバイスに接続できます。Windows PC、Mac、iOS、Android、Chromebookを使用しているかどうかにかかわらず、Splashtopはすべてのデバイスでの互換性と使いやすさを保証します。
簡単な設定と管理
Splashtopの設定は迅速で簡単です。ユーザーフレンドリーなインターフェースと集中管理ツールを使用することで、組織全体でのリモートアクセスの設定と管理が簡単になります。
コスト効果の高いソリューション
他のソリューションと比較して、コストの一部でプレミアムなリモートアクセス機能を楽しむことができます。Splashtopは、個人ユーザー、小規模ビジネス、大企業のニーズに合わせた柔軟な価格プランを提供しています。
包括的なサポート
Splashtopは、必要なときにいつでもサポートを提供する広範なカスタマーサポートを提供します。リモートアクセスソリューションを最大限に活用するために、チュートリアル、FAQ、ライブサポートを含む豊富なリソースにアクセスしてください。
今日、Splashtopに切り替えて違いを体験して��ください。すべてのリモートワークニーズに合わせて設計された強力なリモートアクセス機能をお楽しみください。
Splashtopを6つの簡単なステップで始める方法
Splashtopの利点を体験する準備はできましたか？これらの簡単なステップに従って始めましょう：
適切なプランを選択する: Splashtopのウェブサイトを訪れて、個人、小規模ビジネス、または企業のニーズに合ったプランを選択する。
無料トライアルを開始: メールアドレスを提供し、安全なパスワードを設定してアカウントを作成します。
アプリをダウンロード: Splashtop Business Appをインストールしてデバイスにインストールします。Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookで利用可能です。
ストリーマーをインストール: リモートでアクセスしたいデバイスに、Splashtop Streamerをダウンロードしてインストールします。
ログイン: Open the Splashtop app and ログイン with your credentials.
リモートセッションを開始: 接続したいデバイスを選択してリモートセッションを開始します。まるで目の前にいるかのように、ファイル、アプリケーション、デスクトップにシームレスにアクセスできます。
Splashtopの導入はとても簡単です。今日からリモートアクセスの旅を始めましょう！
TeamViewerの限られた機能に妥協したり、必需品に過剰に支払ったりしないでください - 代わりにSplashtopを試してください
Splashtopの無料トライアルを開始して、なぜ数千人の元TeamViewerユーザー（無料版と有料版の両方）がSplashtopに切り替え、振り返らなかったのかを確認してください。