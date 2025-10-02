メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Chart showing AnyDesk pricing nearly double the price of Splashtop

AnyDesk の価格比較: より良いリモートアクセスツールを見つける

Trevor Jackins
所要時間 6分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル
AnyDesk Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
AnyDesk Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save

リモートアクセスソリューションを選択する際には、価格を理解することが重要であり、投資に対して最良の価値を得るために必要です。AnyDeskやSplashtopを含む多くのオプションがある中で、コストと機能の明確な比較が情報に基づいた決定を助けます。このガイドでは、AnyDeskの価格構造を詳しく説明し、Splashtopが優れた代替手段である理由を示します。

AnyDeskの価格概要

リモートデスクトップ業界では、AnyDeskとSplashtopがそれぞれのニッチを確立しています。彼らの価格構造を深く掘り下げると、潜在的なユーザーの選択をガイドする微妙な点が明らかになります。

AnyDeskは階層型の価格モデルを提供しています：

個人のリモートコンピュータアクセスのために

AnyDesk Soloパッケージは、¥3,090/月で個人ユーザー向けに基本的なリモートアクセス機能を提供します。

ITチーム向けの有人リモートアクセスソリューションとして

より包括的な有人リモートアクセスソリューションを必要とするITチーム向けに、Standardパッケージは¥4,990/月で利用可能です。

有人アクセスと無人アクセス: 追加のビジネスニーズを持つ大規模なチーム向け

より大規模なチームでより多くのニーズがある場合、Advancedパッケージを選択できます。価格は¥11,190/月で、有人アクセスと無人アクセス:の両方を提供し、ビジネス機能が充実しています。

AnyDeskの価格上昇

AnyDeskは最近、月額$19.90のAnyDesk パフォーマンスパッケージを削除し、月額¥4,990から始まる同様のAnyDesk Standardパッケージに置き換えました。これにより、開始価格が50%以上も上昇しました！

もし、AnyDeskよりもコストパフォーマンスが良く、必要なパフォーマンス、信頼性、セキュリティを提供するAnyDeskの代替を探しているなら、Splashtopが最適です。

AnyDeskはその価格に見合う価値があるのか？Splashtopとの比較はこちら

AnyDeskのように、Splashtopは使用ケースに基づいて異なるパッケージを提供します。Splashtopは、各ケースでより良い取引を提供し、年間サブスクリプションコストを最大40%節約します。

各AnyDeskのティアのコストがSplashtopとどのように比較されるか見てみたいですか？ここでは、各AnyDeskパッケージの開始価格と、類似のSplashtopソリューションとの比較を見てみましょう。

  • Splashtop リモートアクセスパッケージは、個人や小規模チームに最適で、控えめな価格で¥1,500/月です。ファイル転送からリモート印刷、マルチモニターサポートまで、多くの機能を備えています。

  • ITチームは、Splashtop リモートサポートパッケージを¥3,400/monthで利用でき、トップクラスのサポート機能が備わっています。

どの場合でも、Splashtopは、同様のAnyDeskパッケージと比較して最大40%の節約が可能です

問題の核心は価値提案にあります。Splashtopは、同様のパッケージを比較する際に、常によりコスト効果の高いソリューションを提供します。例えば、Splashtop リモートアクセスをAnyDesk Soloと比較した場合、最大40%の節約が可能です。さらに、低価格帯でも、Splashtopの機能セットは包括的であり、その全体的な価値を高めています。受賞歴のあるカスタマーサポートと組み合わせることで、Splashtopは最適な価値を求める人々にとって魅力的な選択肢となります。

結論として、AnyDeskはリモートアクセス分野での適切な提供をしていますが、Splashtopの競争力のある価格設定と豊富な機能パッケージは、品質と価値の両方を重視する人々にとって際立った選択肢となります。

SplashtopとAnyDeskの価格プラン：詳細な比較

個人のリモートコンピュータアクセスのために

開始価格（月額）

  • AnyDesk Solo – ¥3,090

  • Splashtop リモートアクセス – ¥1,500

リモートワークを可能にするリモートアクセスソリューションを探している個人や小規模チームは、AnyDeskの代わりにSplashtopを選ぶことで40％以上の節約が可能です。

Splashtop リモートアクセスを使えば、どこからでもどのデバイスからでもコンピュータにアクセスできます。ファイル転送、リモート印刷、チャット、リモートウェイクオンLAN、リモート再起動、セッション録画、マルチモニターサポートなど、必要なトップ機能も手に入ります！

ITチーム向けの有人リモートアクセスソリューションとして

開始価格（月額）

  • AnyDesk Standard – ¥4,990

  • Splashtop リモートサポート – ¥3,400

リモートサポートのニーズにSplashtop リモートサポートを選ぶと、40％以上の節約が可能です。AnyDesk Standardのように、Splashtop リモートサポートはサポートを提供するために任意のデバイスに有人アクセスを提供し、すべてのトップリモートサポート機能を備えています。

有人アクセスと無人アクセス: 追加のビジネスニーズを持つ大規模なチーム向け

開始価格（月額）

  • AnyDesk Advanced – ¥11,190

  • Splashtop リモートサポート – ¥5,600

Splashtop リモートサポートは、無制限のデバイスへの有人アクセスと、無制限の管理されたコンピュータへのいつでも無人アクセス: を提供します（AnyDesk Advancedは最大1,000台のデバイスしか管理できません）。

AnyDesk Advancedの代わりにSplashtop SOS Unlimitedを選ぶことで、年間サブスクリプションコストを最大50%以上節約できます！

SplashtopがAnyDeskよりも賢い選択である理由

リモートアクセスソリューションを検討する際、コストは重要な要素です。AnyDeskはさまざまな価格プランを提供していますが、Splashtopはより手頃で機能豊富な代替手段として際立っています。Splashtopに切り替えるべき理由は次のとおりです:

競争力のある価格設定

Splashtopは、個人、小規模ビジネス、大企業のニーズに合わせた透明で競争力のある価格プランを提供します。追加機能でコストがかさむ可能性のあるAnyDeskとは異なり、Splashtopは品質やパフォーマンスを損なうことなく、包括的なリモートアクセスソリューションを低価格で提供します。

強力な機能セット

Splashtopのプランには、高精細リモートアクセス、ファイル転送、リモート印刷、マルチモニタサポートなどの幅広い機能が含まれています。これらの機能はほとんどのプランに標準装備されており、効率的なリモートワークに必要なすべてのツールをすぐに利用できます。

隠れたコストなし

Splashtopでは、見たままが得られるものです。隠れた料金や予期しない請求はありません。選択したプランで全機能にフルアクセスでき、予算管理が簡単で予測可能になります。

すべてのユーザーに柔軟なプラン

個人使用、小規模チームのコラボレーション、または企業レベルのITサポートのためにリモートアクセスが必要な場合、Splashtopはニーズに応じてスケールするプランを提供します。この柔軟性により、必要なものだけに支払いを行うことができ、あらゆるユーザーにとってコスト効果の高い選択肢となります。

優れたカスタマーサポート

Splashtopは、その卓越したカスタマーサポートで知られています。専任のサポートチームがあなたをサポートする準備ができているので、問題や質問があれば迅速かつ効率的に解決されることを確信できます。

無料トライアル利用可能

まだSplashtopがあなたに適しているかどうか不安ですか？Splashtopの無料トライアルを利用して、プラットフォームの完全な機能を体験し、コミットメントなしでサービスを評価できます。これにより、サービスを評価し、リモートアクセスのニーズにどのように役立つかを直接確認できます。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

Splashtopを選ぶことで、単にお金を節約するだけでなく、信頼性が高く効率的でユーザーフレンドリーなリモートアクセスソリューションに投資し、ニーズに応じて成長します。今日、切り替えて、SplashtopがAnyDeskよりも提供する優れたパフォーマンスと価値を発見してください。

Splashtopを選択: AnyDeskの高価格に対するコスト効果の高い選択肢

個人、企業、教育機関は、価格以上の理由でSplashtopをAnyDeskよりも好んでいます。

SplashtopはAnyDeskよりも優れたパフォーマンスを発揮し、リモートワーク、ITサポート、リモート管理などのためのすべてのトップ機能を備えています。Splashtopは、TrustRadiusによって2024年のリモートアクセスとサポートのリーダーとして認識されており、Best Value、Best Relationship、Best Feature Set、Best ソフトウェアとして評価されています。

Splashtopを選ぶと、高度にセキュアで高性能なソリューションと、より良いカスタマーサービスを手に入れることができます。Splashtopが最高のAnyDeskの代替である理由についての完全な比較をご覧ください。

Splashtopを無料で始めましょう！無料トライアルを開始するのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

関連コンテンツ

共有する
RSSフィード購読する

よくある質問(FAQ)

AnyDeskはお金がかかりますか？
AnyDeskはSplashtopより高価ですか？
AnyDeskの最も安いライセンスは何ですか？

関連コンテンツ

A laptop using a VPN.
比較

VPN（仮想プライベートネットワーク）とは何ですか？

詳細はこちら
A person using a laptop computer.
比較

LogMeInのようなプログラム: 適切なLogMeInの代替を見つける

詳細はこちら
A person working remotely on their computer.
比較

GoToMyPCのようなプログラム: どの代替がベストか？

詳細はこちら
比較

Top 10 リモートデスクトップ Tools in France

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。