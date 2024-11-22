2025年 TeamViewer ベスト代替ソリューション：Splashtop
Splashtopを選択すると50％以上のコスト削減が可能
TeamViewer に対する保証された節約すべての製品を見る
TeamViewer ではなく Splashtop を選ぶ 5 つの理由
毎年の節約が保証され、IT予算の負担を軽減し、Splashtopは市場で最高のTeamViewerの代替品です。
TeamViewerが提供するよりも優れたアクセスとより多くの機能で、会社が必要とするすべてのリモート機能をお楽しみください。
それを感じていない、または予期していないときに充電が表示されたくないですか?ワンクリックで簡単なサブスクリプション管理を手に届け、通知は不要です。
インストール、管理、使用が簡単なソリューションを発見し、サードパーティのレビュアーやピアツーピアレビューサイトでユーザー満足度が最高レベルにランクされています。
長い保留時間や、助けが必要なときに誰かに接続できないことにうんざりしていませんか? 私たちは、優れた顧客サービス体験を含む長期的なパートナーシップをお客様と形成します。
Splashtop リモートデスクトップソフトウェア: 優れたデザインとTeamViewerのより良い代替手段
特定のユースケースに合わせて構築されたリモートアクセスソフトウェアをお楽しみください。Splashtop を選択すると、節約が保証されます (Splashtop と TeamViewer の価格比較をご覧ください)。または、TeamViewer の無料版を使用していて、商用利用の疑いにより接続がブロックされている場合は、高価な TeamViewer 商用ライセンスを購入する前に、Splashtop の無料トライアルをお試しください。
リモートワーク、リモートラボアクセス、リモートサポートのソリューションが必要な場合でも、高品質のリモート接続、cloudでのセッション録画の保存、ドラッグアンドドロップファイル転送、チャット、リモート印刷、セッション録画、マルチモニター対応表示、Wake-on-LAN、リモート再起動、ユーザー管理など、すべてのトップ機能を備えたソリューションがSplashtop用意されています。
Splashtopを選ぶ - 高速、信頼性、安全なリモートアクセスソフトウェア
Splashtop は、その信頼性により、ユーザー満足度で常に高い評価を獲得しています。常に高いパフォーマンスのリモート接続が得られ、デスクトップにリモートアクセスしながら、ビデオ編集、オーディオミキシング、リップシンク、3D CAD描画などのタスクを簡単に行うことができます。
Splashtop は、使用するオペレーティング システムをサポートし、クロスプラットフォーム リモートアクセスを提供します。 取得 リモートデスクトップアクセス 他のWindowsから Windows、 Mac 、 Linux コンピューターにアクセス 、 Mac、 Android、または Chromebook デバイス。IT 部門は、任意のコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスにアクセスして、リモートサポートを提供できます。
さらに、Splashtop は、業界をリードするセキュリティ機能と実践、および ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA などの業界および政府の標準と規制への準拠により、安心感を提供します。
Splashtopでより良いカスタマーサービス体験を得る
Splashtop は、優れた顧客サービスに取り組んでいます。Splashtop には、カリフォルニア、日本、台湾、中国、シンガポール、アムステルダムにサービス チームがあり、実際の人物と簡単に連絡を取ることができます。新規および既存のお客様は、Splashtop の国際電話回線に電話して、実際の人物と話すことができます。一方、TeamViewer をお持ちでサポートが必要な場合は、チケットを送信して、誰かが返信してくれることを願う必要があります。
TeamViewerでは、オンラインでサブスクリプションをキャンセルすることはできず、代わりに手紙を書いたり、社内の誰かに連絡を取ろうとしたりしますが、これは難しいことです。Splashtop を使用すると、アカウントにログインし、サブスクリプション設定を開き、手間をかけずにサブスクリプションを変更したりキャンセルしたりできます。
保証された節約または早期開始プログラム
同等のSplashtopソリューションをTeamViewerの半額(またはそれ以下)で入手するか、現在のTeamViewerサブスクリプションの終了と重複するためにサブスクリプションに最大3か月の無料追加をします。詳細はこちらまでお問い合わせください!
Splashtop と TeamViewer: 機能と価格の比較
機能と価格比較
Splashtop Remote Access プロ
TeamViewerビジネス
ライセンスと価格
ユーザーあたり/年間の¥18,000
(ボリュームディスカウントでさらにお得に!
年間¥72,000
個人ライセンスのみ
ファイル転送サイズの制限
64ギガバイト
4ギガバイト
テクニカルサポート
✔
✗
コンピュータにリモートでアクセスして制御する
✔
✔
Windows、Mac、iOS、Android、Webアプリ、Chromeブラウザからリモート
✔
✔
# ユーザー/チャネルごとの同時セッション数
10
3
接続元のデバイスの数
無制限の
3
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)
✔
✔
チャット(セッション内)
✔
✔
チャット(セッション外)
✔
✔
セッションの記録
✔
✔
2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要)
✔
✗
マルチモニターのサポート(マルチツーマルチ)
✔
✔
リモート印刷
✔
✔
リモートウェイク(Wake on LAN)
✔
✔
リモート リブート
✔
✔
マルチユーザー チームのユーザーによるコンピューター アクセスの割り当て
✔
✗
コンピュータのグループ化
✔
✗
256ビットAES暗号化
✔
✔
2段階認証
✔
✔
リモート画面をロックする
✔
✔
空白のリモート画面
✔
✔
デバイス認証
✔
✔
Webリンクで画面を共有する
✔
✔
機能と価格比較
Splashtop Remote Support
TeamViewerプレミアム
ライセンスと価格
同時ユーザーあたり年間 ¥40,800 から
同時ユーザーあたりの年間¥138,000
コンピュータにリモートでアクセスして制御する
✔
✔
無制限のデバイスへのオンデマンドサポート
✔
✔
接続元のデバイスの数
無制限の
無制限の
# 無人管理対象エンドポイント
ライセンスごとに 10 台または 300 台のコンピューターから選択します。追加のライセンスでより多くのコンピューターを入手する
ライセンス数に関係なく 300
iOS および Android デバイスへの有人サポートの提供
✔
追加 ¥40,000/年
# ユーザー/チャネルごとの同時セッション数
10
10
ユーザー管理
✔
✔
グループの権限
✔
✔
ファイル転送サイズの制限
64ギガバイト
4ギガバイト
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)
✔
✔
チャット(セッション内)
✔
✔
チャット(セッション外)
✔
✔
セッションの記録
✔
✔
2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要)
✔
✔
チケット発行およびITSMとの統合
✔
TeamViewer CorporateまたはTeamViewer Tensorのアドオンとして利用可能
マルチモニターのサポート(マルチツーマルチ)
✔
✔
リモート印刷
✔
✔
リモート リブート
✔
✔
256ビットAES暗号化
✔
✔
コンピュータとユーザのグループ化
✔
✔
カスタムブランディング
✔
✔
エンドポイント管理
アドオンとして利用可能
アドオンとして利用可能
機能と価格比較
TeamViewerプレミアム
TeamViewerコーポレート
開始価格(年間)
年間 ¥67,200 の同時ユーザー数
年間 ¥138,000 の同時ユーザー数
年間 ¥252,000 同時ユーザー (3 ユーザー)
3 人の同時ユーザー
¥201,600
¥282,000
¥252,000
iOSとAndroidをサポート
含ま
¥40,000アドオン
¥40,000アドオン
# 無人管理対象エンドポイント
ライセンスごとに 10 台または 300 台のコンピューターから選択します。追加のライセンスでより多くのコンピューターを入手してください。
300
500
チケット発行およびITSMとの統合
含ま
利用不可
標準統合アドオン
ウイルス 対策
Splashtop AV powered by Bitdefender アドオンを同じコンソール内で
リモート管理パッケージアドオンで利用可能
リモート管理パッケージアドオンで利用可能
エンドポイント管理
アドオンとして利用可能
アドオンとして利用可能
アドオンとして利用可能
機能と価格比較
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
柔軟なライセンスオプションを備えたリモートワークとリモートサポートの両方に最適
必要なエンドユーザーリモートアクセスおよび技術者リモートサポートライセンスをいくつでも選択
柔軟なライセンスオプションなし
プライシング
指定されたエンド ユーザーおよび同時ユーザーごと
指名ユーザ�ーごと
シングルサインオン/Active Directory統合
✔
✔
デバイスに依存しないリモートアクセス
✔
✔
包括的なロギング
✔
✔
IoTデバイスにリモートアクセスして制御
✔
✔
サイレント ロールアウト
✔
✔
条件付きアクセス
✔
✔
カスタムブランディング
✔
✔
cloud セッションの記録
✔
✗
MobileIron、Zendesk、ServiceNow、Freshworks、Freshdesk、IBM MaaS360、NinjaOneなどとの統合。
✔
追加料金で利用可能
ポリシーの適用、OSおよびサードパーティのパッチ管理、バックグラウンド診断アクション、プロアクティブなアラート、スマートアクションによる自動修復、インベントリレポートなどにより、エンドポイント管理を簡素化および自動化します。
Endpoint Managementパッケージアドオンで利用可能
リモート管理パッケージアドオンで利用可能
フィールドサービスとサポートのためのARリモートアシスタンスツール
初年度はSplashtop Enterpriseに無料で含まれています(期間限定オファー)
追加料金で利用可能
RDP、VNC、およびSSHプロトコルを介したエージェントレスアクセス用のSplashtop Connector
初年度はSplashtop Enterpriseに無料で含まれています(期間限定オファー)
✗