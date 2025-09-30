GoToMyPCの顧客は、GoToMyPCが更新価格を3倍に引き上げたことを知り、Splashtopに切り替えています。
GoToMyPCは、GoToMyPC リモートアクセス製品の価格を引き上げました。場合によっては、以前の価格のほぼ3倍に引き上げられています。例えば、驚いたGoToMyPCの顧客の中には、GoToMyPCの個人プランの年間費用が$420/年（以前は$230/年）に跳ね上がると言っている人もいます。これは83%の価格上昇です。
これは、GoToMyPCが2017年にLogMeInに買収された後のことです。LogMeInは、過去に大幅な価格上昇の歴史を持っています。このLogMeIn Centralの価格上昇とLogMeIn Proの価格上昇を見てください。
GoToMyPCの価格引き上げに関する懸念
ソーシャルメディアでの反発は明らかで、多くのGoToMyPCユーザーが突然の価格上昇に不満を表明しており、Splashtop vs GoToMyPCの比較では、Splashtopのより競争力のある価格設定が重要な利点として強調されています。
@GoToMyPCは価格を3倍にしました。賢明ではありません。10年以上の顧客でした。サービスをキャンセルしました。
— Eugene S (@CA_Russiantank) 2018年9月4日
@GoToMyPC すごい！しかも良い意味ではありません！私の@GoToMyPCプランは2017年12月に$110で、2018年12月に$420で更新される予定です！ほぼ4倍です。オンラインでキャンセルできず、電話しなければならない - 不満です！☹️
— Jane Moore (@Jane_eLearning) 2018年11月23日
@GoToMyPC@LogMeIn 800%以上のクレイジーな価格引き上げで、電話でアカウントをキャンセルするオプションしかないのですか？！どこに突っ込めばいいか知ってるだろ！あなたのようなビジネスには特別な場所があります。それは清算と古代の歴史と呼ばれます！顧客を裏切る方法だな！
— Fiosco (@FioscoHQ) 2018年11月15日
リモートデスクトップアクセスのおすすめはありますか？@GoToMyPCは、説明のない257%の値上げ後に私のビジネスを失いました。
— A. Baier (@ay_bear) 2018年9月6日
@GoToMyPC 年間請求書を受け取りました。200%以上の増加??? 長年の忠実な顧客でしたが、もうあなたを買う余裕がありません :(
— Excuse Me (@oopsieee) 2018年9月3日
GoToMyPCの価格上昇がユーザーを代替ソリューションに向かわせる理由
GoToMyPCの最近の価格変更により、多くの長年のユーザーが不満を抱いています。リモートアクセスに依存する個人や企業にとって、この大幅な価格上昇は、手頃な価格と透明性に対する広範な懸念を引き起こしました。
急な更新料を吸収するのではなく、多くのユーザーがよりコスト効果の高いリモートアクセスソリューションを探しています。オンラインフォーラムやレビューは、GoToMyPCの価格モデルに対する不満が増えていることを反映しており、ユーザーは同等の機能を提供しながら予算を破らない代替案を積極的に模索しています。
このシフトは、Splashtopのようなプラットフォームへの関心を高めています。Splashtopは、低コストで高速、安全、かつ機能豊富なリモートアクセスを提供します。より多くのユーザーが、手頃な価格でパフォーマンスを妥協する必要がないことに気づくにつれ、GoToMyPCの積極的な価格引き上げは、現代的でスケーラブルな代替案への移行を加速させています。
GoToMyPCの価格上昇のために切り替えたいですか？Splashtopを試してみてください
Splashtop will keep its starting price for Splashtop リモートアクセス at ¥9,900/year. Since its release in 2013, Splashtop has never increased the starting price of Splashtop リモートアクセス. 実際、Splashtop製品を購入すると価格が固定され、更新料の増加を心配する必要がありません。
Splashtop リモートアクセス is an award-winning リモートアクセス solution for individuals and teams. Splashtopを使用すると、GoToMyPCに見られる同じトップ機能を備えた、最速のリモートアクセスツールを最良の価格で手に入れることができます。Splashtopが最良のGoToMyPC代替案である理由の完全な比較をチェックしてください。
現在のGoToMyPCの顧客であれば、Splashtopを14日間無料で試して、なぜ多くの人がGoToMyPCからSplashtopに切り替えたのかを自分で確認できます。最高のリモートアクセスソリューションを手に入れるだけでなく、Splashtopに切り替えることで年間数百ドルを節約することもできます。
トライアルを開始するには、以下をクリックしてください。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。