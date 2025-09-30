TeamViewerのようなリモートアクセスソリューションの価格を理解することは、企業が予算を最適化しながら、安全で効率的なリモートワークの能力を確保するために重要です。この比較では、TeamViewerとSplashtopのコストと機能を分解し、組織のリモートアクセスニーズに対する情報に基づいた決定を支援します。
Splashtop vs TeamViewerの価格: コストを節約する方法
自分のコンピュータにリモートでアクセスするためのソリューションを必要とするビジネスプロフェッショナルやチームにとって、どの製品がより良い選択かは明らかです。Splashtopは、信頼性が高くセキュアな高パフォーマンスのリモートアクセスソリューションを提供しており、すべてのトップ機能を備え、年間サブスクリプションコストを50%以上節約できます。
同様に、リモートサポートソリューションを必要とするMSPs、ITチーム、ヘルプデスクのプロフェッショナルは、TeamViewerよりもSplashtopを選ぶことで少なくとも50％の節約が可能です。
では、TeamViewerの費用はいくらですか？
TeamViewerの開始価格は個人利用で¥3,425/月、チーム（ITサポートチームなど）向けには¥11,500/月です。Splashtopはリモートアクセスで¥825/月（または¥9,900/年）、有人リモートサポートで¥3,400/月（年間請求¥40,800/年）から始まります。
なぜSplashtopはあなたに多くの費用を節約させるのですか？
Splashtopは、小規模ビジネス、個人、ITチーム、MSPs、ヘルプデスクの多様なニーズを理解し、各ユースケースに最適な機能を備えたソリューションを提供するので、不要な機能に余分な費用を払う必要はありません。
これが意味するのは、Splashtopを選ぶことで、特定のニーズに合った最良の価値を提供するソリューションを手に入れることができるということです。Splashtopを選んで節約しよう！
Splashtopは、TeamViewer商用ライセンスコストと比較して50%の節約を保証します
Splashtopは、TeamViewerと比較して年間サブスクリプションコストを50%保証で節約します！Early Start Programを利用すると、現在のTeamViewerサブスクリプションの終了に重なるように、Splashtopサブスクリプションに最大3か月の無料期間を追加できます。
Splashtop vs TeamViewer: コストベネフィット分析
リモートアクセスソリューションを評価する際には、コストと利益の両方を考慮して、組織にとって最も価値のあるオプションを決定することが重要です。ここでは、SplashtopとTeamViewerという2つの主要なリモートアクセスツールを比較し、情報に基づいた決定を下すのに役立てます。
Splashtop: コスト効果が高く、機能が豊富
Splashtopは、個人から大企業まで、さまざまなニーズに合わせた価格プランを提供しています。プランは基本的なリモートアクセスでユーザーあたり月¥825から始まり、多くの人にとって手頃なオプションです。
Splashtopはまた、無料トライアルを提供しており、ユーザーがサービスを試してから契約することができます。
Splashtopは、高精細な品質と最小限の遅延で迅速かつ信頼性の高い接続を提供します。
プラットフォームは、256ビットAES暗号化、2段階認証、デバイス認証を含む強力なセキュリティ対策を使用しており、リモートセッションが安全であることを保証します。
ユーザーフレンドリーなインターフェースで、Splashtopは技術的でないユーザーでも簡単に設定��して使用できます。
Splashtopは、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookを含む複数のデバイスでリモートアクセスをサポートします。
TeamViewer: 価格が高すぎる
TeamViewerの価格プランは一般的に高価で、単一ユーザーあたり月額¥3,425から始まり、最近のTeamViewerの価格上昇後にはさらに高くなっています。
SplashtopとTeamViewerを比較する際、選択は主に特定のニーズと予算に依存します。Splashtopは、必要な機能を備えたよりコスト効果の高いソリューションを提供し、中小企業、企業、個人にとって優れた選択肢です。
Splashtopソリューション：TeamViewerと比較して優れたリモートアクセス
Splashtopは、TeamViewerのライセンスコストと比較して、年間数百ドル、さらには数千ドルを節約できます。そして、TeamViewerのより高価なプランと比較すると、節約はさらに増加します。
さらに、Splashtopはモバイルデバイスへのサポートを提供するために追加料金を請求せず、TeamViewer（1または3）よりも技術者あたりの同時セッション数が多い（10）です。TeamViewerはモバイルデバイスへのサポートを提供するために追加のアドオン料金を請求し、技術者あたりの同時セッションを追加するためにさらに料金を請求します。
高価なTeamViewerからSplashtopに切り替える理由
WOW。Splashtopビジネスは私が今までにした最高の投資で、どんどん良くなっています。TeamViewerが年間$500を請求するのはどうして可能なのでしょうか？あなたたちは��最高です!!!!!!! - Frank Steesnaes, Peak Business パフォーマンス
SplashtopがTeamViewerの代替品として最適な理由を見てみましょう。
すでに何千人もの人々がTeamViewerからSplashtopに切り替えており、その理由は明らかです。TeamViewerの高い開始価格と、多くの無料版ユーザーが「TeamViewer商業利用が検出されました」のためにアクセスがブロックされているため、Splashtopを試すのにこれ以上の時期はありません。高いパフォーマンスとスケーラブルなリモートアクセスソリューションを手に入れることができ、100,000以上のエンドポイントを簡単に処理できます。すべてのトップ機能（クラウドにセッション録画を保存、ドラッグアンドドロップによるファイル転送、リモート印刷、画面共有、マルチモニターサポートなど）を含んでいます。
