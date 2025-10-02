メインコンテンツへスキップ
A person working remotely on their computer.

GoToMyPCのようなプログラム: どの代替がベストか？

Robert Pleasant
所要時間 9分
更新済み
GoToMyPCという、MacやPCデバイスにリモートでアクセスできるソフトウェアを聞いたことがあるかもしれませんが、それがあなたのビジネスに最適な選択かどうかはわからないかもしれません

リモートアクセスソリューション、GoToMyPCやその競合他社を含むこれらは、ユーザーがどこにいても仕事用デバイスに接続できるようにします。これにより、リモートワークが迅速で効率的かつシームレスになります。ただし、すべてのリモートサポートソリューションが同じではないため、オプションを検討することが重要です。

それを念頭に置いて、GoToMyPCのトップ競合を見て、何が彼らを際立たせるのかを確認し、あなたのビジネスに最適なGoToMyPCの代替を見つけましょう。

GoToMyPCの代替を探す際に注目すべき点は？

GoToMyPCの競合を検討する際に最初に尋ねるべき質問は、リモートアクセスソリューションから何を求めるのかです。すべてのビジネスには特定のニーズがありますが、全体的に役立ついくつかの機能と基準があります。

GoToMyPCの代替を探す際に考慮すべき点：

  1. セキュリティ: リモートデバイスにアクセスする際には、デバイスとアカウントが安全であることを確認する必要があります。データを保護するために接続時に強力で高度なサイバーセキュリティ機能を備えたソリューションを見つけましょう。

  2. Ease of use: 過度に複雑なソリューションは、節約できる生産性と同じくらいのコストがかかります。可能な限り効率的なリモート接続体験を実現するために、明確なコントロールと簡単なオンボーディングを備えたユーザーフレンドリーなプラットフォームを探してください。

  3. クロスプラットフォーム互換性：今日のBYODの職場では、従業員はさまざまなデバイスを使用でき、各デバイスで動作するリモートアクセスソリューションが必要です。使用するソリューションが複数のプラットフォームで動作することを確認し、チームが好みのデバイスから作業できるようにします。

  4. スケーラビリティ: 会社が成長しているとき、成長に対応できるソリューションが必要です。新しいユーザーとデバイスを簡単に追加できるスケーラブルなプラットフォームを探し、新しい従業員を迅速にオンボードできるようにしましょう。

  5. 価格: リモートアクセスソリューションの価格は大きく異なることがあり、最近のGoToMyPCの価格上昇を受けて、より手頃なものを探す時期かもしれません。例えば、Splashtopは市場で最もコスト効果の高いソリューションの1つであり、他のリモートアクセスプラットフォームと同じ優れたツールと機能をGoToMyPCの価格の一部で提供しています。

  6. カスタマーサポート: カスタマーサポートが必要な場合、熟練したチームが準備していることを知っていると安心です。ソリューションのカスタマーサポートのレビューを確認し、他のユーザーがポジティブな経験を報告しているかどうかを確認してください。そうすれば、あなたが良い手にいることがわかります。

  7. 統合: サポートチームが使用する他のITツールを考慮してください。リモートサポートツールを使用している場合、それはあなたのIT技術スタックの残りと統合されていますか？強力な統合を備えたプラットフォームを見つけることが重要です。そうでなければ、ITツールがバラバラで互換性がないかもしれません。

6つのGoToMyPCの代替案

さて、考慮すべきGoToMyPCの競合他社を見始めることができます。ビジネスに最適なものを選べるように、トップ7のGoToMyPCの代替案を集めました。

1. Splashtop

リモートアクセスとサポートが必要なとき、Splashtopが最適です。Mac、PC、iOS、Chromebookなどの幅広いデバイスへのリモートアクセスを提供するだけでなく、マルチモニターサポート、リモート印刷、リモートマイクなどの機能も備えており、このリストの中で最もコスト効果の高いオプションの一つです。

Splashtopはリモートアクセスとサポートソリューションを提供します。従業員はどのデバイスからでもどこからでも仕事用コンピュータに接続でき、移動中でもシームレスに作業できます。一方、ITサポートエージェントは、トラブルシューティング、メンテナンス、サポートを提供するために、どこにいてもエンドユーザーデバイスに接続できます。

ユーザーはまた、Splashtopを非常に好んでおり、CapterraGartnerのようなサイトで非常に好評のレビューを残しています。Splashtopの顧客は、その信頼性、安定性、多様な機能、そしてカスタマーサポートを称賛しており、それがリストのトップに立っている理由です。

2. TeamViewer

TeamViewerはリモート管理とオンラインコラボレーションのために作られたプラットフォームです。It allows for attended and unattended デバイス access and boasts a デバイス-agnostic approach with a web クライアント that works across Windows, macOS, Linux, and ChromeOS devices.TeamViewerにはリモートウェイクオンLAN、マルチモニターサポート、ブラックスクリーン/リモート入力のブロックなどの機能も含まれています。

TeamViewerには無料オプションがありますが、それは個人の非商業利用に限られています。TeamViewerを使用したい企業は、有料ライセンスが必要であり、業界で最も高価なものの一つです。コスト効率の良いオプションを探している人は、他を探すことをお勧めします。

3. AnyDesk

AnyDeskは、クラウドとオンプレミスの両方のオプションを持つ別のリモートアクセスソリューションです。しかし、AnyDeskはもう一つの高価な選択肢です。また、個人利用のための無料オプションも提供していますが、プロフェッショナルユーザーはライセンスが必要です。レビューでは、AnyDesk は GoToMyPC や Splashtop のようなオプションよりも複雑であるとも述べられており、このリストの他のものよりも習得曲線が急であるかもしれません。

4. ConnectWise ScreenConnect

ConnectWise ScreenConnectは、技術者がどこからでもエンドユーザーデバイスにアクセスできるように設計されたリモートサポートソフトウェアです。クラウドまたはオンプレミスのオプションを提供し、Windows、Mac、Linux、モバイルデバイスと互換性があります。

ConnectWise ScreenConnectも高価格です。また、最低25人のエージェントが必要なため、個々のユーザーや小規模な企業は、サブスクリプションを正当化するのに十分なITサポートチームを持たないかもしれません。

5. リモートPC

RemotePCは、有人アクセスと常時オンのリモートアクセスのために構築された リモートデスクトップアクセスソリューションです。PC、Mac、Linux、iOS、そしてAndroidデバイス、およびWebポータルを介して機能します。

RemotePC’s features include ファイル転送, remote printing, マルチモニター対応, and USB デバイスのリダイレクト.しかし、Splashtopのような他のソリューションと比較すると、価格が高い場合があります。

6. Chrome リモートデスクトップ

Chrome リモートデスクトップは、Google Chromeユーザー向けの基本的なリモートアクセスオプションです。Chromeを通じてリモートコンピュータアクセスと画面共有を可能にしますが、チャットや複数のディスプレイのサポートなどの機能は欠けています。

Chrome リモートデスクトップ is free, but it’s also a case of “you get what you pay for.” リモートアクセスと画面共有のためのシンプルなツールですが、高度な機能が欠けているため、ビジネス環境や組織よりも個人ユーザーに適しているかもしれません。

ユーザーレビューに基づくトップ評価のGoToMyPC競合製品

幸いなことに、GoToMyPCの代替を単なる説明や一般的な雰囲気に基づいて選ぶ必要はありません。ユーザーレビューは、各オプションについて実際の人々がどう思っているかを知るための素晴らしい方法であり、あなたに最適なものを見つけることができます。

Splashtopは、その効率性、信頼性、使いやすさ、そしてあらゆる規模の企業にとって手頃な価格であることが頻繁に称賛されています。TrustRadiusでは、99％のユーザーが「再購入する」と言い、「機能セットに満足している」と述べ、100％がSplashtopが「価格に見合った価値を提供している」と述べました。

SplashtopがGoToMyPCよりも賢い選択である理由は？

Splashtopは、最高評価のGoToMyPCの競合他社の1つであるだけでなく、最もコスト効果の高いものでもあります。GoToMyPCからSplashtopに切り替えたユーザーは、依存している機能やツールを失うことなく、リモートアクセスで大幅に節約できます。

Splashtopも使いやすさとアクセスのしやすさを重視して構築されています。使いやすいインターフェースと強力なコントロールを備え、低帯域幅接続でもシームレスな接続を提供します。さらに、Splashtopはあらゆる規模の企業に簡単にスケールでき、個々のユーザーから大企業までのプランを含んでいます。

Splashtopは、マルチモニター対応、リモート印刷、ドラッグアンドドロップによるファイル転送、リモート再起動とWake-on-LAN、USB デバイスのリダイレクトなど、さまざまなリモートアクセスとサポートツールおよび機能を提供しています。同時に、高度なセキュリティ機能として、多要素認証、セッションアイドルタイムアウト、侵入防止などを備えた非常に安全です。Splashtopは、SOC 2、GDPR、CCPAなど、幅広い業界および政府のITセキュリティ基準に準拠しています。

オプションを見れば、選択は明らかです：Splashtopは迅速で強力、かつ手頃な価格のリモートアクセスとサポートのトップチョイスです。

Splashtopでより速く、より手頃なリモートアクセスを体験する準備はできましたか？無料トライアルを始めましょう！

迅速で強力かつ手頃な価格のリモートアクセスソリューションをお探しなら、Splashtopには必要なものがすべて揃っています。

Splashtopを使用すると、どのデバイスからでも、どこからでも仕事用のコンピュータにアクセスできます。移動中の作業者やリモート従業員を支援するITサポートエージェントであっても、数回のタップでリモートデバイスに接続し、接続されたコンピュータでシームレスに作業できます。

Splashtop vs GoToMyPCを比較すると、違いは明らかです。Splashtopは、どこからでもシームレスに作業するために必要な速度、パフォーマンス、使いやすさ、機能を備えており、GoToMyPCの価格のほんの一部で提供します。

Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう:

よくある質問(FAQ)

SplashtopとGoToMyPCを区別するセキュリティとコンプライアンスの特徴は何か？

