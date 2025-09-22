リモートとハイブリッドワークの驚異的な成長により、従業員がどこにいてもお気に入りのデバイスで接続を維持し、作業できるようにするリモートアクセスソリューションの前例のないニーズが生まれました。このニーズに応えるために、GoToMyPCを含む多くのソリューションが設計されています。
GoToMyPCは長い間リモートアクセス分野にいますが、それがすべてのビジネスにとって最良の選択肢であるとは限りません。そういうわけで、GoToMyPCが何か、どのように使用されているか、そして検討すべき GoToMyPCの代替手段（Splashtop）を見てみましょう。
GoToMyPCとは何ですか？
GoToMyPCは、ユーザーがどこからでもコンピュータに接続できるリモートアクセスツールです。これは、BYODやリモートワーク環境でも、ユーザーが作業ファイル、アプリケーション、ネットワークにアクセスできるように設計されています。
GoToMyPCのようなプログラムは、リモートデバイスへのアクセスを提供することにより、リモートワークやハイブリッドワークを可能にするために設計されています。GoToMyPCはリモートサポートのためにゲストを招待することができますが、主にリモートアク��セスと管理のために設計されています。したがって、リモートサポートツールを探しているユーザーは、他のプラットフォームを検討する必要があります。
GoToMyPCの価格設定：あなたの予算に合っていますか？
GoToMyPCは、最も基本的なプランが月額$37.50から始まる、より高価なリモートアクセスオプションの1つです。Splashtopのような競合他社と比較すると、プランは月額¥825から始まり、GoToMyPCは最もコスト効率の良いオプションではないかもしれません。
なぜSplashtopはCapterraやTrustRadiusでGoToMyPCより高く評価されているのか？
ソフトウェアは真空中に単独で存在することはなく、市場には複数のオファリングと競合他社があり、購入を検討する人々に選択肢を提供します。GoToMyPCの代替を検討する際、Splashtopはあらゆる規模の企業にとって優れた選択肢として際立っています。
SplashtopとGoToMyPCをTrustRadiusで比較すると、Splashtopが全体的なユーザーレーティングでより高い評価を得ています。価格を見れば、Splashtopは明らかに勝者であり、月額プランはGoToMyPCの価格のほんの一部で、より少ない費用でより大きな価値を提供します。
Splashtopは、「価格に見合った価値を提供する」（94%から100%）、「再購入する」（96%から99%）、「機能セットに満足している」（97%から99%）など、すべてのカテゴリでより高い顧客評価を受けています。その機能は、特に画面共有（8.2対9.3）、インターネット経由のリモートセッション（8.0対9.3）、およびサーバーとワークステーションのリモート管理（6.7対9.0）で、全体的に高い評価を受けています。
最終的に、ユーザーは個々のニーズに基づいてSplashtopまたはGoToMyPCを好むかもしれません。しかし、コスト、機能、価値、ユーザー満足度を考慮すると、Splashtopは明らかに勝者です。
Splashtopを自分で体験してみませんか？無料トライアルで今日から始めることができます：